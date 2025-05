El palazo del presidente de San Lorenzo a Miguel Ángel Russo tras su salida para asumir en Boca

image.png

“No sé si va a Boca… veremos. Me molestaron las versiones, nos hicieron mucho daño”, lanzó Lopardo en diálogo con los medios, dejando en claro que no le cayó bien la forma en que se manejó la situación. “El viernes le pregunté si había hablado con Boca y me dijo que no. Ayer le pregunté lo mismo… y le creí”, sentenció, dejando entrever cierta decepción por parte del club ante la actitud del entrenador.