En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Fórmula 1
Hungría
Automovilismo

Fórmula 1: Franco Colapinto corre el GP de Hungría y busca sumar puntos

El piloto argentino largó desde el puesto 13 y busca avanzar para terminar en zona de puntos. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, partió desde el 12° lugar.

Banner Seguinos en google DESK
Fórmula 1: Franco Colapinto corre el GP de Hungría y busca sumar puntos.

Fórmula 1: Franco Colapinto corre el GP de Hungría y busca sumar puntos.

Franco Colapinto disputa este domingo el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine largó desde el puesto 13 y busca avanzar posiciones para meterse en la zona de puntos.

Leé también Franco Colapinto explicó el accidente que sufrió en la práctica del GP de Hungría: "No fue..."
Franco Colapinto explicó el accidente que sufrió en la práctica del GP. (Foto: archivo)

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, comenzó la carrera desde el 12° lugar. La competencia se desarrolla en el circuito de Hungaroring, donde Colapinto intentará protagonizar una buena remontada y sumar puntos importantes para Alpine.

Noticia en desarrollo...

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fórmula 1 Hungría
Notas relacionadas
Franco Colapinto largará 13° en el GP de Hungría tras quedar eliminado en la Q2
Fórmula 1: Franco Colapinto corre el GP de Hungría y busca sumar puntos
Alerta en Alpine: Colapinto se despistó, chocó contra el muro y abandonó la FP2 del GP de Hungría

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar