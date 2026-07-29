La muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell: el desesperado pedido del hijo de la mujer detenida

Su declaración será incorporada al expediente junto con el resto de las pruebas reunidas durante la investigación, que continúa en curso y podría sumar nuevas medidas en los próximos días.

Cómo avanza la investigación por la muerte de Isabella

La causa se inició el 21 de julio, cuando Isabella fue trasladada sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell. En un primer momento, Lucía Sosa aseguró que la nena se había broncoaspirado mientras tomaba la mamadera.

Sin embargo, el resultado de la autopsia descartó esa versión. El informe forense determinó que la menor murió por una asfixia obstructiva que derivó en un paro cardíaco, lo que modificó por completo el rumbo de la investigación.

A partir de esos resultados, Sosa fue detenida e imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. La mujer optó por no declarar durante la indagatoria y el fiscal Juan Pablo Calderón analiza nuevas pericias para determinar si corresponde agravar la calificación legal.

El antecedente judicial por la muerte de otra de sus hijas

No es la primera vez que Lucía Sosa enfrenta un proceso judicial por el fallecimiento de una de sus hijas. En 2018 fue juzgada junto a su expareja, Héctor Javier Picart, por la muerte de Yazmín, una beba de 11 meses.

Ambos permanecieron dos años detenidos de manera preventiva, pero finalmente el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata los absolvió al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación por abuso sexual y homicidio.

En aquella sentencia, los jueces señalaron que los estudios médicos no permitían confirmar la hipótesis de la fiscalía y que varias de las lesiones podían explicarse por las maniobras de reanimación realizadas durante la atención médica. Además, peritos descartaron indicios de abuso sexual y atribuyeron otras lesiones a una dermatitis bacteriana.

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Pese a esa absolución, el tribunal dejó constancia de que el grupo familiar se encontraba bajo seguimiento de organismos de protección de la niñez debido a una situación de vulnerabilidad.

Con la declaración de Lucas R., la Justicia busca reconstruir el contexto familiar y avanzar en el esclarecimiento de la muerte de Isabella, un caso que volvió a poner bajo la lupa los antecedentes de Lucía Sosa.