La íntima súplica de Ailén Cova a Alexis Mac Allister antes de la final del Mundial: "Te lo ruego"

Mac Allister no tardó en responder y lo hizo con una mezcla de optimismo y ternura que rápidamente conquistó a los fanáticos. "Vamos a tener que hacerlo posible, ¿no?", le contestó en un primer mensaje. Luego redobló la apuesta con una frase que despertó aún más ilusión: "Lo intentaremos, bebé".

“ Gracias, mi amor ”, respondió ella, feliz por la posibilidad de volver a encontrarse con uno de sus ídolos después de tantos años.

Cómo es la relación de Aléxis Mac Allister y Ailén Cova

Alexis Mac Allister y Ailén Cova llevan más de tres años en pareja y, con el paso del tiempo, consolidaron una relación que hoy atraviesa uno de sus mejores momentos. La historia comenzó a principios de 2023, poco después de que el futbolista confirmara su separación de Camila Mayan.

El romance no estuvo exento de polémica, ya que Ailén era amiga de Camila y formaba parte del mismo círculo íntimo que compartían antes de la ruptura. Esa situación generó un fuerte revuelo en redes sociales y convirtió a la nueva pareja en el centro de las críticas durante varios meses.

Sin embargo, ambos apostaron por el vínculo y dejaron atrás las controversias. La relación se fortaleció con el tiempo y este año dieron un paso trascendental con el nacimiento de Alaia, su primera hija. Desde entonces, Ailén acompaña al mediocampista en cada desafío profesional y suele compartir en redes sociales postales de la vida familiar que construyeron juntos.