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REGRESO A CASA

Cuándo vuelve la Selección Argentina al país tras la final del Mundial 2026

La delegación comandada por Lionel Scaloni dejará Estados Unidos en las próximas horas con destino directo a Buenos Aires. Los detalles del vuelo de retorno.

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Foto: Reuteres 

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El cierre de la máxima cita ecuménica determina el punto final para la logística de la delegación nacional en territorio norteamericano. La derrota final del Mundial 2026 marcó el cierre de la estadía de la Selección Argentina en Estados Unidos. Luego del desgaste físico y mental que significó el partido decisivo en el MetLife Stadium, los futbolistas y el cuerpo técnico iniciarán el proceso de retorno. Pasadas algunas horas del encuentro frente a España, el plantel dejará Nueva York para emprender el regreso al país en un vuelo chárter, dando inicio al traslado definitivo de toda la comitiva oficial.

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Los tiempos del despegue se acomodarán de manera inmediata a la finalización de las actividades administrativas de la delegación en la costa este. Aunque el horario definitivo dependerá de cuánto se extienda la jornada, la idea es que la delegación Albiceleste despegue entre la medianoche del domingo y las 3 de la madrugada del lunes. Debido al desenlace del compromiso frente al conjunto europeo, las autoridades aeroportuarias y de la federación prevén que el movimiento logístico se agilice en la terminal aérea: como no habrá festejos, se estima que será más temprano que tarde.

Para coordinar el traslado masivo de los deportistas y la utilería, la organización debió pautar una ventana temporal prudencial tras el pitazo final. Desde la AFA solicitaron disponer al menos seis horas una vez finalizado el partido para organizar la salida del estadio, cumplir con los compromisos protocolares, realizar los controles correspondientes y trasladarse hasta el aeropuerto antes de iniciar el regreso, garantizando un operativo de seguridad coordinado.

A qué hora llega el vuelo de la Selección Argentina al Aeropuerto de Ezeiza

El traslado aéreo demandará casi medio día de viaje ininterrumpido desde los Estados Unidos hasta la provincia de Buenos Aires.

El trayecto que unirá la ciudad costera norteamericana con la principal terminal aérea de nuestro país se completará durante las primeras horas de la jornada del lunes. El viaje desde Nueva York hasta Buenos Aires demandará aproximadamente 11 horas de vuelo, por lo que la llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se produciría aproximadamente durante el transcurso del mediodía del lunes 20 de julio, momento en que la aeronave tocará suelo argentino.

¿Habrá un recibimiento especial para el plantel de la Selección Argentina?

Las autoridades correspondientes y la federación local no han oficializado eventos públicos para acompañar a los futbolistas en su llegada.

La agenda de la delegación a su arribo al Gran Buenos Aires se mantiene bajo un estricto hermetismo organizativo. Por el momento, tampoco existe una definición respecto al recibimiento que tendrá el plantel. A pesar del desenlace en el juego de Nueva Jersey, los simpatizantes aguardan novedades para manifestar su gratitud, considerando que más allá del resultado de la final, todavía no se confirmó si habrá una bienvenida especial o algún punto de encuentro para que los hinchas puedan acompañar a la delegación que tantas alegrías dio en los últimos torneos en su regreso al país.

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