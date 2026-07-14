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Las fotos de la desolación de Mbappé tras la eliminación de Francia ante España en el Mundial 2026

Francia quedó afuera del Mundial 2026 al perder con España en las semifinales y Kylian Mbappé protagonizó las imágenes más impactantes de la noche.

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El dolor de Mbappé tras la dolorosa eliminación de Francia en semifinal. (Foto: Reuters).

El dolor de Mbappé tras la dolorosa eliminación de Francia en semifinal. (Foto: Reuters).

La eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 dejó una de las postales más fuertes del torneo. Luego de la derrota frente a España, Kylian Mbappé fue retratado abatido sobre el césped, con la mirada perdida y sin poder ocultar la frustración por haber quedado a un paso de la final.

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Graves incidentes tras la clasificación de Francia. (Foto: Reuters).

El capitán francés permaneció varios minutos en el campo de juego mientras los futbolistas españoles celebraban la clasificación. Con las manos en el rostro, de rodillas y luego sentado sobre el césped, Mbappé protagonizó una secuencia de imágenes que rápidamente recorrió el mundo y se convirtió en uno de los símbolos de la eliminación de Francia.

Las fotografías muestran la desolación del delantero, que volvió a quedarse sin la posibilidad de conquistar su segundo título mundial. A su alrededor, varios compañeros tenían un semblante parecido.

Con el final del encuentro, las cámaras dejaron una de las escenas más emotivas del Mundial: el delantero francés inmóvil con la mirada perdida sobre el césped mientras del otro lado el rival festejaba, una imagen que resume la decepción de un equipo que soñaba con volver a jugar una final del mundo.

Sin embargo, el delantero se retiró aplaudiendo a su hinchada y recibió un gesto especial de su técnico, Didier Deschamps, que le brindó un abrazo tras el decepcionante partido.

(Foto: Reuters)

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La derrota y los números de Mbappé

La derrota significó un duro golpe para el seleccionado francés, que llegaba como uno de los grandes candidatos al título y que había depositado buena parte de sus expectativas en el liderazgo futbolístico de Mbappé. Despuées del segundo gol de España, el goleador tuvo dos chances en el segundo tiempo para descontar pero en una encontró al arquero Unai Simón y en la otra Marc Cucurella le desvió un remate que terminó pasasndo a nada del palo.

El francés sigue igualmente en la cima de los goleadores del torneo junto a Lionel Messi y tendrá la posibilidad de anotar en el partido por el tercer puesto. El partido tendrá lugar el domingo con quien resulte derrotado en la otra semifinal que medirá a Argentina e Inglaterra.

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