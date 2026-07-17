Banderazo de la selección: los lugares y horarios donde miles de argentinos se juntarán en Nueva York

De todos modos, Times Square también será escenario de otro banderazo, convocado para las 18 (hora local), según difundieron diferentes agrupaciones de argentinos en redes sociales.

El úlitmo banderazo ante Ingalterra. (Foto: Reuters)

A estas concentraciones se sumará un tercer punto de encuentro: Argentina Way, la calle donde funciona el Consulado argentino y que en las últimas semanas se convirtió en un nuevo símbolo para la comunidad albiceleste en Nueva York.

El cónsul argentino en Nueva York, Gerardo "Gerry" Díaz Bartolomé, celebró el clima que se vive en la ciudad antes de la final. "Cada vez tenemos más focos de banderazos. Estamos argentinizando Nueva York de diversas maneras", afirmó en declaraciones a Radio Mitre.

El diplomático explicó que los encuentros son organizados por asociaciones de argentinos residentes en Estados Unidos y destacó que, durante todo el Mundial, las celebraciones se desarrollaron con tranquilidad.

"Los banderazos son eventos privados organizados por entidades de argentinos. Todo el Mundial fue muy ordenado y no hemos tenido episodios. Todo indica que estamos muy bien", aseguró.

Se espera una llegada masiva de argentinos

La clasificación de la Selección a la final provocó un fuerte movimiento de viajeros hacia Estados Unidos. Ante la demanda récord, Aerolíneas Argentinas reforzó su operación con vuelos especiales entre Buenos Aires y Nueva York, además de completar rápidamente los vuelos regulares hacia Miami.

Desde el Consulado estiman que durante las horas previas al partido llegará un importante número de argentinos a Manhattan y Nueva Jersey.

Según explicó Díaz Bartolomé, uno de los trabajos más frecuentes en estas jornadas consiste en resolver el extravío de pasaportes, una situación habitual cuando miles de personas viajan para acompañar a la Selección.

Gerardo Díaz Bartolomé, el cónsul argentino en Nueva York (Instagram)

Cómo será el operativo de seguridad para la final

El cónsul confirmó además que mantendrá una reunión con autoridades de la FIFA en el MetLife Stadium, donde recibirá información sobre el operativo previsto para el partido decisivo.

Entre los temas a tratar figuran las restricciones de ingreso, los controles de seguridad y la coordinación con las autoridades estadounidenses. "Nos van a explicar muy bien las restricciones de ingresos. Estamos en contacto permanente con el Departamento de Estado. La ciudad va a entrar en un modo Mundial intensivo", explicó.

Nueva York permaneció bajo una intensa nube de humo. (Foto: Reuters)

Cómo está la calidad del aire en Nueva York antes de la final

Durante los últimos días, Nueva York permaneció bajo una intensa nube de humo proveniente de los incendios forestales que afectan a Canadá, situación que deterioró la calidad del aire en gran parte del noreste de Estados Unidos.

Las autoridades llegaron a distribuir mascarillas KN95 y recomendaron reducir las actividades al aire libre, ya que varias estaciones registraron niveles considerados insalubres para grupos sensibles e incluso peligrosos en sectores de Nueva Jersey.

Sin embargo, el panorama mejoró en las últimas horas y el cónsul argentino llevó tranquilidad a quienes asistirán a la final. "Hoy por suerte no hay humo, ahora está mucho más abierto", aseguró.

Con miles de hinchas arribando desde distintos puntos del mundo y la ciudad vestida de celeste y blanco, Nueva York ya vive la previa de una final que puede quedar para siempre en la historia del fútbol argentino.