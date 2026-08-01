La UEFA endureció su postura contra Infantino y afirmó que perdió su confianza

La entidad también destacó el rechazo que generó el proyecto dentro y fuera del ámbito deportivo. Por ese motivo, agradeció "a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, asociaciones y confederaciones que se opusieron al proyecto, así como a los numerosos primeros ministros jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está a la venta".

Además, lanzó una advertencia sobre el funcionamiento interno de la FIFA y sostuvo que "no podemos seguir así, con planes secretos tramados a toda prisa por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas".

La entidad también destacó el rechazo que generó el proyecto dentro y fuera del ámbito deportivo. (Foto: archivo)

Críticas por el uso de los recursos

Otro de los puntos señalados por la UEFA estuvo vinculado a la administración de los fondos del organismo internacional.

La confederación europea cuestionó la gestión de la FIFA al afirmar: "Contando con unas reservas superiores a los 5.000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las asociaciones en beneficio del deporte".

En la misma línea, anunció que buscará alternativas para la distribución de recursos dentro del fútbol mundial. "La UEFA comenzará a trabajar de inmediato con socios y partes interesadas de todo el mundo y de todos los ámbitos del fútbol para proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del programa FIFA Forward ya existente", indicó.

Una disputa que sigue abierta

Aunque valoró que la propuesta haya sido descartada, la UEFA sostuvo que el conflicto no termina con esa decisión y planteó la necesidad de recuperar la credibilidad institucional de la FIFA.

Para la entidad europea, la cancelación del proyecto representa "una victoria para todo el mundo del fútbol". Sin embargo, advirtió que aún queda un largo camino por recorrer. "No debe ser el final de la historia. La propuesta ha quedado atrás. La tarea de construir la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar".