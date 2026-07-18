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"Debíamos...": el inesperado mensaje de Mbappé a Deschamps en su despedida como DT de Francia

El capitán de Les Bleus despidió con sentidas palabras al entrenador tras 14 años en el cargo. Además, ya se conoció quién es el máximo candidato a sucederlo.

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Debíamos...: el inesperado mensaje de Mbappé a Deschamps en su despedida como DT de Francia

El clima en la concentración del combinado europeo está marcado por la nostalgia y el cierre de uno de los ciclos más exitosos de su historia futbolística. Kylian Mbappé le dedicó un emotivo mensaje al entrenador de Francia, Didier Deschamps, que dejará el cargo luego de 14 años. A través de una publicación en sus plataformas digitales, el delantero y referente del plantel no ocultó su lamento por no haber podido alcanzar el partido decisivo del certamen en Norteamérica y expresó de forma directa el sentimiento del vestuario: “Debíamos ofrecerte un final mejor, pero fallamos”, aseguró el capitán.

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El capitán argentino y la figura francesa comparten la cima de la tabla de goleadores con ocho tantos. (Foto: A24)

Las palabras del atacante del Real Madrid reflejaron un profundo reconocimiento hacia la figura del director técnico, cuya gestión transformó la realidad deportiva de la escuadra nacional desde su llegada. “Hoy es tu última danza. A vos que nos diste tanto. Debíamos ofrecerte un final mejor, pero fallamos. Poner palabras a lo que aportaste durante 14 años es muy difícil, tanto que fuiste mayor actor del renacimiento de este equipo”, describió Mbappé en el posteo que difundió por su cuenta de X. En ese mismo sentido, el futbolista apuntó contra los cuestionamientos que recibió el DT por parte de la opinión pública a lo largo de su proceso y subrayó: “La gente no siempre supo apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello”.

El delantero también aprovechó la oportunidad para manifestar su gratitud personal por la confianza otorgada a lo largo de las últimas temporadas en la elite de la FIFA. El delantero del Real Madrid también le agradeció por todo lo que hizo con él en el tiempo que estuvo en la Selección, afirmando sentirse privilegiado por haber estado al lado de una de las leyendas de su país. “Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que aportaste a esta camiseta que tanto significa para nosotros”, sumó de cara al futuro profesional del estratega.

Cómo fue el ciclo de Didier Deschamps como entrenador de la Selección de Francia

El director técnico completó una etapa histórica de 14 años al frente del equipo nacional, registrando presencias destacadas en las últimas cuatro Copas del Mundo.

La trayectoria del entrenador en el banquillo galo estuvo signada por la regularidad en las instancias decisivas de la máxima cita ecuménica. El entrenador estuvo al mando del conjunto galo en cuatro ediciones de la Copa del Mundo: en Brasil 2014 cayó en cuartos de final ante Alemania, se coronó campeón en Rusia 2018, perdió la final frente a Argentina en Qatar 2022 y en el presente Mundial disputará el tercer puesto frente a Inglaterra. El partido ante los ingleses se disputará este sábado a partir de las 18 horas de la Argentina en el estadio Hard Rock de Miami con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El posteo completo de Kylian Mbappé a Didier Deschamps

Hoy es tu última danza. Tú que nos has dado tanto. Debíamos ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado. Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, tanto que has sido un actor mayor del renacimiento de este equipo. La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello.

Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años. Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país, y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos. Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros.

Quién será el nuevo director técnico de Francia tras la salida de Didier Deschamps

La Federación Francesa de Fútbol ya tiene avanzadas las gestiones para sellar la llegada de otra de las máximas leyendas históricas de su país.

La sucesión en el banco de suplentes de Les Bleus parece estar completamente definida de cara al próximo proceso internacional. Zinedine Zidane es el máximo candidato a ser entrenador de Francia tras la salida de Deschamps. Si bien las charlas institucionales están muy encaminadas y el acuerdo es casi un hecho entre las partes, el periódico deportivo L’Équipe informó que los contratos se firmarán el 1 de septiembre de este año. Según detalló el medio periodístico, en los documentos intercambiados se eligió formalmente esa fecha para la entrada en vigor del vínculo laboral de Zidane y su respectivo cuerpo técnico.

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