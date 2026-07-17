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Granizó en distintos puntos de Buenos Aires: cómo estará el tiempo el domingo, final del Mundial

El Servicio Meteorológico Nacional modificó la previsión para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Tras una mañana con lluvias intensas, granizo y actividad eléctrica, el tiempo comenzará a mejorar durante las próximas horas.

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Granizó en distintos puntos de Buenos Aires: cómo estará el tiempo el domingo, final del Mundial

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) después de las fuertes tormentas que afectaron durante la madrugada y la mañana de este viernes a diferentes puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

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El cambio más importante aparece en la previsión para el fin de semana: aunque inicialmente se anticipaban tormentas y chaparrones durante buena parte del sábado, la última actualización muestra una mejora más rápida en la Ciudad de Buenos Aires, con cielo mayormente nublado, descenso de la temperatura y una probabilidad mucho menor de precipitaciones.

La situación será diferente en algunos sectores de la provincia, donde todavía podrían registrarse lluvias aisladas y alguna tormenta durante el sábado.

Tormentas, granizo y calles anegadas en Buenos Aires

Granizó en La Plata. (Foto: X)

Durante las primeras horas del viernes se produjeron tormentas de variada intensidad, acompañadas por fuertes ráfagas, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

Los primeros reportes llegaron desde localidades como San Miguel del Monte, Lobos, Cañuelas, Luján, General Rodríguez, Mercedes y San Antonio de Areco. Con el avance del sistema, también se registraron fenómenos intensos en municipios del oeste y el sur del conurbano.

El SMN advirtió que algunas tormentas podían ser fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en períodos breves. En las zonas alcanzadas por la alerta se estimaron acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podían superarse de manera puntual.

Además, las ráfagas de viento podían acercarse a los 50 kilómetros por hora, especialmente durante el avance de los núcleos de tormenta.

Qué cambió en el pronóstico para el AMBA

La previsión inicial indicaba que la inestabilidad podía prolongarse durante todo el sábado, con tormentas aisladas por la mañana y la tarde y chaparrones hacia la noche.

Sin embargo, la actualización muestra un escenario algo más favorable para la Ciudad de Buenos Aires. Después de las tormentas del viernes, el sábado se presentaría nublado y más fresco, con temperaturas de entre 10°C y 15°C y sin lluvias importantes previstas.

En distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, en cambio, el tiempo seguirá más inestable. Allí todavía pueden producirse lluvias ocasionales y tormentas aisladas, especialmente durante la tarde, con una mínima cercana a los 8°C y una máxima de aproximadamente 16°C.

Por ese motivo, el pronóstico puede presentar diferencias entre la Ciudad y los distintos corredores del conurbano bonaerense.

Hasta cuándo rige la alerta amarilla

El alerta amarillo por tormentas fue emitido por franjas horarias para diferentes zonas de la provincia de Buenos Aires. En los sectores alcanzados, el período de mayor riesgo se concentró durante la mañana y las primeras horas de la tarde del viernes.

El fenómeno puede estar acompañado por:

  • Granizo de manera ocasional.
  • Lluvias abundantes en cortos períodos.
  • Ráfagas intensas.
  • Importante actividad eléctrica.

La advertencia no abarca necesariamente a toda la provincia durante el mismo horario. El mapa se modifica conforme avanzan las tormentas, por lo que una localidad puede dejar de estar bajo alerta mientras la advertencia continúa vigente en otra región.

En la Ciudad de Buenos Aires, la probabilidad de lluvias disminuye hacia la noche, aunque el cielo continuará mayormente cubierto.

El pronóstico para el domingo de la final del Mundial

Para el domingo, cuando Argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026, se mantiene la previsión de una jornada fría y sin lluvias relevantes en el AMBA. En la Ciudad de Buenos Aires se espera cielo cubierto o mayormente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 8°C y una máxima de aproximadamente 12°C.

En la provincia de Buenos Aires, los registros podrían ubicarse entre los 6°C y los 14°C, con algunas aperturas durante la mañana y aumento de la nubosidad hacia la tarde.

De mantenerse esta tendencia, las reuniones y festejos por el partido no estarían afectados por las precipitaciones, aunque habrá que salir con abrigo debido al ingreso de aire más frío.

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