El curioso mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi en la previa al partido de Argentina contra Austria

Muchos usuarios en redes tomaron este gesto virtual de ella tan idéntico entre sí, más allá de los buenos deseos para su pareja y el equipo, como una especie de cábala y nuevo ritual que puede estar naciendo para todo el Mundial 2026.

El domingo durante el Día del Padre, Antonela le dedicó un tierno mensaje a Messi: "Feliz día dle padre, te amamos". En tanto, en Argentina y en Dallas, Estados Unidos, donde se disputará el partido, hay una gran expectativa y el estadio lucirá repleto de hinchas argentinos en busca de una nueva conquista mundialista tras el título de Qatar 2022. Que sea con éxito.

El pedido de Antonela Roccuzzo tras la falsa noticia sobre papá de Messi que dieron en Luzu

Según contó Yanina Latorre, Antonela Roccuzzo se comunicó directamente con ella para pedirle que aclarara públicamente que nunca había dejado de seguir a Nico Occhiato en las redes sociales tras la falsa noticia que dio al aire Florencia Peña en Luzu sobre el padre de Messi.

"De hecho, Anto nunca lo siguió a Nico, sigue a Momi y a Flor Jazmín", detalló Yanina. La esposa de Lionel Messi se mostró preocupada por la difusión de esa versión y quiso dejar en claro que no existía ningún conflicto con el conductor a raíz de lo sucedido con Florencia Peña y la falsa noticia sobre Jorge Messi.

De esta manera, Antonela Roccuzzo buscó frenar las especulaciones y despejar cualquier tipo de enfrentamiento con el responsable de Luzu.

Con su mensaje, dejó establecido que no mantiene ninguna enemistad con el conductor y que la información sobre un supuesto unfollow en Instagram era incorrecta, en medio de la polémica que se generó tras la fake news difundida en Luzu.