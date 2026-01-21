En vivo Radio La Red
Deportes
River
Gallardo
FÚTBOL

El objetivo de Marcelo Gallardo: el gran problema que deberá resolver River en 2026

El equipo de Marcelo Gallardo viene de su temporada menos eficaz en ataque de los últimos diez años y arrancará el nuevo ciclo con la obligación de encontrar respuestas puertas adentro.

El objetivo de Marcelo Gallardo: el gran problema que deberá resolver River en 2026

Los dos amistosos de verano no lograron apagar una alarma que ya venía sonando fuerte desde el cierre de 2025: a River le falta gol. A días del debut ante Barracas Central en el Torneo Apertura, el equipo de Marcelo Gallardo no sumó ningún nombre en ataque y deberá convivir con un dato preocupante: el peor registro goleador de la última década, con un promedio de apenas 1,59 goles por partido durante la temporada pasada.

Leé también Gonzalo Montiel contó qué les exige Gallardo a los jugadores para cambiar la cara de River en 2026
Gonzalo Montiel contó qué les exige Gallardo a los jugadores para cambiar la cara de River en 2026
image

Ese déficit no fue un detalle menor. Por el contrario, terminó siendo uno de los factores centrales de un año que se desmoronó en el tramo final y dejó al Millonario fuera de todos los objetivos. La gran incógnita de cara a 2026 es cómo hará el Muñeco para resolver una carencia que, por ahora, sigue sin solución a la vista.

Por qué el mercado de pases dejó sensaciones encontradas

El inicio del mercado fue intenso y con resoluciones rápidas. En pocos días y con cifras consideradas razonables, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo cerró las llegadas de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. Los dos mediocampistas arribaron para atacar uno de los grandes problemas del equipo: el funcionamiento del medio. El lateral uruguayo, en tanto, llegó como alternativa de Marcos Acuña, ausente en el debut oficial.

Sin embargo, el balance general quedó incompleto. River avanzó por nombres puntuales para reforzar el ataque, pero no logró cerrar ninguna incorporación. Santino Andino y Maher Carrizo estuvieron cerca, aunque ambos eligieron otros caminos: Panathinaikos en un caso y la continuidad en Vélez, con la mira puesta en Europa, en el otro. El resultado es claro: Gallardo afrontará 2026 con lo que ya tiene.

Quiénes serán las opciones ofensivas de Gallardo

Aunque no es un centrodelantero clásico, Sebastián Driussi se perfila como el “9” titular, con Agustín Ruberto como principal alternativa. Maximiliano Salas también puede ocupar ese rol, tal como lo hizo en varios partidos desde su llegada. A ellos se suman Facundo Colidio e Ian Subiabre como segundos delanteros.

Hay nombres de peso y promesas interesantes, pero la pregunta es si ese abanico será suficiente para revertir una tendencia negativa. En 2025, incluso con Miguel Borja en el plantel, River anotó 84 goles en 53 partidos. El promedio fue bajo y el cierre del año resultó aún más alarmante: en los últimos 13 encuentros, el equipo solo marcó en cinco y convirtió apenas nueve goles, período en el que perdió nueve partidos y quedó eliminado de todo.

Cuál es el diagnóstico de Gallardo

Puertas adentro, el entrenador entiende que el principal déficit estuvo en la gestación y no tanto en la definición. Esa mirada explica decisiones clave: la titularidad y capitanía de Juan Fernando Quintero, la ausencia de un “9” en el mercado y la apuesta por mejorar la circulación y el primer pase con Vera y Moreno.

Los números del plantel refuerzan la preocupación. Driussi es el máximo goleador actual y también lo fue en 2025. Detrás aparecen Quintero y Salas, y luego Colidio y Giuliano Galoppo, el mediocampista con mayor peso en el área rival. Más abajo, la lista deja en evidencia la escasez de gol en varios puestos.

River viene de su peor registro ofensivo en diez años y arranca 2026 sin refuerzos en ataque. El desafío de Gallardo será, una vez más, encontrar respuestas desde el funcionamiento colectivo para que el gol deje de ser una deuda que se pague demasiado caro.

