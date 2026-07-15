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MUNDIAL 2026

Después de ganarle a Inglaterra, la picante respuesta del Cuti Romero y Lisandro Martínez a Gary Neville

Los defensores de la Selección le contestaron al histórico ex futbolista inglés luego de la victoria 2-1 en las semifinales del Mundial 2026.

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El exdefensor inglés había cuestionado a la dupla central argentina en la previa de la semifinal. (Foto: Reuters).

El exdefensor inglés había cuestionado a la dupla central argentina en la previa de la semifinal. (Foto: Reuters).

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 también dejó un fuerte cruce fuera de la cancha. Después de la victoria 2-1 sobre Inglaterra en Atlanta, Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez le respondieron al ex defensor Gary Neville, quien en la previa había puesto en duda el nivel de la dupla central de Lionel Scaloni.

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El primero en hablar fue Lisandro Martínez, que minimizó las críticas del exdefensor inglés y destacó que el equipo suele contestar con actuaciones dentro del campo de juego. "Estamos acostumbrados a que siempre hablen de nosotros. Se ve que les gusta, nosotros respondemos en la cancha", afirmó el también defensor del Manchester United.

El Cuti Romero sali&oacute; al cruce del hist&oacute;rico defensor ingl&eacute;s del Manchester United. (Foto: Reuters).

El Cuti Romero salió al cruce del histórico defensor inglés del Manchester United. (Foto: Reuters).

Luego tomó la palabra Romero, que fue mucho más contundente y apuntó directamente contra Neville. "Lo único que espero es que cuando me retire no ser tan estúpido (como Gary Neville). Después queda en uno. Que el día de mañana no me salga criticar a nadie porque al final uno entra a hacer lo mejor para su equipo. Después puede salir bien o mal", disparó el cordobés.

En el medio de la declaración de Romero, Licha Martínez llegó a acotar un "subestimar" sobre los dichos de Neville, el histórico lateral derecho.

Más allá de la respuesta, el defensor destacó la importancia de haber alcanzado una nueva final con la camiseta argentina. "Estamos contentos de estar en una final del mundo de nuevo. Para nosotros es algo enorme, sentimos la camiseta como nadie y estamos muy contentos de hacer historia con la Selección", concluyó.

Las críticas de Gary Neville antes de Argentina-Inglaterra

En la previa de la semifinal disputada en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Gary Neville había cuestionado el rendimiento de la zaga central argentina durante una charla en el podcast The Overlap.

"Tenés a Cristian Romero y Lisandro Martínez, que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido", sostuvo el exlateral del Manchester United al analizar el funcionamiento defensivo de la Albiceleste.

Sin embargo, el inglés también reconoció las virtudes de ambos defensores y explicó la contradicción que, según su visión, los caracteriza. "No veo manera de que no marquemos por lo menos dos goles. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes", expresó.

Finalmente, dejó una definición que generó repercusión en la previa del partido. "Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo", concluyó Neville.

La respuesta de Romero y Martínez llegó después de que Argentina eliminara a Inglaterra y se clasificara a una nueva final del Mundial, un desenlace que le dio todavía más peso a las palabras de los defensores argentinos.

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