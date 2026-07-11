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"No sería descabellado": Scaloni evalúa repetir ante Suiza el equipo que venció a Egipto

El entrenador de la Selección argentina dejó abierta la posibilidad de repetir el equipo que eliminó a Egipto en los octavos de final. También analizó a Suiza, elogió a Lionel Messi y se refirió a la falta de gol de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en la Copa del Mundo.

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“No sería descabellado”: Scaloni no descarta repetir el equipo ante Suiza.

“No sería descabellado”: Scaloni no descarta repetir el equipo ante Suiza.

Con la mira puesta en el enfrentamiento con Suiza, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, anticipó que no tiene pensado realizar grandes modificaciones en el equipo titular para los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputarán este sábado desde las 22 (hora argentina) en Kansas City. El DT sostuvo que el once sería "muy parecido" al que venció a Egipto, aunque dejó abierta la posibilidad de introducir alguna variante.

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El episodio con la Selección de Inglaterra ocurrió en el centro de prensa KC Parks. (Foto: Reuters)

Repetir equipo no sería descabellado”, sostuvo el DT al considerar que es algo que hizo “algunas veces”. En la misma línea destacó que la formación que venció a Egipto por 3 a 2 "hizo muy buenas cosas, más allá de de lo que fue la locura del partido".

Respecto del seleccionado europeo, que viene de dejar en el camino a Colombia tras imponerse en la definición por penales, Scaloni indicó: “No hay rival fácil. Para mí, es un muy buen equipo".

SCALONI BRINDA UNA CONFERENCIA DE PRENSA ANTES DEL PARTIDO CONTRA SUIZA

Luego amplió su análisis en conferencia de prensa: "Compite con las mejores selecciones. Siempre sale adelante. Tiene tradición en los Mundiales. Tiene jugadores de experiencia, son fuertes físicamente. Será un rival difícil y lo respetamos como a todos. Eliminó a Colombia, que venía haciendo un trabajo enorme y todos pensábamos que podía llegar a estar acá con nosotros. Es un rival de entidad, muy difícil. Tiene jugadores interesantes”.

La duda entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez

Consultado sobre quién ocupará el puesto de centrodelantero, si Julián Álvarez o Lautaro Martínez, Scaloni evitó confirmar al titular y destacó el compromiso de ambos. También le restó importancia a que ninguno de los dos haya convertido tantos en toda la Copa del Mundo.

“No me preocupa porque creo que somos el segundo equipo más goleador. Más allá de que Leo hizo ocho, Mbappé también hizo ocho en Francia. No me parece algo preocupante porque dan un montón desde el juego y es una anécdota. Están haciendo un gran Mundial. Nos dan una mano bárbara”, afirmó.

El tremendo elogio de Scaloni al presente de Lionel Messi

El entrenador también elogió el rendimiento de Lionel Messi y aseguró que su preparación física le permite seguir marcando diferencias.

“Leo corre lo mismo más o menos en los partidos. Lo que hace es ser más resolutivo. El equipo lo ayuda un montón. Pero hizo una preparación a nivel físico y le ha dado resultados. Es evidente que está dando todo lo que tiene. Cuando lo hace y huele que puede crear peligro, es una máquina. No me sorprende a mí. Mientras él quiera, va a ser el mejor”.

La respuesta de Scaloni a las acusaciones de favoritismo arbitral

Scaloni también fue consultado por las críticas que surgieron en las redes sociales y algunos medios sobre supuestos beneficios arbitrales para la Selección argentina durante el Mundial. El entrenador rechazó esa idea y aseguró que el VAR redujo al mínimo cualquier margen de interpretación.

“En México 1986 también decían que nos favorecían o había críticas. Desde que tengo uso de razón... porque Argentina es una de las animadoras y, de alguna manera, se utiliza esto para mostrarles a los jugadores que hay gente que no quiere que gane Argentina, pero es normal", respondió.

"A lo mejor, hay bastante más gente que no quiere que ganemos porque ya ganamos la última y eso lo tenemos en cuenta. Esto le llega a los jugadores y lo utilizamos para que se revelen, así juegan todavía mejor", agregó.

Sobre las sospechas de un supuesto favoritismo arbitral, el DT se mostró contundente: "Hoy, con el VAR, es muy difícil que nos ayuden. No hay una doble interpretación en el VAR. Antes del Mundial, nos mostraron todas las imágenes, se ha cumplido a rajatabla. A Lisandro Martínez le pisaron el pie poco, mucho, apenitas... Es foul. No hubo cambio de posesión, se anula el gol. No hay otra lectura. En las redes sociales se magnifica todo y empieza el debate. No hay ningún favoritismo“.

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