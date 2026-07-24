Franco Colapinto explicó el accidente que sufrió en la práctica del GP de Hungría: "No fue..."

Pese al fuerte impacto, el piloto no sufrió lesiones y podrá continuar con normalidad el resto del fin de semana.

El argentino reconoció que el tiempo perdido en pista complicó la puesta a punto del monoplaza y dejó a Alpine con poca información para trabajar. "También perdimos bastante tiempo en pista. Ahora intentaremos enfocarnos en las cosas que podemos aprender e intentar mejorar para mañana", afirmó.

Colapinto agregó que apenas pudo completar 11 vueltas, por lo que el equipo dispone de pocos datos, aunque se mostró optimista respecto al trabajo que podrán realizar antes de la clasificación.

Por qué Colapinto no corrió la primera práctica libre

El argentino tampoco participó de la primera práctica libre del GP de Hungría debido a una exigencia reglamentaria de la FIA, que obliga a los equipos a ceder el monoplaza a un piloto reserva en determinadas sesiones de la temporada. En su lugar giró Paul Aron, piloto de reserva de Alpine.

Así quedó el coche de Colapinto tras el accidente (Foto: @F1)

Cómo sigue el Gran Premio de Hungría para Franco Colapinto

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 7:30 (hora de Argentina)

Clasificación: 11:00

Domingo 26 de julio