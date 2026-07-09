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Mundial 2026: así quedó el cuadro de semifinales tras la clasificación de Francia

Francia se convirtió en el primer semifinalista de la Copa del Mundo tras vencer a Marruecos. Mientras se completan los cruces de cuartos de final, Lionel Messi comparte la cima de la tabla de goleadores junto a Kylian Mbappé.

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Francia se convirtió en el primer semifinalista de la Copa del Mundo tras vencer a Marruecos. (Foto: Reuters)

Francia se convirtió en el primer semifinalista de la Copa del Mundo tras vencer a Marruecos. (Foto: Reuters)

Francia se transformó en el primer seleccionado clasificado a las semifinales del Mundial 2026 luego de derrotar 2 a 0 a Marruecos en el inicio de los cuartos de final. El conjunto francés avanzó a la recta decisiva del torneo gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, mientras el resto de los cruces definirán en los próximos días a los otros tres equipos que seguirán en carrera por el título.

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La etapa de cuartos de final se disputa entre el 9 y el 11 de julio y determinará a los cuatro mejores seleccionados de una Copa del Mundo que, por primera vez, cuenta con la participación de 48 equipos.

Francia se transformó en el primer seleccionado clasificado a las semifinales del Mundial 2026 luego de derrotar 2 a 0 a Marruecos. (Foto: Reuters)

Francia se transformó en el primer seleccionado clasificado a las semifinales del Mundial 2026 luego de derrotar 2 a 0 a Marruecos. (Foto: Reuters)

Resultados y cronograma de los cuartos de final

  • Francia 2 - 0 Marruecos.
  • España vs. Bélgica. Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
  • Noruega vs. Inglaterra. Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
  • Argentina vs. Suiza. Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Los equipos que avancen a semifinales se asegurarán disputar ocho partidos en el torneo.

De los 48 seleccionados que comenzaron la competencia, 40 ya quedaron eliminados y apenas ocho iniciaron la disputa de los cuartos de final. (Foto: Reuters)

De los 48 seleccionados que comenzaron la competencia, 40 ya quedaron eliminados y apenas ocho iniciaron la disputa de los cuartos de final. (Foto: Reuters)

Así quedaron las semifinales

  • Francia vs. España o Bélgica. Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
  • Noruega o Inglaterra vs. Argentina o Suiza. Miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

  • Perdedor de la semifinal 1 vs. perdedor de la semifinal 2. Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

La final del Mundial 2026

  • Ganador de la semifinal 1 vs. ganador de la semifinal 2. Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

A medida que avanza el torneo, el número de aspirantes al título continúa reduciéndose. De los 48 seleccionados que comenzaron la competencia, 40 ya quedaron eliminados y apenas ocho iniciaron la disputa de los cuartos de final.

La etapa de cuartos de final se disputa entre el 9 y el 11 de julio y determinará a los cuatro mejores seleccionados de una Copa del Mundo. (Foto: Reuters)

La etapa de cuartos de final se disputa entre el 9 y el 11 de julio y determinará a los cuatro mejores seleccionados de una Copa del Mundo. (Foto: Reuters)

Cómo está la tabla de goleadores hasta el momento

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 atraviesa uno de sus momentos más atractivos. Lionel Messi lidera la clasificación de máximos anotadores junto al francés Kylian Mbappé, ambos con ocho goles en los primeros cinco partidos disputados por sus selecciones.

Detrás de ellos aparece el noruego Erling Haaland, que acumula siete tantos y se mantiene al acecho de la cima. Más atrás se ubica el inglés Harry Kane, con seis conquistas.

Lionel Messi lidera la clasificación de máximos anotadores junto al francés Kylian Mbappé, ambos con ocho goles. (Foto: Reuters)

Lionel Messi lidera la clasificación de máximos anotadores junto al francés Kylian Mbappé, ambos con ocho goles. (Foto: Reuters)

El premio al máximo goleador de la Copa del Mundo se entrega oficialmente desde España 1982. El récord de goles en una misma Copa del Mundo sigue en poder del francés Just Fontaine, quien convirtió 13 tantos en Suecia 1958.

En caso de igualdad en la cantidad de goles al finalizar el torneo, el reglamento establece criterios de desempate. Primero se toma en cuenta la cantidad de asistencias y, si la paridad persiste, se considera el total de minutos jugados por cada futbolista.

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