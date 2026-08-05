Independiente Rivadavia quedó entre los 10 mejores equipos de Sudamérica y es el argentino mejor ubicado

La presencia de Independiente Rivadavia en el sexto puesto lo convierte en el club argentino mejor ubicado del ranking. (Foto: archivo)

Los diez mejores equipos de Sudamérica

Según la última actualización de Opta Sports, estos son los diez equipos mejor ubicados del continente:

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador)

Cruzeiro (Brasil)

Fluminense (Brasil)

Independiente Rivadavia (Argentina)

(Argentina) Atlético Nacional (Colombia)

Botafogo (Brasil)

Argentinos Juniors (Argentina)

(Argentina) Boca Juniors (Argentina)

La presencia de Independiente Rivadavia en el sexto puesto lo convierte en el club argentino mejor ubicado del ranking. Detrás aparecen Argentinos Juniors, en la novena posición, y Boca Juniors, que cierra el Top 10.

River Plate, Racing, Independiente y San Lorenzo no lograron ingresar en la clasificación elaborada por la compañía especializada en estadísticas deportivas.

Qué es Opta Sports

Opta Sports es una empresa especializada en recopilación y análisis de datos deportivos que trabaja con clubes, ligas, medios de comunicación y organizaciones de distintos países. Actualmente forma parte del grupo Stats Perform y desarrolla modelos estadísticos para evaluar el rendimiento de equipos y futbolistas.

Uno de sus principales indicadores es el Opta Power Ranking, una clasificación que compara a más de 13.500 equipos masculinos de todo el mundo mediante un sistema basado en el método Elo y otras métricas avanzadas de rendimiento. Ese ranking es el que ubicó a Independiente Rivadavia entre los mejores equipos de Sudamérica.