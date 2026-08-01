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Briatore habló del futuro de Colapinto en Alpine y ubicó a Gasly entre los mejores pilotos de la Fórmula 1

El asesor ejecutivo de Alpine analizó el presente de la escudería, destacó el rendimiento de Pierre Gasly y se refirió a la evolución de Franco Colapinto. Además, explicó cuáles son las prioridades del equipo para volver a ser competitivo en la máxima categoría.

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El asesor ejecutivo de Alpine analizó el presente de la escudería

El asesor ejecutivo de Alpine analizó el presente de la escudería, destacó el rendimiento de Pierre Gasly y se refirió a la evolución de Franco Colapinto. (Foto: archivo)

Flavio Briatore trazó un panorama sobre la actualidad de Alpine y los desafíos que enfrenta la escudería en la Fórmula 1. Durante una entrevista con el sitio especializado The Race, el dirigente italiano destacó el nivel de Pierre Gasly, evaluó el crecimiento de Franco Colapinto y aseguró que la principal preocupación del equipo no pasa por definir a sus pilotos, sino por mejorar el rendimiento del auto.

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En sus declaraciones, Briatore respaldó con firmeza al piloto francés y consideró que se encuentra entre los nombres más destacados de la categoría. “Si hablamos de los seis mejores pilotos de la Fórmula 1, creo que Pierre está entre esos seis”, sostuvo.

Qué dijo Briatore sobre Franco Colapinto

En medio de las especulaciones sobre el futuro de Franco Colapinto dentro de la estructura de Alpine, Briatore evitó anticipar decisiones para las próximas temporadas, aunque destacó la evolución que mostró el argentino desde su llegada a la máxima categoría.

“En el caso de Franco, también es muy joven. Está viviendo su primer año en la Fórmula 1. Del año pasado a este mejoró un 100%. Nunca se sabe cómo puede evolucionar un piloto joven. Habrá que ver. Veremos qué pasa en el futuro. Pero hoy esa no es mi prioridad. Sinceramente, el piloto no es mi prioridad”, afirmó.

Briatore destac&oacute; destac&oacute; la evoluci&oacute;n que mostr&oacute; Colapinto desde su llegada a la m&aacute;xima categor&iacute;a. (Foto: archivo)

Briatore destacó destacó la evolución que mostró Colapinto desde su llegada a la máxima categoría. (Foto: archivo)

El dirigente insistió en que la atención del equipo está puesta en otros aspectos estructurales y técnicos, por encima de cualquier análisis sobre la conformación de la alineación de pilotos.

La prioridad de Alpine para volver a competir adelante

Briatore fue contundente al señalar cuál es el principal objetivo de la escudería francesa en esta etapa: “Lo único que necesitamos es un mejor auto y que la gente de la fábrica tenga más confianza”, explicó.

Además, reiteró que la reconstrucción deportiva de Alpine depende de fortalecer el trabajo interno y recuperar el nivel que la estructura supo tener años atrás. “Hoy mi prioridad es construir un equipo de carreras”, remarcó.

Según detalló, la escudería atravesó una profunda reorganización en los últimos años, que incluyó una importante reducción de personal.

“Llegamos a este equipo con entre 1.200 y 1.300 personas. Hoy somos alrededor de 900. Perdimos mucha gente muy buena de la fábrica”, señaló.

Briatore asegur&oacute; que la principal preocupaci&oacute;n del equipo pasa por mejorar el rendimiento del auto. (Foto: archivo)

Briatore aseguró que la principal preocupación del equipo pasa por mejorar el rendimiento del auto. (Foto: archivo)

El acuerdo con Mercedes y el plan para el futuro

Otro de los aspectos que destacó Briatore fue la alianza alcanzada con Mercedes: “Tenemos una excelente relación. El acuerdo cambió completamente el ánimo de todo el equipo. Al menos sabemos que una parte del auto es la mejor. Tenemos el motor y la caja de cambios de Mercedes”, explicó.

Respecto de los desafíos técnicos que enfrenta la escudería, indicó que los esfuerzos están concentrados en mejorar el rendimiento aerodinámico de la parte delantera del monoplaza.

“Nuestra gente está trabajando desde la nariz del auto hacia adelante, porque ahí está nuestro problema. En la parte trasera estamos bien”, detalló.

La meta de volver a luchar por los primeros puestos

Briatore también se mostró confiado respecto de las posibilidades de crecimiento de Alpine en los próximos años.

“Tenemos todo para ganar. El acuerdo que hicimos con Mercedes fue un gran acuerdo. Estamos invirtiendo mucho dinero en infraestructura dentro de la fábrica. Tenemos que unir todas las piezas y ser un poco más creativos”, afirmó.

Y agregó: “La cultura es ganar. No estamos para hacer turismo por el mundo. Yo quiero ganar. La cultura es ser competitivos y terminar primeros”.

Por último, recordó los objetivos que se había fijado junto a Renault y dejó abierta la expectativa de volver a pelear por resultados importantes en el mediano plazo.

“El año pasado le prometí a Renault que este año estaríamos entre los seis mejores. Mi deseo es volver al podio dentro de algunos años”, concluyo.

En pocas palabras

  • Briatore analizó el presente de Alpine, destacó a Pierre Gasly como uno de los mejores pilotos y se refirió al crecimiento de Franco Colapinto.
  • Prioridad de Alpine: Flavio Briatore enfatizó que la principal preocupación del equipo es mejorar el rendimiento del auto, no la elección de pilotos.
  • Mejoras clave: La escudería francesa busca potenciar la parte delantera del monoplaza y se apoya en su alianza con Mercedes para volver a ser competitiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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