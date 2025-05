¿Cristiano Ronaldo a Boca? La inesperada propuesta que enloqueció a los fanáticos del xeneize

La inesperada sugerencia surgió en el popular programa El Chiringuito, donde el exfutbolista Jorge D'Alessandro no dudó en postular al Xeneize como el club ideal para CR7. “Se me pone la piel de gallina... ¿Dirigiendo el ataque de Boca? Boca lo necesita. Se va a la tierra de Leo Messi, de Diego Maradona y Hugo Gatti… ¡imaginate tu!”, lanzó.

Mientras D'Alessandro defendía su idea, otros panelistas se sumaron al entusiasmo. El exarquero fue aún más lejos al hablar con Radio La Red: “Boca está en una crisis institucional, es un barco a la deriva. Creo que Ronaldo llegaría como un bálsamo. Y para él sería una forma de que Argentina le rinda pleitesía en el sitio de los más grandes, indirectamente Messi y directamente Maradona”.

La posibilidad, aunque fantasiosa, encendió el debate y las redes sociales no tardaron en reaccionar. Mientras tanto, Cristiano todavía no definió su destino. Más allá de los rumores, lo único seguro es que su contrato con Al-Nassr termina el 30 de junio, y que el atacante portugués ya no contará con el beneficio fiscal que lo mantenía cómodo en Arabia Saudita.