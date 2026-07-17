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La íntima súplica de Ailén Cova a Alexis Mac Allister antes de la final del Mundial: "Te lo ruego"

Después de un Mundial a puro esfuerzo y sacrificio, Alexis Mac Allister le cumplió un sueño muy especial a Ailén Cova tras alcanzar la final. ¿Cuál fue el íntimo pedido que ella le hizo y que recién ahora salió a la luz?

17 jul 2026, 17:02
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La íntima súplica de Ailén Cova a Alexis Mac Allister antes de la final del Mundial: Te lo ruego

La íntima súplica de Ailén Cova a Alexis Mac Allister antes de la final del Mundial: "Te lo ruego"

La íntima súplica de Ailén Cova a Alexis Mac Allister antes de la final del Mundial: Te lo ruego

La íntima súplica de Ailén Cova a Alexis Mac Allister antes de la final del Mundial: "Te lo ruego"

Mientras Alexis Mac Allister se encuentra enfocado de lleno en la preparación de la gran final del Mundial frente a España, una conversación privada con su pareja, Ailén Cova, terminó robándose la atención de las redes sociales por un motivo muy especial.

Todo se desencadenó luego de que se confirmara que Justin Bieber será uno de los artistas del show del entretiempo en el MetLife Stadium de Nueva York. La noticia despertó la ilusión de Ailén, que enseguida le hizo un pedido muy especial al futbolista. Pero antes había que superar el desafío más grande: llegar al último encuentro. Con ese objetivo cumplido, llegó el momento de convertir en realidad el sueño que le había prometido.

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La joven publicó en sus historias de Instagram la captura del intercambio de mensajes y dejó en evidencia que su fanatismo por el artista seguía tan intacto como siempre. Lo que parecía un sueño difícil de alcanzar terminó convirtiéndose en realidad gracias a Alexis, que hizo todo lo posible para regalarle un encuentro inolvidable con el canadiense.

"Por Dios, Alexis. Hace 13 años fue la última vez que lo tuve en persona. Mi niña Belieber te lo ruega", le escribió Ailén, apelando al costado más cómplice de su pareja.

Mac Allister no tardó en responder y lo hizo con una mezcla de optimismo y ternura que rápidamente conquistó a los fanáticos. "Vamos a tener que hacerlo posible, ¿no?", le contestó en un primer mensaje. Luego redobló la apuesta con una frase que despertó aún más ilusión: "Lo intentaremos, bebé".

Gracias, mi amor ”, respondió ella, feliz por la posibilidad de volver a encontrarse con uno de sus ídolos después de tantos años.

Cómo es la relación de Aléxis Mac Allister y Ailén Cova

Alexis Mac Allister y Ailén Cova llevan más de tres años en pareja y, con el paso del tiempo, consolidaron una relación que hoy atraviesa uno de sus mejores momentos. La historia comenzó a principios de 2023, poco después de que el futbolista confirmara su separación de Camila Mayan.

El romance no estuvo exento de polémica, ya que Ailén era amiga de Camila y formaba parte del mismo círculo íntimo que compartían antes de la ruptura. Esa situación generó un fuerte revuelo en redes sociales y convirtió a la nueva pareja en el centro de las críticas durante varios meses.

Sin embargo, ambos apostaron por el vínculo y dejaron atrás las controversias. La relación se fortaleció con el tiempo y este año dieron un paso trascendental con el nacimiento de Alaia, su primera hija. Desde entonces, Ailén acompaña al mediocampista en cada desafío profesional y suele compartir en redes sociales postales de la vida familiar que construyeron juntos.

     

 

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