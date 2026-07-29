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FIFA abrió una investigación por la bandera de Malvinas y los incidentes en la final del Mundial 2026

La Comisión Disciplinaria inició un procedimiento contra la AFA y varios integrantes de la selección por presuntas infracciones durante la Copa del Mundo. Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala quedaron involucrados en el expediente.

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La FIFA inició un procedimiento contra varios integrantes de la selección por presuntas infracciones durante la Copa del Mundo. (Foto: Reuters)

La FIFA inició un procedimiento contra varios integrantes de la selección por presuntas infracciones durante la Copa del Mundo. (Foto: Reuters)
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La Scaloneta, en el campo de juego con la bandera que reclama la soberanía nacional sobre las Malvinas. (Foto: Reuters)

La Comisión Disciplinaria del máximo organismo confirmó este miércoles 29 de julio el inicio del expediente, que también alcanza a los futbolistas Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, además del integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala. Del lado español, el investigado es Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi.

La investigación alcanza a Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, además del integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala. Del lado español, el investigado es Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi. (Foto: Reuters)

La investigación alcanza a Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, además del integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala. Del lado español, el investigado es Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi. (Foto: Reuters)

Qué se investiga

El organismo informó que la investigación contra la AFA se apoya en presuntas infracciones a distintos artículos del Código Disciplinario de la FIFA vinculados con el uso de un evento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al deporte, la conducta inadecuada, la discriminación y las agresiones racistas, además del orden y la seguridad en los partidos.

Según explicó la FIFA, el procedimiento se inició "a la luz de los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026".

La bandera de Malvinas y las acusaciones contra los jugadores

Entre los episodios bajo análisis figura la exhibición de una bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" por parte de los jugadores argentinos después del partido ante Inglaterra. La FIFA evalúa si ese hecho puede encuadrarse como una manifestación política prohibida por su reglamento.

El expediente también comprende los incidentes ocurridos una vez finalizada la final del Mundial 2026. La decisión se adoptó luego de recibir el informe del procurador designado para los casos disciplinarios y de ética, que recomendó avanzar con una investigación formal sobre lo sucedido al término del encuentro.

La FIFA evalúa si la exhibición de la bandera sobre Malvinas puede encuadrarse como una manifestación política prohibida por su reglamento. (Foto: archivo)

La FIFA evalúa si la exhibición de la bandera sobre Malvinas puede encuadrarse como una manifestación política prohibida por su reglamento. (Foto: archivo)

En ese marco, Nahuel Molina enfrenta dos cargos por presunta agresión, uno consumado y otro en grado de intento, además de otro por posible conducta antideportiva. Leandro Paredes, en tanto, quedó alcanzado por tres cargos por presunta agresión.

Roberto Ayala también deberá responder por un cargo de agresión luego del altercado que protagonizó con Dani Olmo tras el encuentro decisivo. A su vez, Thiago Almada, Nahuel Molina y Gavi fueron incluidos en el procedimiento por presuntas infracciones relacionadas con conducta antideportiva.

La investigación también abarca posibles episodios de discriminación, abuso racista, incumplimientos de los protocolos establecidos por la FIFA, demoras en el inicio de partidos y el lanzamiento de objetos desde las tribunas durante distintos encuentros disputados por la Selección argentina a lo largo del torneo.

Como parte del procedimiento disciplinario, la FIFA otorgará a los involucrados la posibilidad de presentar sus respectivos descargos antes de que la Comisión Disciplinaria resuelva si corresponde aplicar sanciones.

En pocas palabras

  • FIFA investiga: Procedimiento disciplinario contra la AFA y la selección argentina por infracciones en el Mundial 2026.
  • Motivos: Incluyen la bandera de Malvinas y los incidentes tras la final.
  • Jugadores implicados: Paredes, Molina, Almada y Ayala también están bajo investigación por agresiones y conducta antideportiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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