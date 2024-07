El sorpresivo análisis de Davo Xeneize sobre el posible regreso de Gallardo a River y el pedido especial a Talleres

"Mi opinión, les soy sincero, es que River tiene una Libertadores que va a jugar ahora en octavos con Talleres y en cuartos con el ganador de Junior y Colo Colo, ambas definiciones definiendo como local, y yo considero que con un buen entrenador River está en Semifinales de la Copa Libertadores. La realidad es que con Demichelis River podía perder con cualquiera. Vamos a ver que pasa. También es verdad que la Final se juega en el Monumental y ahí tiene un plus", continuó Davo Xeneize.

En esa misma línea, el streamer de Boca, expresó: "Yo creo que ahora va a quedar demostrado que tan bueno es el plantel de River, porque hasta ahora todo lo que le pasaba a River para mal era culpa de Demichelis, según los hinchas. Ahora va a asumir Gallardo. Yo creo que el Muñeco es la mejor opción que tiene River como entrenador, por lejos. Si bien es un gran entrenador, es cierto que Gallardo entiende el Mundo River como nadie lo entiende".

Candidatos en la Copa claramente son. Yo sé que el hincha de River está muy ilusionado con ganarla, más ahora que está Gallardo. Vamos a ver como les va. Si les soy sincero, firmo que "la quede" un familiar por el batacazo de Talleres. No la quiero caretear. Firmo familiar cercano. Estaría hermoso. Lo único que pido es que Talleres, en Córdoba, juegue un partido aparte. El Kempes explotado, nada de visitantes. Le tire la cancha encima. Quiero un 2-0 en Córdoba y que en el Monumental vayan a meterse atrás. Plantan 5-5-0 la formación. Pierden 1-0 con gol de Borja de penal y están en cuartos. Ya está. Conmigo ya cumplieron por lo menos. Eso sólo les pido”, señaló el creador de contenido. Además, agregó: “Para mí, sale campeón Palmeiras”.

Las llamativas pretensiones de Marcelo Gallardo para volver a River

El ciclo de Martín Demichelis como entrenador de River llegó a su fin. La Comisión Directiva del Millonario despidió al entrenador e inmediatamente comenzó a buscar a su reemplazante. Inmediatamente, un nombre comenzó a sonar con fuerza. ¿Cuál? Nada más y nada menos que el de Marcelo Gallardo. Sin embargo, el histórico entrenador tiene algunas pretensiones. Acá, toda la información exclusiva de Radio La Red.

El periodista Gustavo Yarroch fue claro al hablar sobra la situación de Marcelo Gallardo y su posible vuelta a River: "Habrá una reunión en el Estadio Monumental, seguramente, pero, lo que podemos decir, es que Gallardo es el elegido, quiere regresar a River. Por lo que habló con los dirigentes del club, ya tiene todo listo para convertirse rápidamente en el sucesor de Martín Demichelis".

En esa misma línea, Yarroch aseguró: "Evidentemente, es un regreso que se da más rápido de lo que todos pensábamos pero tiene que ver, en primer lugar, con esta coyuntura de River, en la cual la dirigencia consideró que estaba cumplido el ciclo de Demichelis, en la necesidad de buscar un sucesor y, cuando levantaron el teléfono, la "obligación" que tenía la dirigencia de River, era de llamar primero al candidato del consenso, al que iban a pedir todos los hinchas. Lo sondearon a Gallardo a través de su entorno y el Muñeco dio señales positivas. Ahí aceleraron y decidieron tomar la determinación con respecto a la salida de Demichelis".

"A River le quedan dos partidos para el choque Copero contra Talleres. La quinta Libertadores de su historia es el objetivo prioritario de River, y le van a quedar dos partidos antes de ese encuentro, el 14 de agosto en el Kempes. Este domingo en Santa Fe contra Unión, yo creo que ahí va a estar sentado ya Marcelo Gallardo dirigiendo el equipo, y el domingo siguiente contra Huracán en el Estadio Monumental".

"Biscay y Buján serán parte del equipo de trabajo de Gallardo, el profe Pablo Dolce estará como preparador físico. Marcelo Gallardo está tratando de convencer a Jorge Bombicino, que es el jefe de su equipo médico, el kinesiólogo histórico y casi mano derecha del Muñeco a nivel humano. Bombicino no estuvo en Arabia cuando fue el Mueco y ahora lo está tratando de convencer para que se sume a este proyecto. Lo que no se sabe es quién va a ser el entrenador de arqueros, porque en su momento estuvo Tato Montes, que hoy está en la Reserva de River. Se habla de Marcelo Barovero, pero a mi, por lo que me contaron, llegó hace un día de México, está de vacaciones y nadie lo llamó. Lo que me dijeron es que, si lo llegan a llamar, Barovero tiene que definir si tiene ganas de meterse en el día a día, viajes, concentraciones y toda la locura que significa River", continuó Yarroch.

En relación a las pretensiones que tiene Marcelo Gallardo para volver a River, el periodista Gustavo Yarroch aseguró: "Para mi, la Secretaría Técnica de River va a seguir funcionando, con Francescoli con seguridad, creo que con Poncio también, veremos cuál es la negociación, pero yo creo que la Secretaría Técnica no se va a disolver. Más allá de que entendemos que Gallardo es un técnico particular que suele tener más poder, o que en River en todo caso fue un entrenador plenipotenciario que manejaba, te diría que todo el club, desde las obras en Ezeiza, que él hacía los planos como si fuera un arquitecto y le bajaba lo que quería a los dirigentes, hasta el tema de los refuerzos e inferiores, va a estar muy metido en el fútbol de River, pero no creo que ocupándose de todo porque él en su momento decidió delegar porque dijo que lo superó tanta ocupación. Y lo cierto es que él tiene que dedicarse a dirigir al equipo. Yo por eso creo que la estructura se va a mantener. En cuanto a los refuerzos, solo sé que River está dispuesto a incorporar tres futbolistas más y hacer una erogación importante por uno de ellos. El nombre fuerte River no lo tiene, no sé si Gallardo lo tendrá, pero River está dispuesto a gastar mucho dinero en un futbolista".

"Yo entiendo que va a ser un jugador por línea: un defensor central, un mediocampista y un delantero. Yo averigüé por Pezzella y por Montiel, que se rumorea que el Muñeco los va a buscar, pero por Pezzella no hubo ningún contacto todavía y por Montiel tampoco. Ahora, yo si sé que Gallardo adora a Montiel. Esta reunión, que va a comenzar en horas del mediodía, será clave para que profundicen, pero, por lo que yo tengo, en un 90%, Gallardo es el nuevo técnico de River Plate", cerró Yarroch.