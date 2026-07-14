Las fotos de la desolación de Mbappé tras la eliminación de Francia ante España en el Mundial 2026

Sin embargo, el delantero se retiró aplaudiendo a su hinchada y recibió un gesto especial de su técnico, Didier Deschamps, que le brindó un abrazo tras el decepcionante partido.

(Foto: Reuters)

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La derrota y los números de Mbappé

La derrota significó un duro golpe para el seleccionado francés, que llegaba como uno de los grandes candidatos al título y que había depositado buena parte de sus expectativas en el liderazgo futbolístico de Mbappé. Despuées del segundo gol de España, el goleador tuvo dos chances en el segundo tiempo para descontar pero en una encontró al arquero Unai Simón y en la otra Marc Cucurella le desvió un remate que terminó pasasndo a nada del palo.

El francés sigue igualmente en la cima de los goleadores del torneo junto a Lionel Messi y tendrá la posibilidad de anotar en el partido por el tercer puesto. El partido tendrá lugar el domingo con quien resulte derrotado en la otra semifinal que medirá a Argentina e Inglaterra.