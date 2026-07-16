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El inesperado pedido del Cuti Romero a Messi tras ganarle la semifinal del Mundial 2026 a Inglaterra

Tras el pase a la final en Atlanta, Cristian Romero protagonizó un imperdible ida y vuelta con el capitán y le hizo un pedido que es el deseo de todo el país.

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Messi y Romero en el momento de los festejos

Messi y Romero en el momento de los festejos, cuando llegó el pedido del central. (Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)

La algarabía por la agónica e histórica victoria en el Mercedes-Benz Stadium dejó postales memorables que trascienden lo estrictamente táctico y exponen la enorme unión del vestuario nacional. Después de la clasificación a la final ante Inglaterra, el defensor protagonizó un divertido intercambio con el capitán que conmovió de inmediato a las redes sociales. La frase alimentó el deseo de todo un plantel que todavía no quiere imaginar una Selección sin su gran referente y que sueña con estirar la estadía del astro rosarino con la camiseta celeste y blanca lo máximo posible.

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La intimidad del festejo sobre el césped norteamericano desnudó un ruego tan espontáneo como cargado de sentimiento por parte de uno de los máximos baluartes de la defensa de la Scaloneta. "Si la ganamos, te quedás un par de años más, ¿no?", le dijo el Cuti al Diez en pleno festejo tras el triunfo 2-1 sobre Inglaterra en Atlanta, mientras ambos celebraban la clasificación al partido decisivo por el título que se llevará a cabo el próximo domingo en Nueva Jersey frente al exigente seleccionado español.

La reacción del astro frente al planteo de su compañero aportó aún más complicidad a una de las secuencias más replicadas de la jornada. La respuesta del capitán no llegó a escucharse con claridad, pero reaccionó con una sonrisa y la escena rápidamente se viralizó por lo que representa para el grupo de futbolistas. Más allá del tono distendido y bromista del momento, el cruce dejó en clara evidencia el profundo cariño y respeto que despierta el diez dentro del plantel, reflejando el deseo colectivo de seguir compartiendo entrenamientos y partidos a su lado.

¿Se retira Lionel Messi de la Selección Argentina después del Mundial 2026?

El capitán del seleccionado nacional ratificó en sucesivas declaraciones públicas cuál será su destino profesional una vez que concluya la actual cita máxima de la FIFA.

La insistencia del zaguero central del Tottenham encuentra su explicación en las tajantes determinaciones que el propio atacante comunicó en la previa y durante el desarrollo del certamen en Norteamérica. Lionel Messi ya fue claro: este será su último Mundial. Las palabras del delantero resultaron contundentes al explicar que, por una lógica cuestión de edad cronológica, ya que llegaría con 43 años al próximo evento de esta envergadura, el actual torneo marcará el cierre definitivo de su gloriosa trayectoria en la Copa del Mundo.

Cómo viene siendo el rendimiento de Lionel Messi en el Mundial 2026

Pese a los lógicos debates sobre el paso del tiempo, el rendimiento del astro de la Albiceleste en territorio norteamericano roza la perfección estadística.

La insistencia de sus compañeros por retenerlo no responde únicamente a una cuestión de liderazgo espiritual en el vestuario, sino a su vigencia futbolística absoluta sobre el terreno de juego. A sus 39 años, continúa siendo el líder de la Selección y uno de los principales responsables de haber llevado nuevamente a la Albiceleste hasta una final. Rompiendo con todo tipo de especulaciones previas, Messi viene siendo la gran figura y el goleador (tiene ocho tantos junto a Kylian Mbappé) de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, acallando a aquellos analistas que ponían en duda el estado físico y futbolístico con el que el crack abordaría la máxima exigencia deportiva de la FIFA.

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