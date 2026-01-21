El objetivo de Marcelo Gallardo: el gran problema que deberá resolver River en 2026

Quiénes serán las opciones ofensivas de Gallardo

Aunque no es un centrodelantero clásico, Sebastián Driussi se perfila como el “9” titular, con Agustín Ruberto como principal alternativa. Maximiliano Salas también puede ocupar ese rol, tal como lo hizo en varios partidos desde su llegada. A ellos se suman Facundo Colidio e Ian Subiabre como segundos delanteros.

Hay nombres de peso y promesas interesantes, pero la pregunta es si ese abanico será suficiente para revertir una tendencia negativa. En 2025, incluso con Miguel Borja en el plantel, River anotó 84 goles en 53 partidos. El promedio fue bajo y el cierre del año resultó aún más alarmante: en los últimos 13 encuentros, el equipo solo marcó en cinco y convirtió apenas nueve goles, período en el que perdió nueve partidos y quedó eliminado de todo.

Cuál es el diagnóstico de Gallardo

Puertas adentro, el entrenador entiende que el principal déficit estuvo en la gestación y no tanto en la definición. Esa mirada explica decisiones clave: la titularidad y capitanía de Juan Fernando Quintero, la ausencia de un “9” en el mercado y la apuesta por mejorar la circulación y el primer pase con Vera y Moreno.

Los números del plantel refuerzan la preocupación. Driussi es el máximo goleador actual y también lo fue en 2025. Detrás aparecen Quintero y Salas, y luego Colidio y Giuliano Galoppo, el mediocampista con mayor peso en el área rival. Más abajo, la lista deja en evidencia la escasez de gol en varios puestos.

River viene de su peor registro ofensivo en diez años y arranca 2026 sin refuerzos en ataque. El desafío de Gallardo será, una vez más, encontrar respuestas desde el funcionamiento colectivo para que el gol deje de ser una deuda que se pague demasiado caro.