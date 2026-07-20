Video: el momento en que el Ratón Ayala agredió a Dani Olmo tras la final del Mundial

Los detalles de la pelea de Paredes y Rodri y el papel clave de Scaloni

El foco principal de los incidentes había estado puesto en Leandro Paredes, quien fue expulsado tras el pitazo final luego de enfrentarse con Gavi y empujar al propio Eric García. Sin embargo, la aparición del video cambió el eje de la polémica al dejar registrado el accionar de uno de los integrantes del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Tras el encuentro, Dani Olmo evitó referirse específicamente al golpe recibido, aunque cuestionó la actitud del seleccionado argentino durante los incidentes.

"No nos importa. Al final son importantes los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas. Yo creo que ellos deben también ser un ejemplo para todo y para bien", afirmó en la zona mixta.

Cabe aclarar que la delegación argentina no le dio la espalda al seleccionado español durante la premiación. El plantel decidió permanecer de frente a la tribuna para agradecer el apoyo de los hinchas que acompañaron al equipo durante todo el Mundial.

Ahora resta saber si la FIFA actuará de oficio tras la difusión del video. Hasta el momento, el informe arbitral solo registró la expulsión de Leandro Paredes por su conducta al finalizar el partido, aunque las nuevas imágenes podrían derivar en una investigación sobre lo ocurrido durante la gresca.

En medio del tumulto, Lionel Scaloni y Walter Samuel intentaron separar a los jugadores y calmar los ánimos, aunque la tensión acumulada durante la final terminó desbordando sobre el campo de juego.

España terminó imponiéndose por 1-0 en el tiempo suplementario gracias al tanto de Ferran Torres y conquistó su segunda Copa del Mundo, mientras que Argentina cerró el torneo como subcampeón tras disputar su tercera final en los últimos cuatro Mundiales.