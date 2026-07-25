Tragedia: una policía se suicidó en una comisaría mientras su ex novio la denunciaba por violencia

La mujer, de 37 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Paroissien, pero ingresó sin signos vitales. (Foto: archivo)

Pocos minutos después, cuando el personal policial entrevistaba a su ex pareja, se escuchó una detonación en el acceso a la comisaría. Al salir, los efectivos encontraron a la oficial con una herida de arma de fuego en la cabeza, provocada por un disparo efectuado con su pistola reglamentaria Pietro Beretta.

Fue trasladada al hospital, pero murió

Tras el disparo, una ambulancia la trasladó al Hospital Paroissien, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

El fiscal Carlos Adrián Arribas, a cargo de la investigación, ordenó preservar la escena, secuestrar el arma utilizada y realizar las pericias correspondientes para reconstruir lo sucedido.

Existía una denuncia previa y una solicitud de restricción

Durante las primeras actuaciones, los investigadores constataron que la madre del denunciante había solicitado semanas atrás una restricción perimetral para impedir que la agente se acercara a su hijo.

Ese pedido había sido presentado tras denunciar conflictos previos entre ambos, y ahora forma parte de la documentación incorporada a la causa.

Tensión y disturbios tras conocerse la muerte

Después de que se notificara el fallecimiento de la oficial, familiares de la mujer llegaron a la comisaría. Al advertir la presencia del ex novio, se produjo un fuerte enfrentamiento que obligó a intervenir al personal policial.

Según trascendió, algunos allegados de la víctima arrojaron piedras contra el edificio, provocando daños materiales. No se registraron personas heridas. La investigación judicial continúa para determinar todas las circunstancias que rodearon el episodio.