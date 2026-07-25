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Tragedia: una policía se suicidó en una comisaría mientras su ex novio la denunciaba por violencia

Su última pareja, de 27 años, había ido a la dependencia policial con sus padres para reportar un episodio de daños contra su auto y el de su papá.

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Una policía se suicidó en una comisaría mientras su ex novio la denunciaba por violencia. (Foto: Google)

Una policía se suicidó en una comisaría mientras su ex novio la denunciaba por violencia. (Foto: Google)

Una agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires murió este sábado tras dispararse con su arma reglamentaria frente a una comisaría de La Matanza, donde esperaba declarar en el marco de una denuncia presentada por su ex pareja. La investigación busca reconstruir las circunstancias del hecho, que ocurrió en la localidad de Virrey del Pino.

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La mujer, identificada como Leila Sosa, de 37 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Paroissien, pero ingresó sin signos vitales. La causa quedó caratulada como suicidio, aunque la Justicia continúa realizando pericias para esclarecer el contexto del episodio.

El hecho se produjo este sábado por la mañana en la comisaría del barrio San Carlos, en Virrey del Pino, partido de La Matanza. Según la investigación, un joven de 27 años, ex pareja de la oficial, se presentó junto a sus padres para denunciar que la mujer había provocado daños en su vehículo y en el automóvil de su padre, en medio de un conflicto personal.

Mientras el denunciante prestaba declaración ante los efectivos, Leila Sosa llegó a la dependencia policial para brindar su versión de los hechos. De acuerdo con testigos, permanecía en la vereda y se encontraba visiblemente alterada.

La mujer, de 37 a&ntilde;os, fue trasladada de urgencia al Hospital Paroissien, pero ingres&oacute; sin signos vitales. (Foto: archivo)

La mujer, de 37 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Paroissien, pero ingresó sin signos vitales. (Foto: archivo)

Pocos minutos después, cuando el personal policial entrevistaba a su ex pareja, se escuchó una detonación en el acceso a la comisaría. Al salir, los efectivos encontraron a la oficial con una herida de arma de fuego en la cabeza, provocada por un disparo efectuado con su pistola reglamentaria Pietro Beretta.

Fue trasladada al hospital, pero murió

Tras el disparo, una ambulancia la trasladó al Hospital Paroissien, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

El fiscal Carlos Adrián Arribas, a cargo de la investigación, ordenó preservar la escena, secuestrar el arma utilizada y realizar las pericias correspondientes para reconstruir lo sucedido.

Existía una denuncia previa y una solicitud de restricción

Durante las primeras actuaciones, los investigadores constataron que la madre del denunciante había solicitado semanas atrás una restricción perimetral para impedir que la agente se acercara a su hijo.

Ese pedido había sido presentado tras denunciar conflictos previos entre ambos, y ahora forma parte de la documentación incorporada a la causa.

Tensión y disturbios tras conocerse la muerte

Después de que se notificara el fallecimiento de la oficial, familiares de la mujer llegaron a la comisaría. Al advertir la presencia del ex novio, se produjo un fuerte enfrentamiento que obligó a intervenir al personal policial.

Según trascendió, algunos allegados de la víctima arrojaron piedras contra el edificio, provocando daños materiales. No se registraron personas heridas. La investigación judicial continúa para determinar todas las circunstancias que rodearon el episodio.

En pocas palabras

  • Agente de la Policía de la Ciudad: se disparó frente a una comisaría en La Matanza mientras su expareja la denunciaba.
  • Hospital Paroissien: la agente, Leila Sosa de 37 años, ingresó sin signos vitales tras recibir un disparo en la cabeza.
  • Restricción perimetral: la madre del denunciante había solicitado una medida de restricción semanas atrás tras denunciar conflictos previos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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