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El desgarrador mensaje de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 ante España: "El dolor es..."

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, se expresó en sus redes sociales tras la final perdida ante España.

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Foto: Reuters 

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El capitán y máximo referente del combinado nacional rompió el silencio luego de la dramática definición de la Copa del Mundo en los Estados Unidos. Lionel Messi realizó un posteo en IG con una foto de él en la que se lo ve con la medalla de su subcampeón colgada, compartiendo una profunda reflexión sobre lo que significó el desenlace del torneo ecuménico frente al conjunto europeo. En sus palabras, el diez dejó en claro el impacto emocional que generó la derrota 1-0 en el alargue, pero también buscó poner en perspectiva el ciclo histórico del plantel.

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El descargo del futbolista del Inter Miami expuso la dificultad inmediata de asimilar el resultado adverso en el MetLife Stadium. “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, manifestó el astro rosarino en el inicio de su comunicado digital.

A pesar de la desazón por no haber podido coronar la campaña con el bicampeonato tras la gloria alcanzada en Qatar 2022, el capitán albiceleste remarcó el valor del proceso deportivo liderado por Lionel Scaloni. “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, enfatizó el futbolista de 39 años, reconociendo el mérito de haber sostenido la competitividad en el plano internacional más exigente del planeta.

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Qué mensaje le dejó Lionel Messi a los hinchas y a la Selección de España

El capitán argentino dedicó palabras de gratitud para la parcialidad local por la unión demostrada y saludó formalmente al nuevo campeón del torneo.

La publicación en las plataformas digitales sirvió además como un canal de agradecimiento masivo para los millones de simpatizantes que acompañaron la travesía de la Selección en Norteamérica. “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, remarcó el atacante respecto a la comunión lograda entre el equipo y la gente.

Finalmente, en un gesto de hidalguía deportiva que caracteriza su trayectoria profesional, el emblema de la Albiceleste cerró su intervención virtual saludando al rival que se quedó con el trofeo mayor en Nueva Jersey. “También quiero felicitar a España por el campeonato”, sentenció Messi en el cierre de su posteo, dando por concluido el ciclo mundialista y abriendo el período de descanso vacacional en territorio estadounidense.

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