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Diego Peretti brilla en Netflix con esta comedia argentina y es la película más divertida

Esta comedia con Diego Peretti volvió a captar la atención en Netflix y se convirtió otra vez en una de las películas argentinas más elegidas.

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Diego Peretti brilla en Netflix con esta comedia argentina y es la película más divertida. (Foto: Archivo)

Diego Peretti brilla en Netflix con esta comedia argentina y es la película más divertida. (Foto: Archivo)

Netflix suele darle una segunda oportunidad a muchas producciones que, con el paso del tiempo, encuentran un nuevo público. Eso ocurrió con "Mamá se fue de viaje", la exitosa comedia argentina protagonizada por Diego Peretti y Carla Peterson, que volvió a posicionarse entre las películas más vistas de la plataforma.

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Aunque su estreno fue hace varios años, el filme mantiene intacta su capacidad para entretener. Su combinación de comedia familiar, personajes cercanos y conflictos habituales dentro del hogar hizo que una nueva generación de espectadores la descubra, mientras que muchos otros decidieron volver a verla.

De qué trata "Mamá se fue de viaje" en Netflix

Según la descripción oficial de Netflix: "Cuando su esposa Vera se toma un muy merecido descanso, Víctor, un adicto al trabajo, se ve obligado a ocuparse de los quehaceres domésticos... ¡y de sus cuatro hijos!".

La película presenta a Víctor, un exitoso publicista interpretado por Diego Peretti. Su vida parece estar perfectamente organizada. Dedica la mayor parte de su tiempo al trabajo y cree que todo funciona correctamente dentro de su familia.

Sin embargo, esa aparente estabilidad cambia de manera inesperada cuando su esposa, Vera Garbo, interpretada por Carla Peterson, toma una decisión que modifica por completo la rutina del hogar.

Cansada de hacerse cargo de la mayor parte de las responsabilidades domésticas y de la organización familiar, Vera decide viajar para tomarse un descanso. Antes de partir, deja a Víctor al cuidado de la casa y de sus hijos, convencida de que llegó el momento de que él experimente en primera persona todo lo que implica sostener el funcionamiento diario de la familia.

A medida que transcurren los días, Víctor descubre que cumplir con todas las tareas del hogar resulta mucho más complejo de lo que imaginaba. Organizar horarios, preparar comidas, acompañar a los chicos en sus actividades, resolver imprevistos y mantener el equilibrio familiar se convierten en una sucesión de situaciones tan divertidas como caóticas.

Diego Peretti vuelve a destacarse en Netflix con esta película

Uno de los principales motivos por los que Mamá se fue de viaje continúa conquistando espectadores es la actuación de Diego Peretti.

El actor construye un personaje cercano, creíble y muy humano, capaz de generar risas a partir de situaciones completamente cotidianas.

Su interpretación transmite con naturalidad la desesperación, el agotamiento y la incertidumbre que atraviesa Víctor mientras intenta resolver los desafíos que aparecen día tras día.

La película encuentra buena parte de su fuerza en esa evolución, ya que el protagonista comienza creyendo que todo será sencillo y termina comprendiendo el enorme trabajo que demanda la vida familiar.

Carla Peterson aporta el equilibrio de la historia

Aunque permanece gran parte del relato lejos del hogar, el personaje de Carla Peterson tiene un papel determinante.

Vera no abandona a su familia. Simplemente decide detenerse y tomarse un tiempo después de sentirse sobrecargada por responsabilidades que asumía prácticamente sola.

Su decisión funciona como el punto de partida de toda la historia y también abre espacio para una reflexión sobre la distribución de las tareas de cuidado dentro del hogar.

Sin perder el tono de comedia, la película propone observar una realidad que muchas familias conocen de cerca y que continúa siendo motivo de conversación.

El elenco principal de "Mamá se fue de viaje"

  • Diego Peretti
  • Carla Peterson
  • Martín Lacour
  • Agustina Cabo
  • Julián Baz
  • Lorenzo Winograd
  • Pilar Gamboa
  • Guillermo Arengo
  • Martín Piroyansky
  • Maruja Bustamante

"Mamá se fue de viaje", un clásico reciente del cine argentino

Más allá del paso de los años, Mamá se fue de viaje mantiene intacto su atractivo gracias a una historia sencilla, personajes bien construidos y un humor que evita los excesos.

La película consigue combinar entretenimiento con momentos de reflexión sin abandonar nunca su tono ligero.

El resultado es una comedia que continúa conectando con espectadores de diferentes edades y que volvió a encontrar un lugar destacado entre las producciones más vistas de Netflix.

Con las actuaciones de Diego Peretti y Carla Peterson como principal atractivo, el film demuestra que las historias familiares bien contadas siguen teniendo un enorme poder para emocionar, divertir y mantenerse vigentes mucho tiempo después de su estreno.

Mirá el tráiler de "Mamá se fue de viaje"

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