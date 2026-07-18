Los Pumas homenajearon a la Selección Argentina del '86 con una camiseta histórica ante Inglaterra

Cómo fue el desarrollo del partido entre Los Pumas e Inglaterra en Santiago del Estero

El seleccionado argentino sufrió un flojo arranque en la primera mitad y, a pesar de una remontada en el complemento, no pudo revertir el marcador adverso.

El trámite deportivo no acompañó las expectativas de la previa y la estructura táctica nacional padeció la efectividad británica en las etapas iniciales del juego. El homenaje no pudo ser completo debido a que Los Pumas jugaron un mal primer tiempo y se fueron en desventaja al descanso por un categórico 19-3, sumando únicamente en esa fracción a través de un penal convertido por Tomás Albornoz.

En la reanudación de las acciones, el amor propio de los dirigidos por Contepomi niveló las acciones y encendió la ilusión de los espectadores locales. Argentina se puso a tiro (17-19) con un try de Mateo Carreras y un try penal, pero Inglaterra volvió a estirar la diferencia (31-17) y parecía encaminarse a una cómoda victoria en territorio santiagueño.

Por qué se le anuló el último try a Los Pumas en el Nations Championship

La escuadra albiceleste estuvo a centímetros de alcanzar el empate en la última jugada del partido, pero la intervención de la tecnología dictaminó la derrota argentina.

El desenlace del compromiso por el certamen internacional estuvo cargado de dramatismo y requirió el análisis minucioso de las máximas autoridades en la cancha. Sobre el cierre, los Pumas descontaron con un try de Justo Piccardo y en la última jugada tuvieron la chance de igualarlo. Sin embargo, la resolución definitiva quedó en suspenso debido a un detalle milimétrico sobre la línea de banda. Luego de la revisión del TMO, el árbitro consideró que Bautista Delguy se había ido de la cancha antes de apoyar, decretando el 31-24 final a favor del equipo inglés.