La sincera reflexión de José María Muscari sobre su paternidad: "Es un desafío criar un hijo heterosexual"

Sin embargo, aclaró que compartir sus pensamientos no significa decidir por él. Para Muscari, su rol consiste en transmitirle herramientas y valores para que después pueda tomar sus propias decisiones. "Está bueno que sepa qué pienso yo y cómo me paro frente a esas cuestiones. Después él sacará sus propias conclusiones, porque va a tener una vida diametralmente opuesta a la mía y está bueno que la sepa construir", señaló.

Durante la conversación, también recordó la forma en la que fue criado y marcó una diferencia con el modelo que intenta llevar adelante actualmente. "Yo tuve padres muy presentes y amorosos, pero con cero diálogo", contó, haciendo referencia a la importancia que hoy tiene para él generar un espacio de confianza.

En ese sentido, José María remarcó que no busca ocupar el lugar de un amigo, aunque sí tener una relación cercana con su hijo. "No me gusta ser amigo de mi hijo, me gusta ser re compinche", sostuvo. Además, destacó que esa conexión permitió que Lucio pueda contarle aspectos de su vida personal con naturalidad. "Eso habilitó a que me cuente si conoce a una chica y tiene una cita. Quedó algo que está bueno para el vínculo con un hijo de 18 años", afirmó.

Cómo es la relación padre e hijo entre José María Muscari y Lucio

Claro que uno de los puntos más personales de la charla llegó cuando José María Muscari habló sobre el desafío de criar a un hijo con una realidad diferente a la propia. "Creo que lo más desafiante, siendo una persona gay y deconstruido, es cómo criar a un hijo heterosexual", confesó.

El director teatral explicó que la convivencia con Lucio también le permitió acercarse a una perspectiva distinta. "Su mirada es muy heterosexual, y hace mucho que no tengo una mirada tan heterosexual cerca", comentó con humor.

A pesar de las diferencias, destacó que ambos aprenden del otro y que esa convivencia genera cambios en los dos. "Ahora él está mucho más deconstruido porque vive conmigo y no le queda otra opción", expresó entre risas.

Finalmente, Muscari habló sobre una de sus mayores preocupaciones como padre: acompañar a su hijo en la manera en que construye sus vínculos afectivos. "Pienso cómo ayudarlo a establecer una mirada lógica y sensata en relación a cómo es vincularse con una mujer", explicó.

Y cerró con una reflexión sobre el tipo de persona que quiere ayudar a formar: "Cómo poder ser él sin faltarle el respeto a nadie, sin sobrepasarse en nada, pero a la vez siendo sincero con lo que siente".

De esta manera, con una mirada profunda sobre la crianza, José María Muscari mostró una faceta más íntima de su vida y dejó en claro que uno de sus principales objetivos es acompañar a su hijo desde el diálogo, la confianza y el respeto.