Después de ganarle a Inglaterra, la picante respuesta del Cuti Romero y Lisandro Martínez a Gary Neville

Más allá de la respuesta, el defensor destacó la importancia de haber alcanzado una nueva final con la camiseta argentina. "Estamos contentos de estar en una final del mundo de nuevo. Para nosotros es algo enorme, sentimos la camiseta como nadie y estamos muy contentos de hacer historia con la Selección", concluyó.

Las críticas de Gary Neville antes de Argentina-Inglaterra

En la previa de la semifinal disputada en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Gary Neville había cuestionado el rendimiento de la zaga central argentina durante una charla en el podcast The Overlap.

"Tenés a Cristian Romero y Lisandro Martínez, que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido", sostuvo el exlateral del Manchester United al analizar el funcionamiento defensivo de la Albiceleste.

Sin embargo, el inglés también reconoció las virtudes de ambos defensores y explicó la contradicción que, según su visión, los caracteriza. "No veo manera de que no marquemos por lo menos dos goles. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes", expresó.

Finalmente, dejó una definición que generó repercusión en la previa del partido. "Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios y, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo", concluyó Neville.

La respuesta de Romero y Martínez llegó después de que Argentina eliminara a Inglaterra y se clasificara a una nueva final del Mundial, un desenlace que le dio todavía más peso a las palabras de los defensores argentinos.

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