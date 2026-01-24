En vivo Radio La Red
Deportes
River
Barracas Central
TORNEO APERTURA

¿Era penal para River? La jugada que encendió la polémica ante Barracas

Una mano de Gastón Campi dentro del área, tras un remate de Fausto Vera con destino de gol, generó un fuerte reclamo de River en el debut del Torneo Apertura 2026.

¿Era penal para River? La jugada que encendió la polémica ante Barracas

El debut de River en el Torneo Apertura 2026 dejó una de las primeras grandes polémicas arbitrales del campeonato. En el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, todo el equipo de Marcelo Gallardo reclamó penal contra Barracas Central por una mano de Gastón Campi dentro del área chica, una acción que pudo haber significado la apertura del marcador y que fue desestimada tanto por el árbitro Nicolás Ramírez como por el VAR.

Leé también Arranca el Torneo Apertura: quiénes serán los árbitros del debut de River y Boca
Nicolás Ramírez

La jugada se produjo en el primer tiempo, cuando River ya había comenzado a imponer condiciones y a jugar en campo rival. Tras una acción ofensiva bien construida, Tomás Galván sacó un remate que dejó fuera de acción al arquero Marcelo Miño. La pelota se fue abierta, pero encontró a Fausto Vera ingresando por el segundo palo, listo para empujarla al gol.

Embed

Cómo fue la jugada que reclamó River

Vera conectó el balón con destino directo a la red, pero su remate impactó en la mano derecha de Gastón Campi, defensor central de Barracas Central. La acción ocurrió dentro del área chica y frenó una situación clara de gol para el Millonario, que veía cómo se le escapaba una chance inmejorable para ponerse en ventaja.

El rebote dejó otra posibilidad para el propio Vera, que volvió a intentar, aunque esta vez su disparo se fue desviado. Sin embargo, la atención ya estaba puesta en la acción previa: la mano del defensor, que bloqueó el remate inicial cuando el balón tenía destino de arco.

Por qué el árbitro y el VAR no sancionaron penal

De inmediato, los jugadores de River rodearon a Nicolás Ramírez para reclamar la pena máxima. El árbitro, bien ubicado, decidió no sancionar penal en primera instancia y dejó seguir el juego, pese al airado reclamo del banco de suplentes y de todo el equipo en el campo.

La expectativa se trasladó entonces al VAR, que revisó la acción en silencio. Sin embargo, desde la cabina no consideraron que la jugada ameritara una revisión en el campo de juego ni un llamado al árbitro principal. La decisión fue reanudar las acciones con saque desde el arco para Barracas Central, lo que terminó de encender la bronca en River.

Qué argumentos se desprenden de la acción

La polémica se instaló rápidamente porque el remate de Vera tenía destino de gol y fue detenido por el brazo derecho de Campi. El eje del debate pasa por la posición de la mano y por si existió o no intención del defensor al bloquear el disparo. Desde River entendieron que la mano amplió el volumen del cuerpo y evitó una situación manifiesta de gol.

Del otro lado, la interpretación arbitral fue que la acción no configuró una infracción sancionable con penal, criterio que fue respaldado por el VAR al no intervenir ni sugerir una revisión más profunda.

Un debut con polémica para River

Más allá del desarrollo del partido, la jugada quedó marcada como uno de los momentos clave del encuentro y como la primera gran controversia del Torneo Apertura 2026. Para River, la sensación fue de injusticia y de una oportunidad perdida para romper el cero en un contexto favorable.

La mano de Campi, el reclamo masivo y la decisión de Ramírez y el VAR quedaron en el centro de la escena, en una jugada que seguramente seguirá siendo motivo de debate y análisis en el arranque del campeonato.

