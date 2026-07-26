Kristalina Georgieva llega a la Argentina para respaldar a Milei: la agenda de la titular del FMI.

La agenda de Kristalina Georgieva en la Argentina

Uno de los principales encuentros de la visita será con el presidente Javier Milei. También está previsto que la titular del FMI mantenga una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Las conversaciones con ambos funcionarios se realizarían este lunes. Cerca del mediodía, además, Georgieva ofrecería una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

Durante la tarde, la directora gerente del organismo encabezará una exposición institucional en el Palacio Libertad. Allí disertará ante representantes del sector privado, académicos y funcionarios sobre las perspectivas de la economía global y las proyecciones del FMI para América Latina.

La vocera del Fondo, Julie Kozack, había anticipado en una conferencia de prensa en Washington que el objetivo del viaje es mantener un diálogo con distintos actores sociales y del ámbito productivo para analizar la coyuntura económica argentina.

Georgieva viajará a Vaca Muerta

La agenda de la funcionaria continuará el martes 28 de julio, cuando la delegación del FMI viaje a la provincia de Neuquén.

En esa jornada, Georgieva visitará el yacimiento Loma Campana, ubicado en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

Durante el recorrido por el área hidrocarburífera, la funcionaria será recibida por Horacio Marín, presidente y director ejecutivo de YPF.

La visita al yacimiento energético se enmarca en el interés del organismo por conocer de cerca uno de los sectores considerados estratégicos para el crecimiento de la economía argentina y la generación de divisas.

Un nuevo respaldo del FMI al Gobierno de Javier Milei

Más allá de las cuestiones técnicas vinculadas al acuerdo vigente, la visita de Georgieva tiene un fuerte componente político. La evaluación de los números del programa económico quedará principalmente en manos de los equipos técnicos del organismo.

En ese sentido, se espera que la directora gerente del FMI vuelva a respaldar el rumbo económico impulsado por Milei y destaque los avances alcanzados por el Gobierno, tal como lo hizo en distintas declaraciones públicas.

El encuentro también tendrá una lectura política en los mercados, en un momento en el que los inversores mantienen dudas sobre la capacidad de la Argentina para cumplir con sus compromisos de deuda y sostener el programa financiero en los próximos años.