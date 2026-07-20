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Boca espera a Leandro Paredes: cuándo se reincorpora tras disputar el Mundial 2026

Tras disputar el Mundial 2026 y jugar la final entre la Selección Argentina y España, Leandro paredes regresa al país. ¿Cuándo se sumará al plantel de Boca?

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Foto: Reuters 

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El cierre de la Copa del Mundo en Norteamérica traslada de forma inmediata el foco de los futbolistas hacia el plano de las competencias de clubes. Se terminó el Mundial 2026 y también el sueño de la Selección Argentina de lograr el bicampeonato. Luego de la final perdida ante España, el plantel quedó licenciado por Lionel Scaloni. Dentro de la planificación logística del retorno, la realidad de los protagonistas presentará diversas variantes operativas: algunos jugadores volverán al país, otros se tomarán sus merecidas vacaciones y habrá quienes ya se pondrán el chip de sus clubes, como Leandro Paredes, cuya vuelta genera una enorme expectativa en el ámbito local.

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El mediocampista central del combinado nacional tuvo una participación activa en el encuentro decisivo en Nueva Jersey y ahora focalizará sus energías en el plano doméstico. El volante central, que ingresó para afrontar el segundo tiempo y darle más tenencia de pelota y marca al equipo, se secará las lágrimas por el título que se le acaba de escapar en Estados Unidos y se reincorporará al Xeneize, una institución que se encargó de manifestarle su apoyo digital de inmediato. A través de sus plataformas oficiales, el club le dedicó un posteo en sus redes sociales: “Gracias por representar al país con huevo y corazón. ¡Aguante Argentina!”.

La planificación de su regreso a las canchas está pautada para concretarse en el cortísimo plazo. ¿Cuándo se suma? La idea es cuanto antes. Paredes regresará al país esta tarde, alrededor de las 17 junto a otros compañeros e integrantes del cuerpo técnico, y muy posiblemente se tomará unos días de descanso para estar con su familia y recuperarse físicamente. Los reportes médicos posteriores a la final de la Copa del Mundo encendieron algunas alarmas sobre su estado: terminó tocado y fundió motores, por lo que necesitará recargar energías cerca de sus seres queridos antes de retomar las exigencias de alta competencia.

Cuándo se reincorpora Leandro Paredes a los entrenamientos de Boca

El capitán xeneize será sometido a una evaluación por parte del cuerpo médico debido a una serie de dolencias que arrastra desde la Copa del Mundo.

La conducción técnica de la escuadra azul y oro aguarda con mucha ansiedad el retorno de su principal referente futbolístico en el mediocampo. Rodolfo Arruabarrena, con el que se mensajeó en varias oportunidades, lo espera con los brazos abiertos. Las evaluaciones físicas serán exhaustivas antes de determinar su inclusión en los trabajos tácticos: al haber jugado casi de principio a fin la Copa del Mundo, torneo al que llegó con una lesión en su isquiotibial derecho y terminó con un fuerte dolor en la zona costal, será evaluado con el correr de las prácticas para evitar cualquier tipo de recaída.

¿Leandro Paredes jugará el partido de Boca por Copa Sudamericana?

El mediocampista tiene intenciones de acelerar su retorno a las canchas de cara a los compromisos internacionales del club, aunque arrastra un marcado cansancio.

El calendario de la Confederación Sudamericana de Fútbol apremia los tiempos de preparación del equipo del Vasco. Por más que falten apenas cuatro días para el partido ante O’Higgins, este jueves desde las 21.30 por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, nadie en Boca se anima a descartarlo. La postura íntima del volante es sumamente clara frente al escenario deportivo que se avecina: Paredes quiere pasar rápido este mal trago y qué mejor forma que en La Bombonera con la camiseta del club de sus amores puesta.

Los datos estadísticos acumulados en territorio norteamericano dan cuenta del alto ritmo competitivo que ostenta, pero también del lógico impacto corporal de las últimas semanas. Llegará con ritmo, eso es cierto, pero también con un profundo desgaste. En total, disputó 696 minutos repartidos en siete encuentros. Solo fue suplente en el debut contra Argelia porque no estaba en plenitud física.

La estrategia del cuerpo técnico contempla regular sus minutos para evitar lesiones mayores en el inicio de la temporada local. Por tal motivo, en caso de reaparecer en el plano internacional, el N°5 y capitán xeneize podría postergar su descanso y pararía la pelota en la visita a Deportivo Riestra, por el arranque del Torneo Clausura, preservando su físico para el resto de los objetivos del semestre.

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