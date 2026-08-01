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La FIFA publicó imágenes inéditas del árbitro en Argentina vs. Inglaterra: qué mostró la cámara durante el partido

El organismo publicó imágenes inéditas captadas por la cámara corporal del árbitro Ismail Elfath durante la semifinal disputada en Atlanta. El material muestra distintos momentos del partido, incluidos el empate de Enzo Fernández y una protesta de Jude Bellingham tras la derrota inglesa.

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La FIFA compartió un nuevo video con imágenes registradas por la cámara corporal del árbitro Ismail Elfath durante la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. (Foto: A24)

La FIFA compartió un nuevo video con imágenes registradas por la cámara corporal del árbitro Ismail Elfath durante la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. (Foto: A24)

La FIFA compartió un nuevo video con imágenes registradas por la cámara corporal del árbitro Ismail Elfath durante la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. El encuentro, disputado en Atlanta, terminó con una remontada del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que se impuso gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez luego de que Anthony Gordon abriera el marcador para los británicos.

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El capitán de la Selección argentina destacó la clasificación a la final del Mundial 2026 tras el 2-1 frente a Inglaterra. (Foto: Reuters)

El material fue difundido a través de las redes sociales oficiales del organismo y reúne distintas secuencias captadas desde la perspectiva del juez estadounidense a lo largo de uno de los partidos más destacados del certamen.

El material muestra distintos momentos del partido, incluidos el empate de Enzo Fern&aacute;ndez y una protesta de Jude Bellingham tras la derrota inglesa. (Foto: archivo)

El material muestra distintos momentos del partido, incluidos el empate de Enzo Fernández y una protesta de Jude Bellingham tras la derrota inglesa. (Foto: archivo)

Desde el saludo inicial hasta los primeros reclamos

Las imágenes comienzan con los instantes previos al inicio del encuentro. Allí se observan los saludos protocolares entre los futbolistas, los himnos nacionales y el sorteo entre los capitanes Lionel Messi y Harry Kane.

A medida que avanzó el partido, la intensidad fue en aumento. Una de las primeras acciones registradas muestra un reclamo argentino por una falta no sancionada sobre Messi. Poco después, Enzo Fernández cometió una infracción y el árbitro debió intervenir ante las protestas de los jugadores albicelestes. “¡Stop, stop! (¡alto, alto!)”, le indicó Elfath a Leandro Paredes.

El video también exhibe otros reclamos durante la primera parte. Nicolás Tagliafico protestó por un empujón de Morgan Rogers en una jugada de pelota parada, mientras que Alexis Mac Allister y Enzo Fernández solicitaron un tiro de esquina tras un remate que consideraban desviado por un rival. Sin embargo, el árbitro señaló saque de arco.

Otra de las secuencias incluidas es la amonestación a Lisandro Martínez por una infracción sobre Rogers.

El gol de Enzo Fernández desde la visión del árbitro

Entre las acciones destacadas aparece la atajada de Jordan Pickford ante un remate de Julián Álvarez y otra intervención del arquero inglés para evitar un gol de Cristian Romero.

Uno de los momentos centrales del video es el empate parcial de Enzo Fernández. La cámara del árbitro ofrece una perspectiva privilegiada del derechazo que terminó junto al palo para establecer el 1-1.

La c&aacute;mara del &aacute;rbitro tambi&eacute;n mostr&oacute; el empate parcial de Enzo Fern&aacute;ndez. (Foto: archivo)

La cámara del árbitro también mostró el empate parcial de Enzo Fernández. (Foto: archivo)

Las imágenes también muestran el remate de Alexis Mac Allister que impactó en un poste. Sin embargo, la grabación se interrumpe antes de la jugada que terminó con el gol de Lautaro Martínez para sellar la clasificación argentina.

La protesta de Bellingham tras la eliminación

Sobre el cierre del encuentro quedó registrado un fuerte reclamo de Jude Bellingham hacia el árbitro estadounidense luego de la derrota de Inglaterra.

“Algunas jugadas fueron espantosas, pero mucha suerte”, le expresó el mediocampista inglés a Elfath.

Durante esos minutos finales, las imágenes también captaron una acción en la que Bellingham golpeó en la cabeza a Valentín Barco mientras los jugadores argentinos celebraban el triunfo.

En pocas palabras

  • La FIFA publicó imágenes inéditas captadas por la cámara corporal del árbitro durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra.
  • El video muestra el gol de Enzo Fernández y una posterior protesta de Jude Bellingham tras la derrota inglesa.
  • Las secuencias registran diversas jugadas del partido, reclamos y amonestaciones desde la perspectiva del juez.
Resumen generado por Thinkindot AI
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