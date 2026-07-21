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El Gobierno defendió a la Selección: negó críticas por la bandera de Malvinas y valoró la visibilidad mundial que le dio al reclamo

El vocero Adrián Ravier aseguró que el Ejecutivo "no cuestiona a los jugadores", respaldó la exhibición de la bandera tras el triunfo ante Inglaterra y aclaró la polémica por sus dichos sobre un "país bananero".

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El Gobierno defendió a la Selección: negó críticas por la bandera de Malvinas y ratificó el ofrecimiento para un festejo

El Gobierno defendió a la Selección: negó críticas por la bandera de Malvinas y ratificó el ofrecimiento para un festejo
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Haland, Messi y Mbappé compiten aún con el mundial finalizado. Y hay otro argentino en la disputa. (Foto: Reuters) 

Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, fue categórico al rechazar las versiones que circularon en los últimos días. "El Gobierno apoya todo tipo de expresión de los argentinos en declarar que las Malvinas son argentinas. Es falso cualquier cuestionamiento del Gobierno a los jugadores", dijo.

En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo considera que el gesto de los futbolistas contribuyó a darle mayor visibilidad internacional al reclamo argentino por la soberanía de las islas.

Según explicó, la competencia permitió que la cuestión Malvinas volviera a instalarse en la agenda pública a nivel global. "Valoro la visibilización que obtuvo el tema Malvinas en el entorno del Mundial. Si ustedes ven ahora las búsquedas del tema Malvinas, se ha incrementado muchísimo", afirmó.

Para el funcionario, esa exposición permitió que el reclamo argentino llegara a personas que hasta el momento desconocían el conflicto de soberanía. "Creo que una parte del mundo que desconocía el tema hoy se enteró de que este reclamo existe. Los argentinos pudimos volver a poner el tema sobre la mesa", sostuvo.

Al mismo tiempo, Ravier rechazó las versiones que hablaban de un supuesto malestar oficial por la actitud del plantel y fue categórico al respaldar a los futbolistas. "El Gobierno de ninguna manera cuestiona a los jugadores", enfatizó.

La bandera desplegada por los jugadores tras eliminar a Inglaterra generó una fuerte repercusión internacional y derivó incluso en un pedido del Gobierno británico para que la FIFA analizara lo ocurrido, al considerar que se trató de una manifestación política durante el Mundial.

Ravier también transmitió el reconocimiento del Gobierno al recorrido realizado por el equipo de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo y remarcó que el resultado de la final no modifica la valoración oficial sobre el plantel. "Nos hicieron muy felices y pudimos festejar en todas las instancias. Ponernos en una final es algo histórico", afirmó Ravier.

Las declaraciones van en línea con las expresiones realizadas por el presidente Javier Milei, quien destacó que la Selección alcanzó tres finales en los últimos cuatro Mundiales y sostuvo que "nadie les puede recriminar nada" porque "dejaron todo" en la cancha.

La aclaración sobre la polémica del "país bananero"

Durante la conferencia, el vocero también respondió a la controversia generada por un mensaje publicado días atrás en su cuenta de X, que fue interpretado por algunos sectores como una descalificación hacia la Argentina.

"Niego contundentemente haber dicho que la Argentina era un país bananero. Yo nunca dije eso. Es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas y titulares en los diarios, que incluso me ponen entre comillas una frase que yo nunca dije", afirmó.

Según explicó, su publicación hacía referencia a una hipótesis vinculada con la política exterior argentina y el reclamo por las Islas Malvinas. "Lo que dije era un condicional de que si Argentina era un país bananero no íbamos a poder pelear por las Malvinas o conseguir las Malvinas como todos queremos", argumentó.

Para cerrar, Ravier sotuvo: "Este Gobierno respeta la libertad de prensa" y afirmó que Milei es "crítico con buena parte del periodismo" por "la cantidad de operaciones mediáticas que recibe".

Además, sostuvo que parte de la prensa "colabora con la violencia que se ve en la sociedad" al difundir, según su visión, lecturas tergiversadas de los mensajes del Gobierno.

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