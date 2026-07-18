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Los Pumas homenajearon a la Selección Argentina del '86 con una camiseta histórica ante Inglaterra

El seleccionado argentino de rugby utilizó una casaca azul inspirada en la de Diego Maradona de 1986, en un duelo que terminó con derrota 31-24.

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Los Pumas homenajearon a la Selección Argentina del 86 con una camiseta histórica ante Inglaterra

El plano internacional del rugby se acopló de manera emotiva a la coyuntura del fútbol grande. En medio del fervor por el Mundial 2026, Los Pumas protagonizaron un guiño a uno de los capítulos más recordados del deporte argentino. Para enfrentar este sábado a Inglaterra por la tercera fecha del Nations Championship, que terminó con derrota por 31-24 en Santiago del Estero, el equipo dirigido por Felipe Contepomi saltó al campo de juego con una indumentaria muy particular. Los Pumas usaron una camiseta inspirada en México ’86 en la derrota ante Inglaterra, replicando una casaca azul que recuerda de forma directa a la histórica indumentaria que utilizó la Selección nacional de fútbol frente a los ingleses hace cuatro décadas.

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Histórico banderazo argentino en Times Square. (Foto: captura)

La confección de la prenda deportiva cuidó al extremo las referencias visuales respecto del diseño original que se inmortalizó en el estadio Azteca. Con el objetivo de lograr un diseño lo más parecido posible al de aquella histórica casaca, el patrocinador principal fue trasladado a las mangas, dejando el frente mucho más limpio y reforzando la similitud con la camiseta que lució Diego Maradona en los cuartos de final de la cita mexicana. "Hay momentos que trascienden el deporte y pasan a formar parte de la historia de un país. A 40 años del histórico 1986, la UAR y Los Pumas rindieron homenaje al seleccionado campeón", expresó la UAR en sus redes.

La recepción por parte de la parcialidad local aportó un condimento folclórico y de mucha efervescencia en las tribunas. La elección de la indumentaria fue celebrada por los hinchas que colmaron el estadio en el norte del país. Apenas los jugadores aparecieron sobre el césped, desde las gradas comenzó a escucharse el clásico cántico contra Inglaterra, en una previa que estuvo marcada por el reciente triunfo de la Selección argentina sobre ese mismo rival en las semifinales del Mundial 2026. El clima también se hizo sentir durante los himnos: mientras sonaba el God Save the King, una parte importante del público respondió con silbidos, repitiendo una escena similar a la vivida días atrás en Atlanta durante el cruce futbolístico.

La camiseta que usaron Los Pumas en homenaje a la indumentaria que usó la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial de México 86'

Cómo fue el desarrollo del partido entre Los Pumas e Inglaterra en Santiago del Estero

El seleccionado argentino sufrió un flojo arranque en la primera mitad y, a pesar de una remontada en el complemento, no pudo revertir el marcador adverso.

El trámite deportivo no acompañó las expectativas de la previa y la estructura táctica nacional padeció la efectividad británica en las etapas iniciales del juego. El homenaje no pudo ser completo debido a que Los Pumas jugaron un mal primer tiempo y se fueron en desventaja al descanso por un categórico 19-3, sumando únicamente en esa fracción a través de un penal convertido por Tomás Albornoz.

En la reanudación de las acciones, el amor propio de los dirigidos por Contepomi niveló las acciones y encendió la ilusión de los espectadores locales. Argentina se puso a tiro (17-19) con un try de Mateo Carreras y un try penal, pero Inglaterra volvió a estirar la diferencia (31-17) y parecía encaminarse a una cómoda victoria en territorio santiagueño.

Por qué se le anuló el último try a Los Pumas en el Nations Championship

La escuadra albiceleste estuvo a centímetros de alcanzar el empate en la última jugada del partido, pero la intervención de la tecnología dictaminó la derrota argentina.

El desenlace del compromiso por el certamen internacional estuvo cargado de dramatismo y requirió el análisis minucioso de las máximas autoridades en la cancha. Sobre el cierre, los Pumas descontaron con un try de Justo Piccardo y en la última jugada tuvieron la chance de igualarlo. Sin embargo, la resolución definitiva quedó en suspenso debido a un detalle milimétrico sobre la línea de banda. Luego de la revisión del TMO, el árbitro consideró que Bautista Delguy se había ido de la cancha antes de apoyar, decretando el 31-24 final a favor del equipo inglés.

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