Los fuertes mensajes de Wanda Nara y Mauro Icardi tras la audiencia en Milán: "Voy a ir con todo"

Ese mensaje luego fue borrado de sus historias y dejó una publicación de un medio italiano que titulaba: "Icardi no podrá dejar la Argentina hasta firmar la documentación de sus hijas".

En tanto, Mauro Icardi optó por dejar también sus sensaciones desde su cuenta en Instagram con una firme advertencia en medio del conflicto con su Wanda Nara.

"Terminó la audiencia en Milán, la jueza se reservó el resultado porque para la Justicia italiana la señora solo se hace la que llora pero no presenta documentación, en Argentina la joyita de la jueza de feria reparte prohibiciones de salida del país como si fueran caramelos y sin medio documento acreditado", precisó el futbolista.

Y cerró picante: "Y me decían loco... Como siempre, voy a ir con todo y contra todos".

La reacción de Mauro Icardi ante la prohibición de salir del país

Mauro Icardi compartió un picante posteo en las redes después del plazo de 24 horas que le dio la Justicia para agilizar la documentación de sus hijas y que derivó en una prohibición de salida del país por parte del juez interviniente.

"Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actual con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos. En este caso, el juez interviniente ya había dado sobradas muestras de una celeridad llamativa y, como si fuera poco, durante la feria judicial nos toca una jueza cuya actuación vuelve a generar serias dudas", comenzó su posteo.

Y remarcó: "Hoy, a las 9 de la mañana, dictó una prohibición de salida del país sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer. Me pregunto cuál es el fundamento juridíco de esa decisión. ¿Considera que tiene jurisdicción para hacerlo? ¿O simplemente está ignorando lo que establece la ley?".

"Esta misma tarde hay una audiencia en Milán (Italia) sobre el mismo asunto. Hasta donde alcanza mi conocimiento, mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país", continuó planteando Mauro Icardi.

Y resaltó: "Tampoco dejar de señalar que los pedidos de la otra parte fueron presentados el 27 de julio, ocho días después del hecho que denuncian. Durante esos ocho días no hubo ninguna urgencia. Sin embargo, ahora aparecen resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas, dando una imagen de la Justicia que, al menos desd mi perspectiva, resulta muy difícil de comprender".

"Confío en que, más temprano que tarde, prevalezcan el derecho, la competencia de cada jurisdicicción y el debido proceso por encima de cualquier otra consideración", cerró el futbolista esperanzado en resolver la situación.