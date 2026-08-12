La fuerte frase de Gerónimo Rulli al ser presentado en el Manchester City: "Llegué para..."

Cómo es la trayectoria de Gerónimo Rulli y qué marca su llegada a la Premier League

Nacido en La Plata el 20 de mayo de 1992, Rulli se formó en las inferiores de Estudiantes de La Plata, club donde debutó profesionalmente el 8 de abril de 2013. A lo largo de su carrera construyó una extensa trayectoria internacional que incluyó pasos por la Real Sociedad (donde disputó cinco temporadas y 170 partidos), Montpellier, Villarreal, Ajax y Olympique de Marsella.

Además, a nivel de selecciones, su jerarquía se consolidó al formar parte de los planteles olímpicos en Río 2016 y Tokio 2020, además de integrar los planteles de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022, bicampeona de América en 2024 y protagonista del reciente Mundial 2026.

Con su desembarco en Manchester, la Premier League suma un nuevo representante nacional bajo los tres palos, compartiendo categoría con Dibu Martínez (Aston Villa) y Franco Ravizzoli (Leicester), elevando a tres la presencia de arqueros argentinos en la élite del fútbol inglés.