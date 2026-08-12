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La fuerte frase de Gerónimo Rulli al ser presentado en el Manchester City: "Llegué para..."

Gerónimo Rulli firmó por dos años con el Manchester City tras su paso por el Marsella. Será compañero de otros dos arqueros argentinos en la Premier.

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Gerónimo Rulli

Gerónimo Rulli

El mercado de pases europeo sorprende con un movimiento estelar para el arco de la Premier League. Gerónimo Rulli fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Manchester City, concretando su salto al fútbol inglés a sus 34 años y tras su paso por el Olympique de Marsella a cambio de 3,5 millones de euros. El arquero platense firmó un contrato por dos temporadas y dejó en claro sus ambiciones desde el primer momento: "Llegué para defender al mejor club del mundo. Cuando se presenta la oportunidad de unirme al Manchester City, hay que ir a por ella".

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Cómo será la competencia interna y con quién peleará el puesto en el City

En su llegada al conjunto dirigido por Enzo Maresca, Rulli se integra a una estructura de arqueros muy competitiva. El dueño actual del arco es el italiano Gianluigi Donnarumma (quien arribó en la segunda mitad de 2025 tras la salida de Ederson al Fenerbahce). El guardameta argentino competirá por un lugar en la consideración del cuerpo técnico junto al inglés Marcus Bettinelli y el joven James Trafford.

Por su parte, el director deportivo del club, Hugo Viana, destacó las cualidades humanas y profesionales del fichaje: "Durante nuestras conversaciones me ha impresionado mucho. Tiene un gran deseo de unirse a nosotros. Está claro que estamos fichando a un profesional brillante, además de un portero de primera categoría".

Por su parte, el exjugador de Estudiantes de La Plata remarcó su enfoque para esta etapa: "Todo profesional desea estar en un entorno de alto rendimiento. Mi trabajo ahora consiste en entrenar duro, conocer a los jugadores y al cuerpo técnico, y hacer todo lo posible para alcanzar mi mejor nivel".

Cómo es la trayectoria de Gerónimo Rulli y qué marca su llegada a la Premier League

Nacido en La Plata el 20 de mayo de 1992, Rulli se formó en las inferiores de Estudiantes de La Plata, club donde debutó profesionalmente el 8 de abril de 2013. A lo largo de su carrera construyó una extensa trayectoria internacional que incluyó pasos por la Real Sociedad (donde disputó cinco temporadas y 170 partidos), Montpellier, Villarreal, Ajax y Olympique de Marsella.

Además, a nivel de selecciones, su jerarquía se consolidó al formar parte de los planteles olímpicos en Río 2016 y Tokio 2020, además de integrar los planteles de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022, bicampeona de América en 2024 y protagonista del reciente Mundial 2026.

Con su desembarco en Manchester, la Premier League suma un nuevo representante nacional bajo los tres palos, compartiendo categoría con Dibu Martínez (Aston Villa) y Franco Ravizzoli (Leicester), elevando a tres la presencia de arqueros argentinos en la élite del fútbol inglés.

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