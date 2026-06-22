Scaloni definió la formación de la Selección argentina para enfrentar a Austria: un solo cambio

Sin embargo, Lautaro Martínez corría con ventaja. El delantero del Inter fue titular en el debut y, debido a que la Araña todavía buscaba recuperar ritmo futbolístico, todo indicaba que Scaloni volverá a darle la confianza al Toro para acompañar a Lionel Messi.

Nahuel Molina grita el gol que abrió el marcador frente a Países Bajos en el Mundial de Qatar. (Foto: FIFA).

La otra duda del entrenador pasó por el sector izquierdo del ataque. Thiago Almada tuvo una buena actuación frente a Argelia, aunque Nicolás González peleó por ganarse un lugar entre los titulares pero Scaloni conservó a Almada.

Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes recibieron el alta y volvieron a estar disponibles, pero ambos llegaran al partido desde el banco de suplentes. El lateral izquierdo se recuperó de un desgarro en el sóleo y no será arriesgado desde el inicio, por lo que Facundo Medina continuará como titular.

Paredes, por su parte, podría sumar minutos en el complemento para recuperar ritmo con vistas a las fases decisivas del certamen.