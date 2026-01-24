¿Era penal para River? La jugada que encendió la polémica ante Barracas

Por qué el árbitro y el VAR no sancionaron penal

De inmediato, los jugadores de River rodearon a Nicolás Ramírez para reclamar la pena máxima. El árbitro, bien ubicado, decidió no sancionar penal en primera instancia y dejó seguir el juego, pese al airado reclamo del banco de suplentes y de todo el equipo en el campo.

La expectativa se trasladó entonces al VAR, que revisó la acción en silencio. Sin embargo, desde la cabina no consideraron que la jugada ameritara una revisión en el campo de juego ni un llamado al árbitro principal. La decisión fue reanudar las acciones con saque desde el arco para Barracas Central, lo que terminó de encender la bronca en River.

Qué argumentos se desprenden de la acción

La polémica se instaló rápidamente porque el remate de Vera tenía destino de gol y fue detenido por el brazo derecho de Campi. El eje del debate pasa por la posición de la mano y por si existió o no intención del defensor al bloquear el disparo. Desde River entendieron que la mano amplió el volumen del cuerpo y evitó una situación manifiesta de gol.

Del otro lado, la interpretación arbitral fue que la acción no configuró una infracción sancionable con penal, criterio que fue respaldado por el VAR al no intervenir ni sugerir una revisión más profunda.

Un debut con polémica para River

Más allá del desarrollo del partido, la jugada quedó marcada como uno de los momentos clave del encuentro y como la primera gran controversia del Torneo Apertura 2026. Para River, la sensación fue de injusticia y de una oportunidad perdida para romper el cero en un contexto favorable.

La mano de Campi, el reclamo masivo y la decisión de Ramírez y el VAR quedaron en el centro de la escena, en una jugada que seguramente seguirá siendo motivo de debate y análisis en el arranque del campeonato.