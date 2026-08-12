La fuerte frase de Gerónimo Rulli al ser presentado en el Manchester City: "Llegué para..."

El mercado de pases europeo sorprende con un movimiento estelar para el arco de la Premier League. Gerónimo Rulli fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Manchester City, concretando su salto al fútbol inglés a sus 34 años y tras su paso por el Olympique de Marsella a cambio de 3,5 millones de euros. El arquero platense firmó un contrato por dos temporadas y dejó en claro sus ambiciones desde el primer momento: "Llegué para defender al mejor club del mundo. Cuando se presenta la oportunidad de unirme al Manchester City, hay que ir a por ella".