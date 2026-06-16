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Comienza el sueño mundialista: la Selección Argentina enfrenta a Argelia en Kansas

La Selección Argentina hace su debut en el Grupo J de la cita máxima enfrentando a Argelia. Seguí el minuto a minuto del primer partido de la Scaloneta en el Mundial 2026.

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EN VIVO

La espera terminó para los campeones del mundo y comienza el camino en busca del bicampeonato, tras la gloria alcanzada en Qatar hace cuatro años. La Selección Argentina y Argelia se enfrentarán este martes desde las 22:00 horas en el Kansas City Stadium, en un encuentro correspondiente a la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. El combinado nacional, liderado dentro de la cancha por Lionel Messi, buscará arrancar con el pie derecho ante un exigente elenco africano. Para este trascendental debut, el encargado de impartir justicia en el campo de juego será el árbitro polaco Szymon Marciniak.

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Foto: Selección Argentina

La formación de Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La formación de Argelia vs. Argentina, por el Mundial 2026

Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. DT: Vladimir Petkovic.

Qué canales transmiten el partido de la Selección Argentina vs. Argelia en vivo

El debut de la Albiceleste contará con una amplísima variedad de opciones para seguir las acciones tanto por televisión abierta, cable y plataformas digitales. El encuentro entre Argentina y Argelia se podrá ver en vivo a través de TyC Sports, TV Pública, Telefe y DSports en la pantalla tradicional. En tanto, para quienes prefieran seguir el partido vía streaming, la transmisión estará disponible en TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y la plataforma de DirecTV.

Argentina vs. Argelia, por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026: EN VIVO

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21:20 - Cómo le fue a la Selección Argentina debutando ante africanos

El de esta noche será el quinto estreno de Argentina ante un equipo de África. Así fueron los anteriores:

  • 0-1 vs. Camerún | Italia 1990
  • 1-0 vs. Nigeria | Corea/Japón 2002
  • 2-1 vs. Costa de Marfil | Alemania 2006
  • 1-0 vs. Nigeria | Sudáfrica 2010
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21:15 - La Selección Argentina ya realiza la entrada en calor

¿Cómo le fue a la Selección Argentina debutando ante africanos?

El de esta noche será el quinto estreno de Argentina ante un equipo de África. Así fueron los anteriores:

  • 0-1 vs. Camerún | Italia 1990
  • 1-0 vs. Nigeria | Corea/Japón 2002
  • 2-1 vs. Costa de Marfil | Alemania 2006
  • 1-0 vs. Nigeria | Sudáfrica 2010
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20:40 - La Selección Argentina ya se encuentra en el Kansas City Stadium

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