Franco Colapinto disputa este domingo el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine largó desde el puesto 13 y busca avanzar posiciones para meterse en la zona de puntos.
El piloto argentino largó desde el puesto 13 y busca avanzar para terminar en zona de puntos. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, partió desde el 12° lugar.
Fórmula 1: Franco Colapinto corre el GP de Hungría y busca sumar puntos.
Franco Colapinto disputa este domingo el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine largó desde el puesto 13 y busca avanzar posiciones para meterse en la zona de puntos.
Su compañero de equipo, Pierre Gasly, comenzó la carrera desde el 12° lugar. La competencia se desarrolla en el circuito de Hungaroring, donde Colapinto intentará protagonizar una buena remontada y sumar puntos importantes para Alpine.
Noticia en desarrollo...