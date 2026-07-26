La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, iniciará este lunes 27 de julio una visita oficial a la Argentina, en un nuevo gesto de respaldo político al gobierno de Javier Milei.
La titular del FMI visitará el país este lunes y mantendrá reuniones con funcionarios del Gobierno. Su presencia se da en medio de las dudas de los inversores sobre el programa financiero hasta 2027.
Kristalina Georgieva llega a la Argentina para respaldar a Milei: la agenda de la titular del FMI.
La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, iniciará este lunes 27 de julio una visita oficial a la Argentina, en un nuevo gesto de respaldo político al gobierno de Javier Milei.
La llegada de la funcionaria se produce en un momento clave para la administración libertaria, que busca reforzar la confianza de los mercados y demostrar que podrá cumplir con su programa financiero y hacer frente a sus compromisos de deuda hasta 2027.
Según se informó, Georgieva arribará a Buenos Aires luego de aceptar una invitación expresa del presidente Javier Milei. Su agenda se mantiene bajo estricta reserva por motivos de seguridad y para evitar posibles manifestaciones de rechazo a su presencia.
Sin embargo, se espera que durante su estadía mantenga reuniones con integrantes de la cúpula del Poder Ejecutivo y con otros actores de la vida política y económica del país.
Uno de los principales encuentros de la visita será con el presidente Javier Milei. También está previsto que la titular del FMI mantenga una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo.
Las conversaciones con ambos funcionarios se realizarían este lunes. Cerca del mediodía, además, Georgieva ofrecería una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.
Durante la tarde, la directora gerente del organismo encabezará una exposición institucional en el Palacio Libertad. Allí disertará ante representantes del sector privado, académicos y funcionarios sobre las perspectivas de la economía global y las proyecciones del FMI para América Latina.
La vocera del Fondo, Julie Kozack, había anticipado en una conferencia de prensa en Washington que el objetivo del viaje es mantener un diálogo con distintos actores sociales y del ámbito productivo para analizar la coyuntura económica argentina.
La agenda de la funcionaria continuará el martes 28 de julio, cuando la delegación del FMI viaje a la provincia de Neuquén.
En esa jornada, Georgieva visitará el yacimiento Loma Campana, ubicado en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.
Durante el recorrido por el área hidrocarburífera, la funcionaria será recibida por Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF.
La visita al yacimiento energético se enmarca en el interés del organismo por conocer de cerca uno de los sectores considerados estratégicos para el crecimiento de la economía argentina y la generación de divisas.
Más allá de las cuestiones técnicas vinculadas al acuerdo vigente, la visita de Georgieva tiene un fuerte componente político. La evaluación de los números del programa económico quedará principalmente en manos de los equipos técnicos del organismo.
En ese sentido, se espera que la directora gerente del FMI vuelva a respaldar el rumbo económico impulsado por Milei y destaque los avances alcanzados por el Gobierno, tal como lo hizo en distintas declaraciones públicas.
El encuentro también tendrá una lectura política en los mercados, en un momento en el que los inversores mantienen dudas sobre la capacidad de la Argentina para cumplir con sus compromisos de deuda y sostener el programa financiero en los próximos años.