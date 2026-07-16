El inesperado pedido del Cuti Romero a Messi tras ganarle la semifinal del Mundial 2026 a Inglaterra

La insistencia del zaguero central del Tottenham encuentra su explicación en las tajantes determinaciones que el propio atacante comunicó en la previa y durante el desarrollo del certamen en Norteamérica. Lionel Messi ya fue claro: este será su último Mundial. Las palabras del delantero resultaron contundentes al explicar que, por una lógica cuestión de edad cronológica, ya que llegaría con 43 años al próximo evento de esta envergadura, el actual torneo marcará el cierre definitivo de su gloriosa trayectoria en la Copa del Mundo.

Cómo viene siendo el rendimiento de Lionel Messi en el Mundial 2026

Pese a los lógicos debates sobre el paso del tiempo, el rendimiento del astro de la Albiceleste en territorio norteamericano roza la perfección estadística.

La insistencia de sus compañeros por retenerlo no responde únicamente a una cuestión de liderazgo espiritual en el vestuario, sino a su vigencia futbolística absoluta sobre el terreno de juego. A sus 39 años, continúa siendo el líder de la Selección y uno de los principales responsables de haber llevado nuevamente a la Albiceleste hasta una final. Rompiendo con todo tipo de especulaciones previas, Messi viene siendo la gran figura y el goleador (tiene ocho tantos junto a Kylian Mbappé) de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, acallando a aquellos analistas que ponían en duda el estado físico y futbolístico con el que el crack abordaría la máxima exigencia deportiva de la FIFA.