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Lionel Messi reapareció tras la derrota en la final del Mundial 2026: dónde fue visto y qué hizo

El capitán de la Selección argentina protagonizó su primera aparición pública después de la caída ante España y sorprendió con una visita muy especial.

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Lionel Messi eligió reaparecer en público en un partido de Leones de Rosario. (Foto: leonesderosariofc-IG)

Lionel Messi eligió reaparecer en público en un partido de Leones de Rosario. (Foto: leonesderosariofc-IG)

Después de varios días de absoluto perfil bajo tras la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a mostrarse en público. El capitán de la Albiceleste fue visto este sábado en Arroyo Seco, Santa Fe, donde asistió junto a su hijo Mateo a un partido del Leones FC, el club de su familia.

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La presencia del rosarino llamó la atención porque se trata de su primera aparición pública desde el encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, luego del cual regresó al país y decidió mantenerse alejado de la escena pública.

Vestido con un abrigo negro, capucha y un mate en la mano, Messi siguió el partido desde una de las tribunas del estadio Antonio Di Giacomo, acompañado por su hijo Mateo. El encuentro correspondió a la 21ª fecha de la Primera C Metropolitana, donde Leones FC enfrentó a Central Córdoba de Rosario.

El club, que disputa su primera temporada en la categoría, es un proyecto familiar encabezado por Matías Messi, hermano mayor del capitán argentino, quien ocupa la presidencia de la institución. También integran la dirigencia María Sol Messi y Tomás Matías Messi, sobrino del futbolista.

Actualmente, Leones FC pelea en los primeros puestos de la Zona B, con una destacada campaña en su debut en la categoría.

La curiosidad del partido: otro "Messi" estuvo en la cancha

El encuentro tuvo un detalle que rápidamente se volvió viral. Del lado de Central Córdoba de Rosario fue titular Joaquín Messi, mediocampista de 24 años que lució la camiseta número 10.

Pese a compartir apellido con el campeón del mundo, no existe ningún parentesco entre ambos. El futbolista surgió de las inferiores de Newell's Old Boys, pasó por Estudiantes de Río Cuarto y desde hace tiempo suele ser noticia justamente por la coincidencia de su apellido.

En declaraciones realizadas años atrás había explicado: "Cuando llegué todos me preguntaban si tenía algún parentesco. Es una casualidad. En mi pueblo hay varias familias con el apellido Messi y simplemente coincidió que yo también juego al fútbol".

Messi estuvo en el partido de Leones FC. (Foto: captura)

Messi estuvo en el partido de Leones FC. (Foto: captura)

El mensaje de Messi tras perder la final

Luego de la derrota frente a España, Messi eligió expresarse a través de una emotiva carta dirigida a los hinchas argentinos.

El capitán agradeció el apoyo recibido durante el Mundial y destacó el esfuerzo del plantel para alcanzar una nueva final. "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno... Este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje". Además, felicitó públicamente a España por la obtención del título.

La incertidumbre sobre el futuro de Messi en la Selección

La reaparición del rosarino también volvió a poner el foco sobre una de las grandes incógnitas del fútbol argentino: ¿seguirá jugando en la Selección?

En los últimos días, Leandro Paredes sorprendió al revelar que el delantero ya había tomado una decisión antes de la final. "Duele porque no queríamos que llegara el último partido. Él había tomado una decisión, que era su último partido en la Selección. Ojalá que no, ojalá pueda seguir jugando. Será la decisión que lo haga feliz".

Por el momento, Messi no confirmó oficialmente si continuará vistiendo la camiseta argentina, por lo que las declaraciones de su compañero alimentaron aún más las especulaciones sobre el futuro del máximo referente de la Albiceleste.

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