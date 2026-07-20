El desgarrador mensaje de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 ante España: "El dolor es..."

El capitán y máximo referente del combinado nacional rompió el silencio luego de la dramática definición de la Copa del Mundo en los Estados Unidos. Lionel Messi realizó un posteo en IG con una foto de él en la que se lo ve con la medalla de su subcampeón colgada, compartiendo una profunda reflexión sobre lo que significó el desenlace del torneo ecuménico frente al conjunto europeo. En sus palabras, el diez dejó en claro el impacto emocional que generó la derrota 1-0 en el alargue, pero también buscó poner en perspectiva el ciclo histórico del plantel.