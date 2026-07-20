A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SE PICÓ

Escándalo con Alejandro Fantino en Uruguay: un chiste y una pelea nunca vista tras la final del Mundial

Alejandro Fantino protagonizó un feroz cruce al aire con un ex jugador en el país vecino. Todos los detalles.

20 jul 2026, 14:24
Banner seguínos en google Primicias Ya
Escándalo con Ale Fantino en Uruguay: un chiste, una mujer ofendida y una pelea nunca vista tras la final del Mundial

Escándalo con Ale Fantino en Uruguay: un chiste, una mujer ofendida y una pelea nunca vista tras la final del Mundial

Escándalo con Ale Fantino en Uruguay: un chiste, una mujer ofendida y una pelea nunca vista tras la final del Mundial

Escándalo con Ale Fantino en Uruguay: un chiste, una mujer ofendida y una pelea nunca vista tras la final del Mundial

Aun con la calentura por haber perdido la final del Mundial, Alejandro Fantino se puso el traje de conductor televisivo y encabezó una emisión del streaming Llenos de mística, que se emite por el canal El Observador de Uruguay. En un momento del programa se cruzó con un comentario desubicado del ex futbolista Juan Ramón Carrasco hacia la panelista Sofía Romano, y todo terminó de la peor manera. Solo faltaron las piñas.

En una primera instancia, Carrasco intentó hacer un viejo chiste a pesar de que Fantino le advirtió que "saliera de ahí" y que iba a quedar mal parado si seguía en ese terreno. "Hay tres mujeres en la playa. Una en tanga, una malla entera y la otra, digamos, en hilo dental", se mandó Carrasco. "Dale, vamos a hablar de fútbol, se acaba de jugar una final del mundo", le pidió Sofía Romano, enérgica en su postura.

Leé también

Pablo Echarri aniquiló a Alejandro Fantino por su dura crítica a Tomás Fonzi: "Despreciable y..."

Pablo Echarri aniquiló a Alejandro Fantino por su dura crítica a Tomás Fonzi: Despreciable y...

Carrasco insistió con el chiste hasta llegar a una pregunta subida de tono, y Romano no aguantó más: "Dejemos de hablar pelotudeces, yo acá vine a hablar de fútbol y no de chistes de Jaimito. Dale, vamos a jugar, dale". Ahí Carrasco lanzó una frase que encendió la mecha: "Ah bueno, se ve que esta chica está mal atendida". La reacción fue inmediata, no solo de Romano sino de todo el equipo, incluido Fantino. "Me está diciendo mal cogida, la típica reacción de los machistas y los retrógrados cuando no tienen un argumento para hablar de fútbol", se ofendió la panelista.

Con Romano furiosa y a los gritos y Carrasco defendiendo su postura, Fantino tomó el toro por las astas en su rol de conductor y, tras pedirle de buena manera que recapacitara y se disculpara, terminó subiendo el tono y echándolo del stream. "Lo estuve pensando bien, Carrasco, escuchame, hey, dijiste una pelotudez, hermano, estuviste muy mal, te fuiste al pasto y te voy a pedir que te vayas porque si no te vas vos, me voy yo. Te fuiste a la mierda y yo estoy en mi casa, porque si estaba allá íbamos a terminar mal. No soy quien para decir esto ya que no estoy en mi país, estoy lejos, pero andate o me voy yo, sos un desubicado", lo increpó Fantino. Carrasco aceptó que había estado mal y accedió a irse, aunque le pidió al conductor que "la hiciera cortita" y no siguiera agregando conceptos.

¿Alejandro Fantino renunció a Cónclave tras su fuerte cruce con Viviana Canosa?

Alejandro Fantino decidió dar un paso al costado de Cónclave (Carnaval Stream), el programa que compartía con Jorge Rial, Viviana Canosa y Fabián Doman, luego de la fuerte polémica generada por su cruce al aire con Canosa. La tensión entre ambos quedó expuesta durante un encendido debate sobre la actualidad política y la figura de Javier Milei, que fue subiendo de tono hasta que Viviana decidió tomar sus pertenencias y abandonar el estudio, en una escena que se viralizó rápidamente. "Alejandro Fantino ha renunciado a Carnaval después de lo que fue el cruce con Viviana Canosa", anunció Marina Calabró al comienzo de PrimiciasYa junto a Luis Ventura.

Según contaron en el ciclo, el conflicto habría dejado secuelas dentro del programa: Marcela Coronel sumó que "él estaba pensando en renunciar. La pelea con Viviana Canosa fue la gota que rebalsó el vaso", mientras que Santiago Sposato observó que las dos veces que Canosa se levantó del estudio fue sin Rial presente. La salida sorprendió al mundo del streaming, ya que Fantino era una de las figuras centrales del canal desde su lanzamiento en junio de 2025, tras casi un año como una de las caras más visibles de Carnaval.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Alejandro Fantino Mundial 2026

Lo más visto