Crece la ilusión en Rosario: aseguran que hay posibilidades de que Messi vuelva a jugar en Argentina

Cómo es el presente deportivo de Lionel Messi y el panorama de Newell's

El guiño institucional llega en un momento de definición en la trayectoria del delantero. El pasado lunes 31 de agosto, el 10 confirmó su retiro del seleccionado albiceleste a través de una emotiva carta y un video institucional, poniendo fin a un ciclo histórico coronado con los títulos del Mundial Sub 20, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

A nivel de clubes, el rosarino transita la recta final de la temporada con Inter Miami, franquicia con la que sostiene contrato por dos años más. Luego de acompañar a su familia previo al fallecimiento de su padre, el delantero acumuló 8 goles y 3 asistencias en 7 partidos disputados, ausentándose únicamente en un cruce ante Monterrey por Leagues Cup. En su horizonte inmediato asoman tres duelos por la MLS y la final de la Campeones Cup del 16 de septiembre ante Cruz Azul de México, previo a los playoff de la liga estadounidense.

Por su parte, la institución del Parque Independencia atraviesa una coyuntura compleja a nivel económico y deportivo, con una abultada deuda financiera e inmersa en los últimos puestos de la tabla. En la antesala del clásico rosarino ante Rosario Central del próximo domingo, el entrenador Frank Darío Kudelka logró estabilizar el rendimiento del equipo de cara al tramo decisivo de la temporada.