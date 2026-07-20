El desgarrador mensaje de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 ante España: "El dolor es..."

La publicación en las plataformas digitales sirvió además como un canal de agradecimiento masivo para los millones de simpatizantes que acompañaron la travesía de la Selección en Norteamérica. “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, remarcó el atacante respecto a la comunión lograda entre el equipo y la gente.

Finalmente, en un gesto de hidalguía deportiva que caracteriza su trayectoria profesional, el emblema de la Albiceleste cerró su intervención virtual saludando al rival que se quedó con el trofeo mayor en Nueva Jersey. “También quiero felicitar a España por el campeonato”, sentenció Messi en el cierre de su posteo, dando por concluido el ciclo mundialista y abriendo el período de descanso vacacional en territorio estadounidense.