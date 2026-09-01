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Crece la ilusión en Rosario: aseguran que hay posibilidades de que Messi vuelva a jugar en Argentina

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, reveló charlas con el entorno de Messi sobre un posible paso por Rosario. El presente del 10 tras dejar la Selección.

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Crece la ilusión en Rosario: aseguran que hay posibilidades de que Messi vuelva a jugar en Argentina

El impacto generado por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina sumó un nuevo capítulo enfocado en su futuro deportivo a nivel clubes. En medio de las repercusiones por el adiós del capitán, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reconoció de manera pública que existen chances de que el astro vista la camiseta de Newell's Old Boys antes de dar por finalizada su carrera profesional.

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El mandatario provincial reveló conversaciones recientes con la intimidad del futbolista y se entusiasmó con un eventual desembarco en la ciudad. “Hay una posibilidad de que el mejor jugador del mundo venga a jugar aquí un tiempo a la ciudad de Rosario. Es público que estuve en algunas ocasiones hablando con él y más allá de que a mí no tiene que decirme nada, vi un poquito de entusiasmo en el entorno. Ojalá, ojalá”, afirmó el mandatario en declaraciones a Cadena 3 de Rosario.

Qué dijo Maximiliano Pullaro sobre el sentido de pertenencia de Lionel Messi

El dirigente político remarcó la importancia institucional y social que significaría el arribo del rosarino al fútbol argentino. En esa línea, aseguró que impulsará cualquier gestión que beneficie a la región: “Todo lo que pueda hacer, no por un club en particular, sino porque a la ciudad de Rosario le vaya bien y vuelva a ser la ciudad que fue o que está volviendo a hacer, lo voy a hacer. No quiero decir algo que pueda ser noticia después, pero vi algo de ganas, depende de ellos”.

Asimismo, Pullaro destacó el estrecho lazo afectivo que une al futbolista con su lugar de origen pese a las décadas vividas en el exterior. “Es una persona que ama Rosario y su familia también. Creo que Messi se siente rosarino, por más que la mayor parte de su vida la vivió lejos de esta ciudad. Toda su familia ama esta ciudad”, expresó, al tiempo que definió al capitán como una figura ejemplar cuyos valores van más allá de lo deportivo.

Cómo es el presente deportivo de Lionel Messi y el panorama de Newell's

El guiño institucional llega en un momento de definición en la trayectoria del delantero. El pasado lunes 31 de agosto, el 10 confirmó su retiro del seleccionado albiceleste a través de una emotiva carta y un video institucional, poniendo fin a un ciclo histórico coronado con los títulos del Mundial Sub 20, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

A nivel de clubes, el rosarino transita la recta final de la temporada con Inter Miami, franquicia con la que sostiene contrato por dos años más. Luego de acompañar a su familia previo al fallecimiento de su padre, el delantero acumuló 8 goles y 3 asistencias en 7 partidos disputados, ausentándose únicamente en un cruce ante Monterrey por Leagues Cup. En su horizonte inmediato asoman tres duelos por la MLS y la final de la Campeones Cup del 16 de septiembre ante Cruz Azul de México, previo a los playoff de la liga estadounidense.

Por su parte, la institución del Parque Independencia atraviesa una coyuntura compleja a nivel económico y deportivo, con una abultada deuda financiera e inmersa en los últimos puestos de la tabla. En la antesala del clásico rosarino ante Rosario Central del próximo domingo, el entrenador Frank Darío Kudelka logró estabilizar el rendimiento del equipo de cara al tramo decisivo de la temporada.

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