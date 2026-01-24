Riquelme presionó al plantel de Boca antes del debut frente a Riestra
El presidente xeneize habló de todo en un mano a mano con Flavio Azzaro en el canal de streaming AZZ.
Juan Román Riquelme trazó el objetivo de Boca Juniors para este año, en la antesala del debut ante Riestra por el Torneo Apertura de la Liga Profesional y escasos meses del inicio de la Copa Libertadores. "Los futbolistas saben que este año deben darle una alegría a la gente, me refiero a conseguir un campeonato", presionó.
"¿Estamos en deuda? Claro que sí", reconoció el presidente del Xeneize, en diálogo con el canal de streaming AZZ, donde se refirió a la falta de consagraciones recientes. En ese marco, le envió un mensaje a los jugadores y al cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda: "Boca no es igual que jugar en cualquier equipo del mundo, lleva un tiempo de adaptación. Si salís campeón, el hincha te perdona todo. Pero no nos ha tocado ganar; nos falta dar ese pasito. Sabemos que lo tenemos que lograr. Este año tenemos que exigirnos al máximo porque tenemos que tener muchas alegrías", insistió.
Luego, en otro tramo de la entrevista, Riquelme se refirió a la esperada llegada del delantero Ángel Romero para sumarse al equipo. “Hablé hoy (por ayer viernes). Si Dios quiere, ojalá lo podamos tener entre nosotros. Los abogados están intercambiando papeles”, contó con cierto optimismo.
Consultado por la falta de refuerzos en esta temporada, Riquelme respondió: “Me preocupa que el equipo juegue bien. Siempre trabajamos para tener uno más fuerte. Nosotros queremos traer jugadores para mejorar; no hay que traer por traer”.
En la misma línea, el mandatario del club destacó su labor en los últimos mercados de pases. “Antes de Cavani trajimos a Benedetto. El año pasado se decía que habíamos hecho el mejor mercado, con siete incorporaciones. Nos criticaron por la llegada de Ayrton Costa, preguntaban de dónde había salido y decían que era una elección mía. Hoy considero que es el mejor defensor central del país. Después cuestionaron que no trajimos a Paredes, y cinco meses más tarde ya estaba jugando con nosotros. Eso nos genera mucho orgullo".
Riquelme: "Amo a mi club”.
En otro momento de la charla con Flavio Azzaro, Riquelme contó cómo fue que decidió lanzarse a la carrera política en Boca : “Me tocó mirar el partido de la final de Madrid con todos mis amigos. Cuando terminó fue la primera vez que Agustín (su hijo) se puso a llorar. Se sentó al lado y me pidió que volviera al club. Yo sabía que en algún momento iba a volver. Y ese día, con ese empujoncito, quedó claro lo que iba a hacer. Amo a mi club”.
“Ahora mis nenes ya están grandes, tienen más de 20 años, puedo decir que Boca es más importante que ellos, porque el club me dio todo”, agregó.
Y concluyó: “Yo amo al club. Que la Bombonera esté cada día más linda, que el predio más lindo. Que el equipo pueda ganar títulos, que es lo que los jugadores saben que le deben al hincha. Lo único que quiero es vivir para el club y después volver para Don Torcuato”.