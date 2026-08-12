Se cruzaron a Lionel Scaloni de vacaciones y tuvieron un gesto "bien argentino" que se volvió viral

Durante su paso por Pujato, Scaloni descansó en la casa de sus padres, recibió regalos de sus vecinos y hasta asistió a un espectáculo de chamamé.

Posteriormente regresó a Europa, donde reside habitualmente junto a su familia en Mallorca. Allí volvió a encontrarse con hinchas argentinos y mantuvo la misma cordialidad que había mostrado durante sus días en Santa Fe. El video apareció además en un momento particular para el entrenador, ya que su continuidad al frente de la Selección argentina más allá de 2027 quedó bajo interrogantes.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre su futuro en la Selección argentina

Después de la derrota ante España en la final del Mundial, Scaloni reconoció que necesitaba tiempo para definir qué hará una vez que finalice su actual vínculo. “Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo”, aseguró el entrenador.

También habló sobre la dimensión de lo conseguido desde que asumió la conducción del seleccionado en 2018 y admitió que necesitaba analizar sus próximos pasos. “Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”, expresó.

Desde la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia dejó en claro que su prioridad era conseguir la continuidad del entrenador. “Yo quiero que siga. Todos queremos que siga”, afirmó el presidente de la entidad, aunque reconoció que la decisión dependerá exclusivamente de Scaloni. “Es mi plan A, B y C”, resumió Tapia al referirse al futuro del DT.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

Mientras Scaloni disfrutaba de sus vacaciones, la Selección argentina aguardaba por la confirmación de sus próximos compromisos.

De acuerdo con el calendario internacional, la próxima ventana de selecciones estaba prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, período en el que los equipos nacionales podrán disputar hasta cuatro amistosos.

La última ventana internacional del año se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre. La incertidumbre sobre el futuro de Scaloni se sumó además a los interrogantes alrededor de Lionel Messi, luego de las dudas que el capitán dejó planteadas sobre sus próximos pasos.