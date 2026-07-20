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La FIFA abrió una investigación contra la Selección Argentina tras los incidentes en la final

El organismo inició un expediente disciplinario por los hechos ocurridos después del partido decisivo en Nueva Jersey. Analizará imágenes, informes arbitrales y el comportamiento de jugadores e integrantes del cuerpo técnico.

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La FIFA abrió una investigación contra la Selección argentina tras los incidentes en la final contra España

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De acuerdo con Sky Sports News, la Comisión Disciplinaria del organismo revisará los informes del árbitro, las imágenes de la transmisión oficial y otros registros audiovisuales antes de determinar si corresponde aplicar sanciones a futbolistas o integrantes del cuerpo técnico argentino.

Sin embargo, el mediocampista no sería el único apuntado. La FIFA también analizará la actuación de Nahuel Molina, involucrado en un supuesto golpe sobre Rodri en medio del tumulto, y las imágenes en las que se observa al ayudante de campo Roberto "Ratón" Ayala forcejeando y golpeando a Dani Olmo, una secuencia que no fue captada por la transmisión oficial, pero sí por distintos videos grabados desde las tribunas.

La premiación, otro episodio bajo la lupa

El expediente no se limita a los incidentes físicos. El organismo también evaluará lo sucedido durante la ceremonia de premiación, luego de que varios futbolistas argentinos fueran registrados de espaldas mientras España levantaba la Copa del Mundo.

La imagen generó críticas en medios y protagonistas del fútbol español. No obstante, desde el entorno de la Selección explicaron que el plantel permaneció mirando hacia la tribuna donde se encontraban los hinchas argentinos para agradecerles el apoyo, y no con la intención de desairar al nuevo campeón.

Por ahora, la FIFA no anticipó cuáles podrían ser las consecuencias disciplinarias. El organismo aguardará el análisis de todas las pruebas antes de emitir una resolución, un proceso que podría extenderse durante las próximas semanas.

El antecedente que también analiza la FIFA

La apertura de este expediente se suma a otro tema que ya estaba bajo estudio del máximo organismo del fútbol mundial. Días atrás, el Gobierno británico solicitó que la FIFA investigara a la Selección argentina por haber exhibido una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" después de eliminar a Inglaterra en las semifinales.

El secretario de Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, consideró que el gesto fue "totalmente inapropiado" y pidió una investigación al sostener que "la política debe mantenerse separada del fútbol". Incluso, desde Downing Street respaldaron esa postura y dejaron en manos de la FIFA cualquier eventual decisión disciplinaria.

De esta manera, la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026 sigue teniendo consecuencias fuera de la cancha. Mientras la FIFA avanza con el análisis de ambos expedientes, todavía no hay plazos definidos para conocer si existirá alguna sanción para jugadores, miembros del cuerpo técnico o para la propia AFA.

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