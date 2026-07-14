Así está la carrera entre Messi y Mbappé por el Botín de Oro del Mundial 2026

Lionel Messi y Kylian Mbappé protagonizan una de las grandes disputas individuales del Mundial 2026. A pocos días de la definición del torneo, ambos encabezan la tabla de goleadores con ocho tantos y mantienen abierta la pelea por el Botín de Oro.
El capitán argentino y la figura francesa comparten la cima de la tabla de goleadores con ocho tantos. Kane y Bellingham siguen de cerca la pelea, mientras que Haaland quedó fuera de competencia tras la eliminación de Noruega.
El capitán argentino y la figura francesa comparten la cima de la tabla de goleadores con ocho tantos. (Foto: A24)
Lionel Messi y Kylian Mbappé protagonizan una de las grandes disputas individuales del Mundial 2026. A pocos días de la definición del torneo, ambos encabezan la tabla de goleadores con ocho tantos y mantienen abierta la pelea por el Botín de Oro.
Las dos figuras llegaron a esa marca tras sostener un rendimiento destacado a lo largo de toda la competencia. Desde el inicio de la fase de grupos, tanto el capitán argentino como el delantero francés fueron determinantes para sus selecciones y se mantuvieron entre los máximos artilleros del certamen.
Por el momento, Mbappé ocupa el primer puesto gracias al criterio de desempate establecido por la FIFA. El atacante francés suma tres asistencias, una más que Messi, que registra dos.
Detrás de ambos aparece Erling Haaland con siete goles. Sin embargo, el delantero noruego ya no podrá seguir aumentando su cuenta personal luego de la eliminación de su selección frente a Inglaterra en los cuartos de final.
La lucha por el premio también tiene a dos futbolistas ingleses como protagonistas. Harry Kane y Jude Bellingham acumulan seis goles cada uno y todavía mantienen chances de acercarse a los líderes. Más atrás aparecen Ousmane Dembélé y Mikel Oyarzabal, ambos con cinco tantos.
Además del título mundial, la FIFA entregará al finalizar el torneo una serie de distinciones individuales, entre ellas las de mejor jugador, mejor futbolista joven y máximo goleador.
La actual edición podría marcar un hecho inédito en la historia de los Mundiales. Desde la creación del torneo en 1930, ningún jugador logró conquistar la Bota de Oro en dos oportunidades. Mbappé ya obtuvo ese reconocimiento en Qatar 2022, mientras que Kane fue el máximo artillero en Rusia 2018.