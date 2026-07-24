En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1
FÓRMULA 1

Alerta en Alpine: Franco Colapinto se despistó, chocó contra el muro y abandonó la FP2 del GP de Hungría

El argentino volvió a la pista tras ceder su auto en la FP1 pero perdió el control en el Hungaroring. Rompió el ala trasera y debió abandonar.

Banner Seguinos en google DESK
Franco Colapinto

Franco Colapinto

La jornada de viernes en la Máxima sumó un importante contratiempo para el representante argentino tras su retorno al monoplaza oficial. Franco Colapinto se despistó, chocó contra un muro y abandonó la segunda práctica del GP de Hungría, generando la interrupción inmediata de la sesión en el trazado europeo.

Leé también "Estoy re caliente": la reacción de Colapinto sobre la conferencia con Alonso y Sainz en Hungría
Foto: Reuters 

El accidente cortó la actividad del piloto pilarense en el reinicio de su trabajo en pista durante el mediodía. Tras no estar presente en la FP1, fue reemplazado por Paul Aron que terminó 19°, Franco Colapinto se sube por primera vez en el fin de semana al A526 para disputar la segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría a las 12:00 (hora de Argentina) en el mítico y emblemático Hungaroring.

La acción en el trazado se vio alterada por el incidente del auto número 43 en la parte final del circuito. En la última curva del Hungaroring, Franco Colapinto perdió el control de su A526 y chocó contra los muros rompiendo gran parte del ala trasera. La maniobra derivó en la neutralización de la tanda: se decretó bandera roja por el choque de Colapinto en el GP de Hungría y la dirección de carrera confirmó que quedó Franco Colapinto afuera de la FP2 por el choque en la curva 13.

Cómo fue el choque de Franco Colapinto en la FP2 y qué daños sufrió su auto

El incidente se produjo tras un despiste y choque de Franco Colapinto en la curva 13. Afortunadamente, no fue un impacto fuerte pero se rompió la parte trasera del auto y deberán arreglarlo para el sábado, por lo que los mecánicos de la escudería francesa tendrán trabajo extra en el box para reconstruir la estructura antes de la última práctica libre y la sesión de clasificación.

Como consecuencia directa del fuerte golpe contra las protecciones, se confirmó que Franco Colapinto chocó su Alpine y se terminó su participación en la FP2 del GP de Hungría, cerrando un viernes complejo tras no haber sumado rodaje durante la primera tanda de la mañana.

Qué había pasado en la FP1 del GP de Hungría antes del choque de Colapinto

La inactividad previa del pilarense estuvo vinculada al reglamento de la categoría sobre los pilotos de reserva. Sin la presencia del argentino en el primer entrenamiento por cesión de su coche, Charles Leclerc lideró la sesión. En dicha tanda, el piloto argentino no participó del primer ensayo por una decisión del equipo Alpine, que le dio el auto al corredor de reserva Paul Aron, quien finalizó en la posición 19.

El Top 10 de esa primera sesión previa al accidente de Colapinto había quedado integrado por Charles Leclerc (1°), Max Verstappen (2°), Lewis Hamilton (3°), Isack Hadjar (4°), George Russell (5°), Gabriel Bortoleto (6°), Fred Vesti (7°), Nico Hülkenberg (8°), Arvid Lindblad (9°) y Liam Lawson (10°), mientras que Gasly finalizó 14° y Paul Aron 19°.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Fórmula 1
Notas relacionadas
El llamativo posteo de Maia Reficco tras su separación de Franco Colapinto: ¿una indirecta?
Sin Franco Colapinto en el primer ensayo, la Fórmula 1 abrió el GP de Hungría: quién manejó su auto y quiénes fueron los más rápidos
Murió un ex compeñero de Franco Colapitno en la Fórmula 3 a los 21 años: conmoción en el automovilismo

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar