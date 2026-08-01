Briatore habló del futuro de Colapinto en Alpine y ubicó a Gasly entre los mejores pilotos de la Fórmula 1

Briatore destacó destacó la evolución que mostró Colapinto desde su llegada a la máxima categoría. (Foto: archivo)

El dirigente insistió en que la atención del equipo está puesta en otros aspectos estructurales y técnicos, por encima de cualquier análisis sobre la conformación de la alineación de pilotos.

La prioridad de Alpine para volver a competir adelante

Briatore fue contundente al señalar cuál es el principal objetivo de la escudería francesa en esta etapa: “Lo único que necesitamos es un mejor auto y que la gente de la fábrica tenga más confianza”, explicó.

Además, reiteró que la reconstrucción deportiva de Alpine depende de fortalecer el trabajo interno y recuperar el nivel que la estructura supo tener años atrás. “Hoy mi prioridad es construir un equipo de carreras”, remarcó.

Según detalló, la escudería atravesó una profunda reorganización en los últimos años, que incluyó una importante reducción de personal.

“Llegamos a este equipo con entre 1.200 y 1.300 personas. Hoy somos alrededor de 900. Perdimos mucha gente muy buena de la fábrica”, señaló.

Briatore aseguró que la principal preocupación del equipo pasa por mejorar el rendimiento del auto. (Foto: archivo)

El acuerdo con Mercedes y el plan para el futuro

Otro de los aspectos que destacó Briatore fue la alianza alcanzada con Mercedes: “Tenemos una excelente relación. El acuerdo cambió completamente el ánimo de todo el equipo. Al menos sabemos que una parte del auto es la mejor. Tenemos el motor y la caja de cambios de Mercedes”, explicó.

Respecto de los desafíos técnicos que enfrenta la escudería, indicó que los esfuerzos están concentrados en mejorar el rendimiento aerodinámico de la parte delantera del monoplaza.

“Nuestra gente está trabajando desde la nariz del auto hacia adelante, porque ahí está nuestro problema. En la parte trasera estamos bien”, detalló.

La meta de volver a luchar por los primeros puestos

Briatore también se mostró confiado respecto de las posibilidades de crecimiento de Alpine en los próximos años.

“Tenemos todo para ganar. El acuerdo que hicimos con Mercedes fue un gran acuerdo. Estamos invirtiendo mucho dinero en infraestructura dentro de la fábrica. Tenemos que unir todas las piezas y ser un poco más creativos”, afirmó.

Y agregó: “La cultura es ganar. No estamos para hacer turismo por el mundo. Yo quiero ganar. La cultura es ser competitivos y terminar primeros”.

Por último, recordó los objetivos que se había fijado junto a Renault y dejó abierta la expectativa de volver a pelear por resultados importantes en el mediano plazo.

“El año pasado le prometí a Renault que este año estaríamos entre los seis mejores. Mi deseo es volver al podio dentro de algunos años”, concluyo.