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Conflicto en la cúpula del fútbol internacional

La UEFA endureció su postura contra Infantino y afirmó que perdió su confianza

La entidad europea respaldó la decisión de frenar la venta de una participación del Mundial, pero cuestionó con dureza al presidente de la FIFA. También reclamó mayor transparencia y responsabilidades por la iniciativa impulsada desde el organismo.

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La entidad europea respaldó la decisión de frenar la venta de una participación del Mundial

La entidad europea respaldó la decisión de frenar la venta de una participación del Mundial, pero cuestionó con dureza al presidente de la FIFA. (Foto: archivo)

La UEFA profundizó este sábado sus cuestionamientos contra Gianni Infantino al sostener que el presidente de la FIFA ya no cuenta con su confianza. La declaración se produjo luego de que el organismo rector del fútbol mundial abandonara el proyecto que contemplaba la venta de una participación del Mundial.

Leé también Asia también rechaza el plan para privatizar el Mundial y reclama cambios en la FIFA
Asia también rechaza el plan para privatizar el Mundial y reclama cambios en la FIFA. (Foto: Reuters)

La organización europea consideró positiva la marcha atrás de la FIFA, aunque dejó en claro que el episodio abrió un fuerte debate sobre la conducción del organismo y los mecanismos utilizados para impulsar la propuesta.

La UEFA endureci&oacute; su postura contra Infantino y afirm&oacute; que perdi&oacute; su confianza. (Foto: archivo)

La UEFA endureció su postura contra Infantino y afirmó que perdió su confianza. (Foto: archivo)

El reclamo por transparencia

Mediante un comunicado, la UEFA reclamó explicaciones por la manera en que se promovió la iniciativa y apuntó contra quienes impulsaron "planes secretos que se tramitan por la vía rápida".

En ese contexto, remarcó que Infantino "perdió la confianza" no solo de la confederación europea sino también de "otros muchos miembros de la familia del fútbol".

La entidad también destacó el rechazo que generó el proyecto dentro y fuera del ámbito deportivo. Por ese motivo, agradeció "a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, asociaciones y confederaciones que se opusieron al proyecto, así como a los numerosos primeros ministros jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está a la venta".

Además, lanzó una advertencia sobre el funcionamiento interno de la FIFA y sostuvo que "no podemos seguir así, con planes secretos tramados a toda prisa por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas".

La entidad tambi&eacute;n destac&oacute; el rechazo que gener&oacute; el proyecto dentro y fuera del &aacute;mbito deportivo. (Foto: archivo)

La entidad también destacó el rechazo que generó el proyecto dentro y fuera del ámbito deportivo. (Foto: archivo)

Críticas por el uso de los recursos

Otro de los puntos señalados por la UEFA estuvo vinculado a la administración de los fondos del organismo internacional.

La confederación europea cuestionó la gestión de la FIFA al afirmar: "Contando con unas reservas superiores a los 5.000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las asociaciones en beneficio del deporte".

En la misma línea, anunció que buscará alternativas para la distribución de recursos dentro del fútbol mundial. "La UEFA comenzará a trabajar de inmediato con socios y partes interesadas de todo el mundo y de todos los ámbitos del fútbol para proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del programa FIFA Forward ya existente", indicó.

Una disputa que sigue abierta

Aunque valoró que la propuesta haya sido descartada, la UEFA sostuvo que el conflicto no termina con esa decisión y planteó la necesidad de recuperar la credibilidad institucional de la FIFA.

Para la entidad europea, la cancelación del proyecto representa "una victoria para todo el mundo del fútbol". Sin embargo, advirtió que aún queda un largo camino por recorrer. "No debe ser el final de la historia. La propuesta ha quedado atrás. La tarea de construir la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar".

En pocas palabras

  • UEFA cuestiona a Infantino: La organización europea afirmó que el presidente de la FIFA ya no cuenta con su confianza.
  • Marcha atrás del Mundial: La FIFA abandonó el proyecto de venta de una participación del Mundial, decisión considerada positiva por la UEFA.
  • Reclamo por transparencia: La UEFA exigió mayor claridad y rendición de cuentas sobre la iniciativa impulsada desde el organismo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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