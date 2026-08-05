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Independiente Rivadavia quedó entre los 10 mejores equipos de Sudamérica y es el argentino mejor ubicado

La Lepra mendocina fue incluida entre los diez mejores equipos del continente en la última clasificación elaborada por Opta Sports. Supera a Argentinos Juniors y Boca, mientras que River, Racing, Independiente y San Lorenzo quedaron fuera del Top 10.

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La Lepra mendocina fue incluida entre los diez mejores equipos del continente en la última clasificación elaborada por Opta Sports. (Foto: archivo)

La Lepra mendocina fue incluida entre los diez mejores equipos del continente en la última clasificación elaborada por Opta Sports. (Foto: archivo)

Independiente Rivadavia atraviesa uno de los momentos más destacados de su historia y sumó un nuevo reconocimiento internacional. El equipo mendocino fue ubicado en el sexto puesto del ranking sudamericano elaborado por Opta Sports y se convirtió en el club argentino mejor posicionado de la clasificación, por delante de Argentinos Juniors y Boca Juniors.

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El listado está encabezado por Flamengo y cuenta con una fuerte presencia de equipos brasileños, que ocupan cinco de los diez lugares. Además de Independiente Rivadavia, los otros representantes argentinos son Argentinos Juniors, en el noveno puesto, y Boca Juniors, que completa el Top 10. En contraste, River Plate, Racing, Independiente y San Lorenzo quedaron fuera de la nómina.

La Lepra mendocina supera a Argentinos Juniors y Boca, mientras que River, Racing, Independiente y San Lorenzo quedaron fuera del Top 10. (Foto: X @CSIRoficial)

La Lepra mendocina supera a Argentinos Juniors y Boca, mientras que River, Racing, Independiente y San Lorenzo quedaron fuera del Top 10. (Foto: X @CSIRoficial)

La campaña que impulsó a la Lepra mendocina

El reconocimiento llega en medio de una temporada histórica para el conjunto dirigido por Alfredo Berti. Tras consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025, Independiente Rivadavia se consolidó como uno de los protagonistas del fútbol local y alcanzó la cima de la tabla anual de la Liga Profesional.

En el plano internacional también dio el golpe. En su primera participación en la Copa Libertadores, lideró el Grupo C con 16 puntos y avanzó a los octavos de final por encima de rivales de peso, entre ellos Fluminense. Ahora volverá a enfrentarse al conjunto brasileño en una serie que comenzará el 11 de agosto en el estadio Maracaná y se definirá el 18 de agosto en el Malvinas Argentinas.

La presencia de Independiente Rivadavia en el sexto puesto lo convierte en el club argentino mejor ubicado del ranking. (Foto: archivo)

La presencia de Independiente Rivadavia en el sexto puesto lo convierte en el club argentino mejor ubicado del ranking. (Foto: archivo)

Los diez mejores equipos de Sudamérica

Según la última actualización de Opta Sports, estos son los diez equipos mejor ubicados del continente:

  • Flamengo (Brasil)
  • Palmeiras (Brasil)
  • Independiente del Valle (Ecuador)
  • Cruzeiro (Brasil)
  • Fluminense (Brasil)
  • Independiente Rivadavia (Argentina)
  • Atlético Nacional (Colombia)
  • Botafogo (Brasil)
  • Argentinos Juniors (Argentina)
  • Boca Juniors (Argentina)

La presencia de Independiente Rivadavia en el sexto puesto lo convierte en el club argentino mejor ubicado del ranking. Detrás aparecen Argentinos Juniors, en la novena posición, y Boca Juniors, que cierra el Top 10.

River Plate, Racing, Independiente y San Lorenzo no lograron ingresar en la clasificación elaborada por la compañía especializada en estadísticas deportivas.

Qué es Opta Sports

Opta Sports es una empresa especializada en recopilación y análisis de datos deportivos que trabaja con clubes, ligas, medios de comunicación y organizaciones de distintos países. Actualmente forma parte del grupo Stats Perform y desarrolla modelos estadísticos para evaluar el rendimiento de equipos y futbolistas.

Uno de sus principales indicadores es el Opta Power Ranking, una clasificación que compara a más de 13.500 equipos masculinos de todo el mundo mediante un sistema basado en el método Elo y otras métricas avanzadas de rendimiento. Ese ranking es el que ubicó a Independiente Rivadavia entre los mejores equipos de Sudamérica.

En pocas palabras

  • Independiente Rivadavia: Sexto en el ranking sudamericano de Opta Sports, es el argentino mejor ubicado.
  • Rendimiento Destacado: El equipo mendocino fue campeón de la Copa Argentina 2025 y lideró su grupo en la Copa Libertadores.
  • Otros Argentinos: Argentinos Juniors (9°) y Boca Juniors (10°) completan el Top 10; River, Racing, Independiente y San Lorenzo quedaron fuera.
Resumen generado por Thinkindot AI
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