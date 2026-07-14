Así está la carrera entre Messi y Mbappé por el Botín de Oro del Mundial 2026

El delantero noruego ya no podrá seguir aumentando su cuenta personal luego de la eliminación de su selección frente a Inglaterra en los cuartos de final. (Foto: Reuters)

La lucha por el premio también tiene a dos futbolistas ingleses como protagonistas. Harry Kane y Jude Bellingham acumulan seis goles cada uno y todavía mantienen chances de acercarse a los líderes. Más atrás aparecen Ousmane Dembélé y Mikel Oyarzabal, ambos con cinco tantos.

Kane y Bellingham siguen de cerca la pelea, mientras que Haaland quedó fuera de competencia tras la eliminación de Noruega. (Foto: Reuters)

Además del título mundial, la FIFA entregará al finalizar el torneo una serie de distinciones individuales, entre ellas las de mejor jugador, mejor futbolista joven y máximo goleador.

La actual edición podría marcar un hecho inédito en la historia de los Mundiales. Desde la creación del torneo en 1930, ningún jugador logró conquistar la Bota de Oro en dos oportunidades. Mbappé ya obtuvo ese reconocimiento en Qatar 2022, mientras que Kane fue el máximo artillero en Rusia 2018.

Tabla de goleadores del Mundial 2026