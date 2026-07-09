Mundial 2026: así quedó el cuadro de semifinales tras la clasificación de Francia

La etapa de cuartos de final se disputa entre el 9 y el 11 de julio y determinará a los cuatro mejores seleccionados de una Copa del Mundo. (Foto: Reuters)

Cómo está la tabla de goleadores hasta el momento

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 atraviesa uno de sus momentos más atractivos. Lionel Messi lidera la clasificación de máximos anotadores junto al francés Kylian Mbappé, ambos con ocho goles en los primeros cinco partidos disputados por sus selecciones.

Detrás de ellos aparece el noruego Erling Haaland, que acumula siete tantos y se mantiene al acecho de la cima. Más atrás se ubica el inglés Harry Kane, con seis conquistas.

Lionel Messi lidera la clasificación de máximos anotadores junto al francés Kylian Mbappé, ambos con ocho goles. (Foto: Reuters)

El premio al máximo goleador de la Copa del Mundo se entrega oficialmente desde España 1982. El récord de goles en una misma Copa del Mundo sigue en poder del francés Just Fontaine, quien convirtió 13 tantos en Suecia 1958.

En caso de igualdad en la cantidad de goles al finalizar el torneo, el reglamento establece criterios de desempate. Primero se toma en cuenta la cantidad de asistencias y, si la paridad persiste, se considera el total de minutos jugados por cada futbolista.