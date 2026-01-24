Riquelme presionó al plantel de Boca antes del debut frente a Riestra

riquelmeboca

En la misma línea, el mandatario del club destacó su labor en los últimos mercados de pases. “Antes de Cavani trajimos a Benedetto. El año pasado se decía que habíamos hecho el mejor mercado, con siete incorporaciones. Nos criticaron por la llegada de Ayrton Costa, preguntaban de dónde había salido y decían que era una elección mía. Hoy considero que es el mejor defensor central del país. Después cuestionaron que no trajimos a Paredes, y cinco meses más tarde ya estaba jugando con nosotros. Eso nos genera mucho orgullo".

Riquelme: "Amo a mi club”.

En otro momento de la charla con Flavio Azzaro, Riquelme contó cómo fue que decidió lanzarse a la carrera política en Boca : “Me tocó mirar el partido de la final de Madrid con todos mis amigos. Cuando terminó fue la primera vez que Agustín (su hijo) se puso a llorar. Se sentó al lado y me pidió que volviera al club. Yo sabía que en algún momento iba a volver. Y ese día, con ese empujoncito, quedó claro lo que iba a hacer. Amo a mi club”.

“Ahora mis nenes ya están grandes, tienen más de 20 años, puedo decir que Boca es más importante que ellos, porque el club me dio todo”, agregó.

Y concluyó: “Yo amo al club. Que la Bombonera esté cada día más linda, que el predio más lindo. Que el equipo pueda ganar títulos, que es lo que los jugadores saben que le deben al hincha. Lo único que quiero es vivir para el club y después volver para Don Torcuato”.