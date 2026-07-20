La FIFA abrió una investigación contra la Selección Argentina tras los incidentes en la final

La premiación, otro episodio bajo la lupa

El expediente no se limita a los incidentes físicos. El organismo también evaluará lo sucedido durante la ceremonia de premiación, luego de que varios futbolistas argentinos fueran registrados de espaldas mientras España levantaba la Copa del Mundo.

La imagen generó críticas en medios y protagonistas del fútbol español. No obstante, desde el entorno de la Selección explicaron que el plantel permaneció mirando hacia la tribuna donde se encontraban los hinchas argentinos para agradecerles el apoyo, y no con la intención de desairar al nuevo campeón.

Por ahora, la FIFA no anticipó cuáles podrían ser las consecuencias disciplinarias. El organismo aguardará el análisis de todas las pruebas antes de emitir una resolución, un proceso que podría extenderse durante las próximas semanas.

El antecedente que también analiza la FIFA

La apertura de este expediente se suma a otro tema que ya estaba bajo estudio del máximo organismo del fútbol mundial. Días atrás, el Gobierno británico solicitó que la FIFA investigara a la Selección argentina por haber exhibido una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" después de eliminar a Inglaterra en las semifinales.

El secretario de Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, consideró que el gesto fue "totalmente inapropiado" y pidió una investigación al sostener que "la política debe mantenerse separada del fútbol". Incluso, desde Downing Street respaldaron esa postura y dejaron en manos de la FIFA cualquier eventual decisión disciplinaria.

De esta manera, la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026 sigue teniendo consecuencias fuera de la cancha. Mientras la FIFA avanza con el análisis de ambos expedientes, todavía no hay plazos definidos para conocer si existirá alguna sanción para jugadores, miembros del cuerpo técnico o para la propia AFA.