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Scaloni definió la formación de la Selección argentina para enfrentar a Austria: un solo cambio

La Selección argentina buscará este lunes asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Lionel Scaloni ya tiene la lista.

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La formación que prepara Scaloni para enfrentar a Austria: el cambio obligado y las dudas que mantiene

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La formación de Argentina ante Austria

La Selección argentina formaría con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Las posibilidades que barajó Scaloni

Una de las principales incógnitas estaba en la delantera. Julián Álvarez dejó atrás la molestia en el tobillo y sumó minutos en el segundo tiempo ante Argelia, por lo que aparecía como una alternativa para ingresar desde el comienzo.

Sin embargo, Lautaro Martínez corría con ventaja. El delantero del Inter fue titular en el debut y, debido a que la Araña todavía buscaba recuperar ritmo futbolístico, todo indicaba que Scaloni volverá a darle la confianza al Toro para acompañar a Lionel Messi.

Nahuel Molina grita el gol que abrió el marcador frente a Países Bajos en el Mundial de Qatar. (Foto: FIFA).

Nahuel Molina grita el gol que abrió el marcador frente a Países Bajos en el Mundial de Qatar. (Foto: FIFA).

La otra duda del entrenador pasó por el sector izquierdo del ataque. Thiago Almada tuvo una buena actuación frente a Argelia, aunque Nicolás González peleó por ganarse un lugar entre los titulares pero Scaloni conservó a Almada.

Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes recibieron el alta y volvieron a estar disponibles, pero ambos llegaran al partido desde el banco de suplentes. El lateral izquierdo se recuperó de un desgarro en el sóleo y no será arriesgado desde el inicio, por lo que Facundo Medina continuará como titular.

Paredes, por su parte, podría sumar minutos en el complemento para recuperar ritmo con vistas a las fases decisivas del certamen.

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