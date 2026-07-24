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Franco Colapinto explicó el accidente que sufrió en la práctica del GP de Hungría: "No fue..."

El piloto argentino de Alpine chocó y no pudo completar la sesión. Tras el incidente, aseguró que buscará recuperarse de cara a la clasificación.

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Franco Colapinto explicó el accidente que sufrió en la práctica del GP. (Foto: archivo)

Franco Colapinto explicó el accidente que sufrió en la práctica del GP. (Foto: archivo)

Franco Colapinto tuvo un viernes complicado en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine sufrió un accidente durante la segunda práctica libre y no pudo completar la sesión tras despistarse en la curva 13 del circuito de Hungaroring.

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Luego del incidente, el joven de 22 años hizo un balance de la jornada y reconoció que no fue el inicio que esperaba para el fin de semana. "No fue un buen día. Perdimos la mañana y eso no fue lo ideal", expresó Colapinto al analizar una jornada en la que apenas pudo girar.

El piloto oriundo de Pilar explicó que las características del auto y las condiciones de la pista hicieron muy difícil encontrar el límite. "Fue un día bastante corto. Creo que los autos de este año, con poca carga aerodinámica, son cada vez más difíciles de manejar. Y en una pista como esta, con muy poco agarre, es bastante complicado", señaló.

Sobre el accidente, Colapinto detalló qué ocurrió en la curva 13. "Perdí la parte trasera en la última curva, golpeé la parte trasera del auto contra los neumáticos, así que no fue un buen día ni un comienzo ideal", explicó.

Pese al fuerte impacto, el piloto no sufrió lesiones y podrá continuar con normalidad el resto del fin de semana.

El argentino reconoció que el tiempo perdido en pista complicó la puesta a punto del monoplaza y dejó a Alpine con poca información para trabajar. "También perdimos bastante tiempo en pista. Ahora intentaremos enfocarnos en las cosas que podemos aprender e intentar mejorar para mañana", afirmó.

Colapinto agregó que apenas pudo completar 11 vueltas, por lo que el equipo dispone de pocos datos, aunque se mostró optimista respecto al trabajo que podrán realizar antes de la clasificación.

Por qué Colapinto no corrió la primera práctica libre

El argentino tampoco participó de la primera práctica libre del GP de Hungría debido a una exigencia reglamentaria de la FIA, que obliga a los equipos a ceder el monoplaza a un piloto reserva en determinadas sesiones de la temporada. En su lugar giró Paul Aron, piloto de reserva de Alpine.

Así quedó el coche de Colapinto tras el accidente (Foto: @F1)

Así quedó el coche de Colapinto tras el accidente (Foto: @F1)

Cómo sigue el Gran Premio de Hungría para Franco Colapinto

Sábado 25 de julio

  • Práctica libre 3: 7:30 (hora de Argentina)
  • Clasificación: 11:00

Domingo 26 de julio

  • Carrera: 10:00 (hora de Argentina)
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