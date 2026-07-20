"Solo agradecimiento": el análisis de Javier Zanetti sobre la final y la profunda reflexión sobre Messi

El desarrollo táctico de la final en el MetLife Stadium estuvo signado por complicaciones imprevistas que modificaron los planes del entrenador en el tramo decisivo. En su análisis del partido, Zanetti señaló: “Lamentablemente se te lesionan tres defensores, después la expulsión de Enzo, fue un partido complicado. Yo creo que Scaloni, en parte lo dijo en la conferencia de prensa, que él tenía en su cabeza otro tipo de cambios que no pudo realizar y lamentablemente Lautaro Martínez no pudo entrar”.

Para el exdeportista, las razones de la paridad en el juego y el desenlace de la prórroga responden a una acumulación de cargas en los encuentros previos. “La explicación es que estos muchachos hicieron un gran desgaste en todos los partidos anteriores y llegaron a la final con lo justo y así y todo entregaron el alma. Por eso decía: solo palabras de agradecimiento”, consideró, al tiempo que remarcó la paridad del choque: “Y enfrente teníamos un gran rival, con gran jerarquía, grandes jugadores y un gran entrenador y hay que reconocer también y darle mérito a España”. A su vez, concluyó sobre el cierre del suplementario: “Todos teníamos la esperanza de que llegue una jugada en la que podamos empatar el partido. La tuvimos y lamentablemente no la pudimos convertir, pero, repito, agradecer a estos muchachos por todo lo que hicieron”.

Qué valoraciones hizo Javier Zanetti sobre Lionel Messi

El Pupi respondió a las consultas del periodista Sergio Lapegüe sobre el capitán del seleccionado y reflexionó acerca del impacto emocional de su última presentación.

Sergio Lapegüe le preguntó sobre Messi en la nota realizada en la terminal aérea, lo que motivó una detallada respuesta de Zanetti sobre la figura del diez. “Messi es único y estoy orgulloso de que sea argentino. No solo hay que agradecerle por este mundial, sino por toda su carrera, porque, la verdad, fue espectacular todo lo que hizo todas las veces que se puso la camiseta de la selección, con su entrega, con su compromiso”, manifestó con énfasis.

El exlateral asoció la figura del capitán tanto a su vigencia estadística como a su calidad de líder humano en momentos adversos. Anteriormente, había afirmado que “Messi es una persona especial y la verdad es que el compromiso y la entrega que demostró en todos los partidos y todas las veces que se puso la camiseta argentina fue inolvidable”. Finalmente, se refirió al momento en el que las cámaras captaron la sensibilidad del atacante del Inter Miami en el banco de suplentes: “Las lágrimas de ayer creo que fueron lágrimas que todos compartimos por cómo es él y lo que ama a la Argentina”, concluyó antes de finalizar su contacto televisivo.