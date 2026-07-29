FIFA abrió una investigación por la bandera de Malvinas y los incidentes en la final del Mundial 2026

La bandera de Malvinas y las acusaciones contra los jugadores

Entre los episodios bajo análisis figura la exhibición de una bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" por parte de los jugadores argentinos después del partido ante Inglaterra. La FIFA evalúa si ese hecho puede encuadrarse como una manifestación política prohibida por su reglamento.

El expediente también comprende los incidentes ocurridos una vez finalizada la final del Mundial 2026. La decisión se adoptó luego de recibir el informe del procurador designado para los casos disciplinarios y de ética, que recomendó avanzar con una investigación formal sobre lo sucedido al término del encuentro.

La FIFA evalúa si la exhibición de la bandera sobre Malvinas puede encuadrarse como una manifestación política prohibida por su reglamento. (Foto: archivo)

En ese marco, Nahuel Molina enfrenta dos cargos por presunta agresión, uno consumado y otro en grado de intento, además de otro por posible conducta antideportiva. Leandro Paredes, en tanto, quedó alcanzado por tres cargos por presunta agresión.

Roberto Ayala también deberá responder por un cargo de agresión luego del altercado que protagonizó con Dani Olmo tras el encuentro decisivo. A su vez, Thiago Almada, Nahuel Molina y Gavi fueron incluidos en el procedimiento por presuntas infracciones relacionadas con conducta antideportiva.

La investigación también abarca posibles episodios de discriminación, abuso racista, incumplimientos de los protocolos establecidos por la FIFA, demoras en el inicio de partidos y el lanzamiento de objetos desde las tribunas durante distintos encuentros disputados por la Selección argentina a lo largo del torneo.

Como parte del procedimiento disciplinario, la FIFA otorgará a los involucrados la posibilidad de presentar sus respectivos descargos antes de que la Comisión Disciplinaria resuelva si corresponde aplicar sanciones.