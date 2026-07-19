Cuándo vuelve la Selección Argentina al país tras la final del Mundial 2026

El trayecto que unirá la ciudad costera norteamericana con la principal terminal aérea de nuestro país se completará durante las primeras horas de la jornada del lunes. El viaje desde Nueva York hasta Buenos Aires demandará aproximadamente 11 horas de vuelo, por lo que la llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se produciría aproximadamente durante el transcurso del mediodía del lunes 20 de julio, momento en que la aeronave tocará suelo argentino.

¿Habrá un recibimiento especial para el plantel de la Selección Argentina?

Las autoridades correspondientes y la federación local no han oficializado eventos públicos para acompañar a los futbolistas en su llegada.

La agenda de la delegación a su arribo al Gran Buenos Aires se mantiene bajo un estricto hermetismo organizativo. Por el momento, tampoco existe una definición respecto al recibimiento que tendrá el plantel. A pesar del desenlace en el juego de Nueva Jersey, los simpatizantes aguardan novedades para manifestar su gratitud, considerando que más allá del resultado de la final, todavía no se confirmó si habrá una bienvenida especial o algún punto de encuentro para que los hinchas puedan acompañar a la delegación que tantas alegrías dio en los últimos torneos en su regreso al país.