La situación toma aún más relevancia debido a la proximidad de los compromisos internacionales. Boca tendrá un calendario exigente en los próximos meses y necesita comenzar cuanto antes el armado del grupo definitivo. Sin un DT confirmado, la estructura deportiva decidió no demorar los primeros pasos.

Mientras tanto, el nombre de Miguel Ángel Russo volvió a sonar con fuerza en las últimas horas. Sin embargo, el exentrenador xeneize evitó referirse públicamente a su posible regreso al club. “Hoy no te respondo nada, no tengo por qué hablar sobre eso. Lo haré cuando quiera”, afirmó tras la eliminación de San Lorenzo.

Más adelante, Russo evitó hablar de su continuidad en el conjunto de Boedo y cerró: “Hoy me invade el dolor, la derrota, el grupo... no me interesa qué digan. Lo que tengo que hablar, lo hago en persona, no en público”.