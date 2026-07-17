El duro mensaje de Jude Bellingham tras la derrota con Argentina: "No dejen que..."

Pese al duro golpe que significó quedar eliminado en semifinales, Bellingham eligió cerrar su mensaje con un tono optimista y llamó a mantener la unión que, según él, caracterizó al seleccionado inglés durante el torneo. "No dejen que la unidad y el amor que hemos visto en nuestro país terminen con esta campaña. Juntos podemos lograr grandes cosas... ¡Y lo lograremos! Los queremos", escribió.

La remontada de Argentina que dejó sin final a Inglaterra

El equipo dirigido por Gareth Southgate estuvo muy cerca de volver a disputar una final del Mundial. Inglaterra se puso en ventaja a los 55 minutos gracias a un gol de Anthony Gordon y durante gran parte del segundo tiempo controló el partido.

Sin embargo, la Selección argentina reaccionó sobre el cierre del encuentro. Enzo Fernández empató a los 85 minutos y, ya en tiempo de descuento, Lautaro Martínez marcó el 2-1 definitivo que clasificó al conjunto dirigido por Lionel Scaloni a la final del Mundial 2026. Con ese triunfo, la Albiceleste obtuvo el pase al partido decisivo, donde buscará el bicampeonato frente a España.

Bellingham elogió a Messi en zona mixta. (Foto: Reuters)

Inglaterra jugará por el tercer puesto

Tras quedarse sin posibilidades de pelear por el título, Inglaterra intentará cerrar su participación con una victoria cuando enfrente a Francia este sábado, desde las 18 (hora argentina), en el encuentro por el tercer puesto del Mundial 2026.