Alerta en Alpine: Franco Colapinto se despistó, chocó contra el muro y abandonó la FP2 del GP de Hungría

Como consecuencia directa del fuerte golpe contra las protecciones, se confirmó que Franco Colapinto chocó su Alpine y se terminó su participación en la FP2 del GP de Hungría, cerrando un viernes complejo tras no haber sumado rodaje durante la primera tanda de la mañana.

Qué había pasado en la FP1 del GP de Hungría antes del choque de Colapinto

La inactividad previa del pilarense estuvo vinculada al reglamento de la categoría sobre los pilotos de reserva. Sin la presencia del argentino en el primer entrenamiento por cesión de su coche, Charles Leclerc lideró la sesión. En dicha tanda, el piloto argentino no participó del primer ensayo por una decisión del equipo Alpine, que le dio el auto al corredor de reserva Paul Aron, quien finalizó en la posición 19.

El Top 10 de esa primera sesión previa al accidente de Colapinto había quedado integrado por Charles Leclerc (1°), Max Verstappen (2°), Lewis Hamilton (3°), Isack Hadjar (4°), George Russell (5°), Gabriel Bortoleto (6°), Fred Vesti (7°), Nico Hülkenberg (8°), Arvid Lindblad (9°) y Liam Lawson (10°), mientras que Gasly finalizó 14° y Paul Aron 19°.