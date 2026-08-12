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Se cruzaron a Lionel Scaloni de vacaciones y tuvieron un gesto "bien argentino" que se volvió viral

El entrenador de la Selección argentina fue reconocido por un grupo de compatriotas en medio de su descanso y le hicieron un curioso ofrecimiento.

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Un grupo de hinchas argentinos se encontró con Scaloni en una playa y le hicieron un inesperado regalo. (Foto: capturas)

Un grupo de hinchas argentinos se encontró con Scaloni en una playa y le hicieron un inesperado regalo. (Foto: capturas)

Lionel Scaloni volvió a ser protagonista fuera de las canchas luego de que se viralizara un video de sus vacaciones en Europa. El entrenador de la Selección argentina fue reconocido por un grupo de compatriotas en una playa, quienes se acercaron para pedirle una foto y hasta le ofrecieron un trago como “ofrenda” en agradecimiento por los éxitos conseguidos con la Albiceleste.

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Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales y mostraron al DT relajado, disfrutando de unos días de descanso después del Mundial 2026 y de su reciente estadía en Argentina. “POV (Point of view): te cruzás a Scaloni en la playa y le invitás un trago. Más argentino no había”, indicó el mensaje que acompañó la publicación.

En la fotografía se pudo ver a una mujer posando junto al entrenador, que llamó la atención además por su look: Scaloni lució un llamativo traje de baño animal print blanco y negro con detalles rosas. “Gracias por todo, campeón”, escribieron junto a una bandera argentina.

El encuentro ocurrió después de que el entrenador pasara varios días en Pujato, Santa Fe, su localidad natal, donde volvió a recibir numerosas muestras de cariño. Tras la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina perdió ante España, varios fanáticos se acercaron hasta la casa familiar para saludarlo y agradecerle por el ciclo que comenzó en 2018.

Durante su paso por Pujato, Scaloni descansó en la casa de sus padres, recibió regalos de sus vecinos y hasta asistió a un espectáculo de chamamé.

Posteriormente regresó a Europa, donde reside habitualmente junto a su familia en Mallorca. Allí volvió a encontrarse con hinchas argentinos y mantuvo la misma cordialidad que había mostrado durante sus días en Santa Fe. El video apareció además en un momento particular para el entrenador, ya que su continuidad al frente de la Selección argentina más allá de 2027 quedó bajo interrogantes.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre su futuro en la Selección argentina

Después de la derrota ante España en la final del Mundial, Scaloni reconoció que necesitaba tiempo para definir qué hará una vez que finalice su actual vínculo. “Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo”, aseguró el entrenador.

También habló sobre la dimensión de lo conseguido desde que asumió la conducción del seleccionado en 2018 y admitió que necesitaba analizar sus próximos pasos. “Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”, expresó.

Desde la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia dejó en claro que su prioridad era conseguir la continuidad del entrenador. “Yo quiero que siga. Todos queremos que siga”, afirmó el presidente de la entidad, aunque reconoció que la decisión dependerá exclusivamente de Scaloni. “Es mi plan A, B y C”, resumió Tapia al referirse al futuro del DT.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

Mientras Scaloni disfrutaba de sus vacaciones, la Selección argentina aguardaba por la confirmación de sus próximos compromisos.

De acuerdo con el calendario internacional, la próxima ventana de selecciones estaba prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, período en el que los equipos nacionales podrán disputar hasta cuatro amistosos.

La última ventana internacional del año se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre. La incertidumbre sobre el futuro de Scaloni se sumó además a los interrogantes alrededor de Lionel Messi, luego de las dudas que el capitán dejó planteadas sobre sus próximos pasos.

En pocas palabras

  • Lionel Scaloni: Fue reconocido en una playa europea por compatriotas que le ofrecieron un trago.
  • Vacaciones y viralización: El DT disfruta de su descanso en Europa tras el Mundial y su visita a Pujato.
  • Futuro incierto: La continuidad de Scaloni como DT de la Selección argentina genera interrogantes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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