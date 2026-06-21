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Qué necesita la Selección argentina para clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La Albiceleste llega al duelo con Austria como líder del Grupo J tras la goleada ante Argelia. Los distintos escenarios que pueden depositar al equipo de Lionel Scaloni en la próxima ronda y el cambio reglamentario de la FIFA que puede resultar clave.

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Qué necesita la Selección argentina para clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Qué necesita la Selección argentina para clasificarse a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La selección argentina afrontará este lunes su segundo compromiso en el Mundial 2026 con un panorama favorable y múltiples caminos posibles hacia los dieciseisavos de final. Luego del contundente 3-0 frente a Argelia en el debut, el equipo de Lionel Scaloni lidera el Grupo J y depende en gran medida de sí mismo para avanzar a la fase eliminatoria.

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Dolor en la Selección Colombia en pleno Mundial 2026. (Foto: Reuters)

La Albiceleste suma tres puntos y una diferencia de gol de +3, mientras que Austria, su próximo rival, también tiene tres unidades tras vencer 3-1 a Jordania, aunque ocupa el segundo puesto por tener una diferencia de gol de +2. Argelia y Jordania todavía no sumaron.

Qué resultados clasifican a Argentina

El escenario más favorable para la Selección pasa por derrotar este lunes a Austria. Si además Jordania no logra vencer a Argelia, el conjunto de Scaloni asegurará matemáticamente el primer puesto del grupo con una fecha de anticipación y podrá llegar clasificado al cierre frente al seleccionado asiático.

En términos generales, una victoria más ya sea ante Austria o Jordania dejará a Argentina con al menos seis puntos, una cifra que prácticamente garantiza el pasaje a la siguiente ronda.

Incluso con dos empates en los encuentros restantes, la Albiceleste alcanzaría las cinco unidades, un registro que históricamente suele ser suficiente para avanzar, al menos, como uno de los mejores terceros.

Con cuatro puntos, producto de un empate y una derrota, las chances de clasificación seguirían siendo altas gracias a la diferencia de gol conseguida en el debut. Solo una doble derrota dejaría a Argentina con tres unidades y dependiendo de otros resultados.

El nuevo criterio de desempate que implementó la FIFA

El Mundial 2026 estrenó un cambio importante en el reglamento. Por primera vez desde México 1970, la diferencia de gol dejó de ser el primer criterio de desempate.

Ahora, en caso de igualdad en puntos, la FIFA prioriza los enfrentamientos directos entre los equipos involucrados. Primero se analizan los puntos obtenidos en ese partido, luego la diferencia de gol y, finalmente, la cantidad de goles convertidos en ese cruce.

Recién si persiste la igualdad entran en juego los criterios globales: diferencia de gol total, goles convertidos en el grupo, fair play y ranking FIFA.

Este cambio reglamentario le otorga una importancia extra al choque entre argentinos y austríacos. Una victoria de la Scaloneta no solo le permitiría sumar tres puntos, sino también asegurarse una ventaja directa sobre el único rival que hoy comparte la cima del Grupo J.

El nuevo sistema ya tuvo un caso concreto en el Grupo A, donde México aseguró el primer puesto gracias al triunfo conseguido frente a Corea del Sur, pese a la posibilidad de terminar igualado en puntos.

Los posibles rivales en dieciseisavos

Si Argentina finaliza como líder del Grupo J, evitará a varios de los primeros de otras zonas. En cambio, si termina tercera y logra avanzar entre los mejores terceros, podría enfrentarse con los líderes de los grupos B, D, G, K o L.

En caso de finalizar segunda, su rival saldría del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Cuándo vuelve a jugar Argentina

La Selección argentina enfrentará a Austria este lunes desde las 14 (hora argentina), en un partido que podría definir gran parte de su futuro en el Mundial 2026.

La fase de grupos se cerrará el sábado 27 de junio, a las 23, cuando la Albiceleste se mida con Jordania en busca de sellar su clasificación a los dieciseisavos de final.

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