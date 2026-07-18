"Debíamos...": el inesperado mensaje de Mbappé a Deschamps en su despedida como DT de Francia

La trayectoria del entrenador en el banquillo galo estuvo signada por la regularidad en las instancias decisivas de la máxima cita ecuménica. El entrenador estuvo al mando del conjunto galo en cuatro ediciones de la Copa del Mundo: en Brasil 2014 cayó en cuartos de final ante Alemania, se coronó campeón en Rusia 2018, perdió la final frente a Argentina en Qatar 2022 y en el presente Mundial disputará el tercer puesto frente a Inglaterra. El partido ante los ingleses se disputará este sábado a partir de las 18 horas de la Argentina en el estadio Hard Rock de Miami con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El posteo completo de Kylian Mbappé a Didier Deschamps

Hoy es tu última danza. Tú que nos has dado tanto. Debíamos ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado. Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, tanto que has sido un actor mayor del renacimiento de este equipo. La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello.

Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años. Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país, y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos. Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros.

Quién será el nuevo director técnico de Francia tras la salida de Didier Deschamps

La Federación Francesa de Fútbol ya tiene avanzadas las gestiones para sellar la llegada de otra de las máximas leyendas históricas de su país.

La sucesión en el banco de suplentes de Les Bleus parece estar completamente definida de cara al próximo proceso internacional. Zinedine Zidane es el máximo candidato a ser entrenador de Francia tras la salida de Deschamps. Si bien las charlas institucionales están muy encaminadas y el acuerdo es casi un hecho entre las partes, el periódico deportivo L’Équipe informó que los contratos se firmarán el 1 de septiembre de este año. Según detalló el medio periodístico, en los documentos intercambiados se eligió formalmente esa fecha para la entrada en vigor del vínculo laboral de Zidane y su respectivo cuerpo técnico.