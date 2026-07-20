Escándalo con Alejandro Fantino en Uruguay: un chiste y una pelea nunca vista tras la final del Mundial

Con Romano furiosa y a los gritos y Carrasco defendiendo su postura, Fantino tomó el toro por las astas en su rol de conductor y, tras pedirle de buena manera que recapacitara y se disculpara, terminó subiendo el tono y echándolo del stream. "Lo estuve pensando bien, Carrasco, escuchame, hey, dijiste una pelotudez, hermano, estuviste muy mal, te fuiste al pasto y te voy a pedir que te vayas porque si no te vas vos, me voy yo. Te fuiste a la mierda y yo estoy en mi casa, porque si estaba allá íbamos a terminar mal. No soy quien para decir esto ya que no estoy en mi país, estoy lejos, pero andate o me voy yo, sos un desubicado", lo increpó Fantino. Carrasco aceptó que había estado mal y accedió a irse, aunque le pidió al conductor que "la hiciera cortita" y no siguiera agregando conceptos.

¿Alejandro Fantino renunció a Cónclave tras su fuerte cruce con Viviana Canosa?

Alejandro Fantino decidió dar un paso al costado de Cónclave (Carnaval Stream), el programa que compartía con Jorge Rial, Viviana Canosa y Fabián Doman, luego de la fuerte polémica generada por su cruce al aire con Canosa. La tensión entre ambos quedó expuesta durante un encendido debate sobre la actualidad política y la figura de Javier Milei, que fue subiendo de tono hasta que Viviana decidió tomar sus pertenencias y abandonar el estudio, en una escena que se viralizó rápidamente. "Alejandro Fantino ha renunciado a Carnaval después de lo que fue el cruce con Viviana Canosa", anunció Marina Calabró al comienzo de PrimiciasYa junto a Luis Ventura.

Según contaron en el ciclo, el conflicto habría dejado secuelas dentro del programa: Marcela Coronel sumó que "él estaba pensando en renunciar. La pelea con Viviana Canosa fue la gota que rebalsó el vaso", mientras que Santiago Sposato observó que las dos veces que Canosa se levantó del estudio fue sin Rial presente. La salida sorprendió al mundo del streaming, ya que Fantino era una de las figuras centrales del canal desde su lanzamiento en junio de 2025, tras casi un año como una de las caras más visibles de Carnaval.