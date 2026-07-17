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El duro mensaje de Jude Bellingham tras la derrota con Argentina: "No dejen que..."

El mediocampista del Real Madrid publicó una fotografía junto a una reflexión dedicada a sus compañeros y a los fanáticos que acompañaron al equipo durante toda la Copa del Mundo.

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El llanto de Bellingham tras la derrota de Inglaterra ante la Selección argentina. (Foto: Reuters).

El llanto de Bellingham tras la derrota de Inglaterra ante la Selección argentina. (Foto: Reuters).

La eliminación de Inglaterra frente a la Selección argentina en las semifinales del Mundial 2026 dejó una profunda desilusión en el plantel inglés. Uno de los primeros en expresar públicamente sus sensaciones fue Jude Bellingham, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo de los hinchas y transmitir esperanza tras quedar a un paso de la final.

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El mediocampista del Real Madrid publicó una fotografía junto a una reflexión dedicada a sus compañeros y a los fanáticos que acompañaron al equipo durante toda la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

Luego de la derrota por 2-1 ante la Selección argentina, Bellingham reconoció que le costó encontrar la forma para describir el momento que atraviesa el equipo. "Me costaba mucho encontrar las palabras adecuadas, pero esto resume a la perfección el mensaje de nuestro conductor en Kansas", escribió el futbolista inglés.

El volante también aprovechó la publicación para agradecer el respaldo recibido por parte de los simpatizantes ingleses, tanto de quienes siguieron el Mundial desde su país como de los que viajaron a Estados Unidos para alentar al equipo. "Gracias por el increíble apoyo que nos dieron desde casa y a quienes gastaron el dinero que tanto les costó ganar para viajar a Estados Unidos", expresó.

Pese al duro golpe que significó quedar eliminado en semifinales, Bellingham eligió cerrar su mensaje con un tono optimista y llamó a mantener la unión que, según él, caracterizó al seleccionado inglés durante el torneo. "No dejen que la unidad y el amor que hemos visto en nuestro país terminen con esta campaña. Juntos podemos lograr grandes cosas... ¡Y lo lograremos! Los queremos", escribió.

La remontada de Argentina que dejó sin final a Inglaterra

El equipo dirigido por Gareth Southgate estuvo muy cerca de volver a disputar una final del Mundial. Inglaterra se puso en ventaja a los 55 minutos gracias a un gol de Anthony Gordon y durante gran parte del segundo tiempo controló el partido.

Sin embargo, la Selección argentina reaccionó sobre el cierre del encuentro. Enzo Fernández empató a los 85 minutos y, ya en tiempo de descuento, Lautaro Martínez marcó el 2-1 definitivo que clasificó al conjunto dirigido por Lionel Scaloni a la final del Mundial 2026. Con ese triunfo, la Albiceleste obtuvo el pase al partido decisivo, donde buscará el bicampeonato frente a España.

Bellingham elogió a Messi en zona mixta. (Foto: Reuters)

Bellingham elogió a Messi en zona mixta. (Foto: Reuters)

Inglaterra jugará por el tercer puesto

Tras quedarse sin posibilidades de pelear por el título, Inglaterra intentará cerrar su participación con una victoria cuando enfrente a Francia este sábado, desde las 18 (hora argentina), en el encuentro por el tercer puesto del Mundial 2026.

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