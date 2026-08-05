Independiente Rivadavia quedó entre los 10 mejores equipos de Sudamérica y es el argentino mejor ubicado

La presencia de Independiente Rivadavia en el sexto puesto lo convierte en el club argentino mejor ubicado del ranking. (Foto: archivo)
Los diez mejores equipos de Sudamérica
Según la última actualización de Opta Sports, estos son los diez equipos mejor ubicados del continente:
- Flamengo (Brasil)
- Palmeiras (Brasil)
- Independiente del Valle (Ecuador)
- Cruzeiro (Brasil)
- Fluminense (Brasil)
- Independiente Rivadavia (Argentina)
- Atlético Nacional (Colombia)
- Botafogo (Brasil)
- Argentinos Juniors (Argentina)
- Boca Juniors (Argentina)
La presencia de Independiente Rivadavia en el sexto puesto lo convierte en el club argentino mejor ubicado del ranking. Detrás aparecen Argentinos Juniors, en la novena posición, y Boca Juniors, que cierra el Top 10.
River Plate, Racing, Independiente y San Lorenzo no lograron ingresar en la clasificación elaborada por la compañía especializada en estadísticas deportivas.
Qué es Opta Sports
Opta Sports es una empresa especializada en recopilación y análisis de datos deportivos que trabaja con clubes, ligas, medios de comunicación y organizaciones de distintos países. Actualmente forma parte del grupo Stats Perform y desarrolla modelos estadísticos para evaluar el rendimiento de equipos y futbolistas.
Uno de sus principales indicadores es el Opta Power Ranking, una clasificación que compara a más de 13.500 equipos masculinos de todo el mundo mediante un sistema basado en el método Elo y otras métricas avanzadas de rendimiento. Ese ranking es el que ubicó a Independiente Rivadavia entre los mejores equipos de Sudamérica.