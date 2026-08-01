La FIFA publicó imágenes inéditas del árbitro en Argentina vs. Inglaterra: qué mostró la cámara durante el partido

El video también exhibe otros reclamos durante la primera parte. Nicolás Tagliafico protestó por un empujón de Morgan Rogers en una jugada de pelota parada, mientras que Alexis Mac Allister y Enzo Fernández solicitaron un tiro de esquina tras un remate que consideraban desviado por un rival. Sin embargo, el árbitro señaló saque de arco.

Otra de las secuencias incluidas es la amonestación a Lisandro Martínez por una infracción sobre Rogers.

El gol de Enzo Fernández desde la visión del árbitro

Entre las acciones destacadas aparece la atajada de Jordan Pickford ante un remate de Julián Álvarez y otra intervención del arquero inglés para evitar un gol de Cristian Romero.

Uno de los momentos centrales del video es el empate parcial de Enzo Fernández. La cámara del árbitro ofrece una perspectiva privilegiada del derechazo que terminó junto al palo para establecer el 1-1.

La cámara del árbitro también mostró el empate parcial de Enzo Fernández. (Foto: archivo)

Las imágenes también muestran el remate de Alexis Mac Allister que impactó en un poste. Sin embargo, la grabación se interrumpe antes de la jugada que terminó con el gol de Lautaro Martínez para sellar la clasificación argentina.

La protesta de Bellingham tras la eliminación

Sobre el cierre del encuentro quedó registrado un fuerte reclamo de Jude Bellingham hacia el árbitro estadounidense luego de la derrota de Inglaterra.

“Algunas jugadas fueron espantosas, pero mucha suerte”, le expresó el mediocampista inglés a Elfath.

Durante esos minutos finales, las imágenes también captaron una acción en la que Bellingham golpeó en la cabeza a Valentín Barco mientras los jugadores argentinos celebraban el triunfo.