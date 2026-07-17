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Condenaron al ex gimnasta olímpico Federico Molinari por grooming contra una alumna de 15 años

La Justicia de San Isidro le impuso una pena de un 1 y 8 meses de prisión condicional por hechos ocurridos en 2020. También deberá cumplir medidas de restricción, tratamiento psicológico y supervisión judicial.

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La Justicia de San Isidro le impuso una pena de 1 año y 8 meses de prisión condicional por hechos ocurridos en 2020. (Foto: archivo)

La Justicia de San Isidro le impuso una pena de 1 año y 8 meses de prisión condicional por hechos ocurridos en 2020. (Foto: archivo)

El ex gimnasta olímpico Federico Molinari fue condenado a 1 año y 8 meses de prisión condicional por el delito de grooming contra una adolescente de 15 años que asistía a uno de los gimnasios que administraba en Don Torcuato. La sentencia fue dictada por la Justicia de San Isidro tras una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada en 2023 por la madre de la víctima.

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La jueza Mariela Quintana, titular del Juzgado Correccional N.° 3 de San Isidro, consideró acreditados los hechos y resolvió condenar al deportista, quien tenía contacto con la joven en el ámbito deportivo.

Molinari deberá cumplir medidas de restricción, tratamiento psicológico y supervisión judicial. (Foto: gentileza ENARD)

Molinari deberá cumplir medidas de restricción, tratamiento psicológico y supervisión judicial. (Foto: gentileza ENARD)

Prohibición de acercamiento

Además de la pena, la magistrada le impuso una prohibición de acercamiento a la víctima, la obligación de realizar tratamiento psicológico y dos años de supervisión por parte del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la causa, los hechos ocurrieron en 2020, cuando la adolescente concurría a uno de los gimnasios que Molinari administraba junto a su pareja en la zona norte del conurbano bonaerense.

La investigación

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro, encabezada por el fiscal Gonzalo Acosta, quien solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.

Según el expediente judicial, Molinari habría enviado mensajes de contenido sugestivo a la adolescente a través de redes sociales. Entre las pruebas incorporadas a la causa figuran conversaciones en las que, presuntamente, le pedía a la joven activar el “modo efímero” de Instagram, una función que elimina automáticamente los mensajes enviados.

Entre los mensajes incorporados al expediente aparecen frases como “Cómo agitaste al público, te llevaste todas las miradas, incluso la mía” y “¿Querés que te cuide un día de estos? Creo que me animo”.

Molinari habría enviado mensajes de contenido sugestivo a la adolescente a través de redes sociales. (Foto: archivo)

Molinari habría enviado mensajes de contenido sugestivo a la adolescente a través de redes sociales. (Foto: archivo)

La víctima dejó de asistir a las actividades deportivas en 2021. Posteriormente inició un tratamiento psicológico y relató las situaciones que, según la investigación, motivaron su alejamiento. Tras conocer esos hechos, su madre presentó la denuncia formal en 2023.

Entre las evidencias analizadas por la Justicia se incluyeron capturas de pantalla de conversaciones mantenidas entre Molinari y la adolescente, consideradas parte central de la investigación.

Molinari, de 41 años, integró durante años la selección argentina de gimnasia artística. Fue finalista olímpico en la prueba de anillas en los Juegos de Londres 2012, donde obtuvo el octavo puesto, y ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

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