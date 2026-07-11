"No sería descabellado": Scaloni evalúa repetir ante Suiza el equipo que venció a Egipto

La duda entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez

Consultado sobre quién ocupará el puesto de centrodelantero, si Julián Álvarez o Lautaro Martínez, Scaloni evitó confirmar al titular y destacó el compromiso de ambos. También le restó importancia a que ninguno de los dos haya convertido tantos en toda la Copa del Mundo.

“No me preocupa porque creo que somos el segundo equipo más goleador. Más allá de que Leo hizo ocho, Mbappé también hizo ocho en Francia. No me parece algo preocupante porque dan un montón desde el juego y es una anécdota. Están haciendo un gran Mundial. Nos dan una mano bárbara”, afirmó.

El tremendo elogio de Scaloni al presente de Lionel Messi

El entrenador también elogió el rendimiento de Lionel Messi y aseguró que su preparación física le permite seguir marcando diferencias.

“Leo corre lo mismo más o menos en los partidos. Lo que hace es ser más resolutivo. El equipo lo ayuda un montón. Pero hizo una preparación a nivel físico y le ha dado resultados. Es evidente que está dando todo lo que tiene. Cuando lo hace y huele que puede crear peligro, es una máquina. No me sorprende a mí. Mientras él quiera, va a ser el mejor”.

La respuesta de Scaloni a las acusaciones de favoritismo arbitral

Scaloni también fue consultado por las críticas que surgieron en las redes sociales y algunos medios sobre supuestos beneficios arbitrales para la Selección argentina durante el Mundial. El entrenador rechazó esa idea y aseguró que el VAR redujo al mínimo cualquier margen de interpretación.

“En México 1986 también decían que nos favorecían o había críticas. Desde que tengo uso de razón... porque Argentina es una de las animadoras y, de alguna manera, se utiliza esto para mostrarles a los jugadores que hay gente que no quiere que gane Argentina, pero es normal", respondió.

"A lo mejor, hay bastante más gente que no quiere que ganemos porque ya ganamos la última y eso lo tenemos en cuenta. Esto le llega a los jugadores y lo utilizamos para que se revelen, así juegan todavía mejor", agregó.

Sobre las sospechas de un supuesto favoritismo arbitral, el DT se mostró contundente: "Hoy, con el VAR, es muy difícil que nos ayuden. No hay una doble interpretación en el VAR. Antes del Mundial, nos mostraron todas las imágenes, se ha cumplido a rajatabla. A Lisandro Martínez le pisaron el pie poco, mucho, apenitas... Es foul. No hubo cambio de posesión, se anula el gol. No hay otra lectura. En las redes sociales se magnifica todo y empieza el debate. No hay ningún favoritismo“.